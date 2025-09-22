Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ

Почти полвека учёные искали способ остановить вирус иммунодефицита человека. И вот наконец мир получил решение, которое может изменить историю медицины. Первая в мире профилактическая вакцина от ВИЧ получила одобрение в США и готова к массовому применению. Две инъекции в год обеспечивают почти полную защиту от вируса и открывают путь к завершению эпидемии.
Одобренный препарат носит название ленакапавир и выпускается под торговой маркой Yeztugo. Это ингибитор капсида — белковой оболочки, с помощью которой ВИЧ проникает в клетки и запускает процесс заражения. Лекарство блокирует ключевой этап размножения вируса, предотвращая заражение с эффективностью 99 %.
FDA признало средство безопасным и эффективным, а международные эксперты назвали его прорывом в профилактике ВИЧ.
"Yeztugo нарушает процесс заражения с 99 % эффективностью", — говорится в сообщении FDA.
|Параметр
|Ранее применяемые препараты
|Новая вакцина Yeztugo
|Назначение
|Подавление вируса у инфицированных
|Предотвращение заражения
|Курс
|Ежедневный приём таблеток
|2 инъекции в год
|Доступность
|Зависит от дохода пациента
|Производитель обещает доступ для развивающихся стран
|Эффективность
|Снижение вирусной нагрузки, но риск передачи сохраняется
|99 % защита от заражения
Ошибка: ограничить доступ к вакцине только богатым странам.
Последствие: рост эпидемии в Африке и Азии, где наибольшее количество новых случаев заражения.
Альтернатива: программа Gilead по передаче лицензий производителям дженериков и поставка без прибыли.
Ошибка: недооценить важность профилактики.
Последствие: сохранение миллиардных расходов на лечение и социальные программы.
Альтернатива: массовое внедрение вакцины как основной меры борьбы с ВИЧ.
Если вакцина действительно станет доступной для большинства стран, то можно ожидать снижение новых случаев ВИЧ-инфекции уже в течение ближайшего десятилетия. Но при условии, что мировое сообщество решит проблему стигматизации пациентов и обеспечит просветительские кампании.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность — 99 %
|Пока одобрена только в США
|Удобство применения — всего 2 инъекции в год
|Необходимы холодовые цепочки для доставки
|Доступность через дженерики
|Требуются новые бюджеты для закупок
|Возможность остановить эпидемию
|Не отменяет важность тестирования и профилактики
Как выбрать между лечением и профилактикой?
Если человек уже инфицирован, применяется терапия Sunlenca. Для здоровых — Yeztugo как защита.
Сколько стоит вакцина?
Цена в развитых странах пока не объявлена, но для бедных регионов предусмотрена программа бесплатных поставок.
Что лучше: таблетки или вакцина?
Вакцина удобнее — не требует ежедневного приёма и обеспечивает более высокую защиту.
Миф: вакцина полностью избавляет от ВИЧ.
Правда: она предотвращает заражение, но не лечит уже инфицированных.
Миф: две инъекции защищают пожизненно.
Правда: эффект длится около полугода, поэтому необходима регулярная ревакцинация.
Миф: препарат недоступен бедным странам.
Правда: компания Gilead уже запустила программу поставок в 120 государств.
Одобрение первой в мире профилактической вакцины от ВИЧ стало переломным моментом в медицине. Препарат Yeztugo способен не только защитить миллионы людей от заражения, но и изменить сам подход к борьбе с эпидемией. Если программа доступности действительно заработает в глобальном масштабе, человечество впервые получит реальный шанс остановить распространение вируса.
