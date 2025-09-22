Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать
Два острова — два мира: на каком райском берегу октябрь дарит больше удовольствий
Секатор в сентябре может обернуться катастрофой: осенняя обрезка лишает сад весеннего цветения
Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека
Золотая корочка без капли лишнего жира: секрет идеальных куриных крылышек — духовка делает всё сама
Черный трон пошатнулся: модные пальто в новых оттенках объявили битву классике
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника
Чёрное золото садоводов: что добавляют в почву, чтобы урожай держался годами

Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ

4:51
Здоровье

Почти полвека учёные искали способ остановить вирус иммунодефицита человека. И вот наконец мир получил решение, которое может изменить историю медицины. Первая в мире профилактическая вакцина от ВИЧ получила одобрение в США и готова к массовому применению. Две инъекции в год обеспечивают почти полную защиту от вируса и открывают путь к завершению эпидемии.

Медсестра проводит вакцинацию
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медсестра проводит вакцинацию

Вакцина Yeztugo

Одобренный препарат носит название ленакапавир и выпускается под торговой маркой Yeztugo. Это ингибитор капсида — белковой оболочки, с помощью которой ВИЧ проникает в клетки и запускает процесс заражения. Лекарство блокирует ключевой этап размножения вируса, предотвращая заражение с эффективностью 99 %.

FDA признало средство безопасным и эффективным, а международные эксперты назвали его прорывом в профилактике ВИЧ.

"Yeztugo нарушает процесс заражения с 99 % эффективностью", — говорится в сообщении FDA.

Сравнение: лечение и профилактика

Параметр Ранее применяемые препараты Новая вакцина Yeztugo
Назначение Подавление вируса у инфицированных Предотвращение заражения
Курс Ежедневный приём таблеток 2 инъекции в год
Доступность Зависит от дохода пациента Производитель обещает доступ для развивающихся стран
Эффективность Снижение вирусной нагрузки, но риск передачи сохраняется 99 % защита от заражения

Шаг за шагом: как будет внедряться вакцина

  1. Одобрение препарата в США — первый этап.
  2. Gilead Sciences заключила соглашения с шестью производителями дженериков, чтобы расширить выпуск.
  3. В течение трёх лет планируется поставка до 2 млн доз в 120 стран с высоким уровнем заражения.
  4. В беднейших регионах Африки и Латинской Америки препарат будет поставляться без прибыли для компании.
  5. Следующий шаг — получение разрешений в Австралии, Канаде, Бразилии, а также подача заявок в Мексику, Аргентину и Перу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничить доступ к вакцине только богатым странам.

  • Последствие: рост эпидемии в Африке и Азии, где наибольшее количество новых случаев заражения.

  • Альтернатива: программа Gilead по передаче лицензий производителям дженериков и поставка без прибыли.

  • Ошибка: недооценить важность профилактики.

  • Последствие: сохранение миллиардных расходов на лечение и социальные программы.

  • Альтернатива: массовое внедрение вакцины как основной меры борьбы с ВИЧ.

А что если

Если вакцина действительно станет доступной для большинства стран, то можно ожидать снижение новых случаев ВИЧ-инфекции уже в течение ближайшего десятилетия. Но при условии, что мировое сообщество решит проблему стигматизации пациентов и обеспечит просветительские кампании.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая эффективность — 99 % Пока одобрена только в США
Удобство применения — всего 2 инъекции в год Необходимы холодовые цепочки для доставки
Доступность через дженерики Требуются новые бюджеты для закупок
Возможность остановить эпидемию Не отменяет важность тестирования и профилактики

FAQ

Как выбрать между лечением и профилактикой?
Если человек уже инфицирован, применяется терапия Sunlenca. Для здоровых — Yeztugo как защита.

Сколько стоит вакцина?
Цена в развитых странах пока не объявлена, но для бедных регионов предусмотрена программа бесплатных поставок.

Что лучше: таблетки или вакцина?
Вакцина удобнее — не требует ежедневного приёма и обеспечивает более высокую защиту.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина полностью избавляет от ВИЧ.
    Правда: она предотвращает заражение, но не лечит уже инфицированных.

  • Миф: две инъекции защищают пожизненно.
    Правда: эффект длится около полугода, поэтому необходима регулярная ревакцинация.

  • Миф: препарат недоступен бедным странам.
    Правда: компания Gilead уже запустила программу поставок в 120 государств.

Одобрение первой в мире профилактической вакцины от ВИЧ стало переломным моментом в медицине. Препарат Yeztugo способен не только защитить миллионы людей от заражения, но и изменить сам подход к борьбе с эпидемией. Если программа доступности действительно заработает в глобальном масштабе, человечество впервые получит реальный шанс остановить распространение вируса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Бахрома бьёт по глазам, рванина возвращает 2010-е: дизайнеры Нью-Йорка воскресили забытые тренды
Дорога превратилась в арену страха: рабочие наткнулись на змею, длиннее легковушки
Тарантино удивил Голливуд: неожиданный ход режиссёра ради съёмок фильма
Живое пространство вместо зелёной стены: вот почему лучше не ставить растения на один уровень
Колониальный шик и золотой песок: Маунт-Лавиния удивляет туристов неожиданными контрастами
Навоз отдыхает: три щепотки огородной муки делают землю жирной, а урожай в полтора раза больше
Подземный огонь вместо дрожи: учёные выяснили, куда исчезает энергия землетрясений
Длинные волосы — не магия, а дисциплина: простые привычки заменяют дорогие уходовые средства
Спокойствие спасает от проверки: как правильно вести себя рядом с постом ДПС
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.