Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ

4:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти полвека учёные искали способ остановить вирус иммунодефицита человека. И вот наконец мир получил решение, которое может изменить историю медицины. Первая в мире профилактическая вакцина от ВИЧ получила одобрение в США и готова к массовому применению. Две инъекции в год обеспечивают почти полную защиту от вируса и открывают путь к завершению эпидемии.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медсестра проводит вакцинацию

Вакцина Yeztugo

Одобренный препарат носит название ленакапавир и выпускается под торговой маркой Yeztugo. Это ингибитор капсида — белковой оболочки, с помощью которой ВИЧ проникает в клетки и запускает процесс заражения. Лекарство блокирует ключевой этап размножения вируса, предотвращая заражение с эффективностью 99 %.

FDA признало средство безопасным и эффективным, а международные эксперты назвали его прорывом в профилактике ВИЧ.

"Yeztugo нарушает процесс заражения с 99 % эффективностью", — говорится в сообщении FDA.

Сравнение: лечение и профилактика

Параметр Ранее применяемые препараты Новая вакцина Yeztugo Назначение Подавление вируса у инфицированных Предотвращение заражения Курс Ежедневный приём таблеток 2 инъекции в год Доступность Зависит от дохода пациента Производитель обещает доступ для развивающихся стран Эффективность Снижение вирусной нагрузки, но риск передачи сохраняется 99 % защита от заражения

Шаг за шагом: как будет внедряться вакцина

Одобрение препарата в США — первый этап. Gilead Sciences заключила соглашения с шестью производителями дженериков, чтобы расширить выпуск. В течение трёх лет планируется поставка до 2 млн доз в 120 стран с высоким уровнем заражения. В беднейших регионах Африки и Латинской Америки препарат будет поставляться без прибыли для компании. Следующий шаг — получение разрешений в Австралии, Канаде, Бразилии, а также подача заявок в Мексику, Аргентину и Перу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничить доступ к вакцине только богатым странам.

Последствие: рост эпидемии в Африке и Азии, где наибольшее количество новых случаев заражения.

Альтернатива: программа Gilead по передаче лицензий производителям дженериков и поставка без прибыли.

Ошибка: недооценить важность профилактики.

Последствие: сохранение миллиардных расходов на лечение и социальные программы.

Альтернатива: массовое внедрение вакцины как основной меры борьбы с ВИЧ.

А что если

Если вакцина действительно станет доступной для большинства стран, то можно ожидать снижение новых случаев ВИЧ-инфекции уже в течение ближайшего десятилетия. Но при условии, что мировое сообщество решит проблему стигматизации пациентов и обеспечит просветительские кампании.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Высокая эффективность — 99 % Пока одобрена только в США Удобство применения — всего 2 инъекции в год Необходимы холодовые цепочки для доставки Доступность через дженерики Требуются новые бюджеты для закупок Возможность остановить эпидемию Не отменяет важность тестирования и профилактики

FAQ

Как выбрать между лечением и профилактикой?

Если человек уже инфицирован, применяется терапия Sunlenca. Для здоровых — Yeztugo как защита.

Сколько стоит вакцина?

Цена в развитых странах пока не объявлена, но для бедных регионов предусмотрена программа бесплатных поставок.

Что лучше: таблетки или вакцина?

Вакцина удобнее — не требует ежедневного приёма и обеспечивает более высокую защиту.

Мифы и правда

Миф: вакцина полностью избавляет от ВИЧ.

Правда: она предотвращает заражение, но не лечит уже инфицированных.

Миф: две инъекции защищают пожизненно.

Правда: эффект длится около полугода, поэтому необходима регулярная ревакцинация.

Миф: препарат недоступен бедным странам.

Правда: компания Gilead уже запустила программу поставок в 120 государств.

Одобрение первой в мире профилактической вакцины от ВИЧ стало переломным моментом в медицине. Препарат Yeztugo способен не только защитить миллионы людей от заражения, но и изменить сам подход к борьбе с эпидемией. Если программа доступности действительно заработает в глобальном масштабе, человечество впервые получит реальный шанс остановить распространение вируса.