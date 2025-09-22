Редкий сбой в ДНК, который рушит здоровье изнутри: печень и мышцы первыми оказываются под ударом

Учёные из международной исследовательской группы представили данные, которые открывают новый взгляд на генетику редких заболеваний. В ходе работы специалисты обнаружили, что сбои в гене SPNS1 вызывают мультисистемное нарушение, отражающееся на состоянии печени, мышц и других органов. Это открытие стало важным шагом в изучении лизосомных болезней накопления и их роли в обмене жиров.

Ген SPNS1

Ген SPNS1 отвечает за транспорт фосфолипидов и продуктов расщепления жиров внутри клеток. При его мутациях нарушается работа лизосом — своеобразных "перерабатывающих фабрик" организма. В результате липиды и холестерин начинают скапливаться, что постепенно повреждает органы и ткани.

"SPNS1 содержится в каждой клетке организма и играет ключевую роль в переработке фосфолипидов. Наши данные подтверждают, что этот процесс критически важен для регуляции уровня жиров и холестерина", — сказал заместитель директора программы Duke-NUS по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Дэвид Сильвер.

Сравнение: обычные и дефектные версии SPNS1

Характеристика Норма (SPNS1 без мутаций) Мутации в SPNS1 Работа лизосом Эффективная переработка жиров Нарушения, накопление липидов Энергетический баланс Стабильный, регулируется клетками Дефицит, снижение способности усваивать питательные вещества Органы-мишени Нет специфического поражения Печень, мышцы, иногда сердце Последствия Норма Прогрессирующие мультисистемные патологии Как проявляется заболевание Исследователи изучили данные двух семей, где дети страдали от неясных симптомов. Основные проявления включали: увеличение печени;

выраженную мышечную слабость;

признаки нарушения метаболизма жиров. Эти данные позволили выделить новое заболевание в группу лизосомных болезней накопления, в которую входит более 70 редких расстройств. Первая помощь при подозрении на заболевание Пройти полное обследование у генетика и биохимический анализ крови. Использовать современные диагностические тесты, включая секвенирование экзома. При подтверждении мутаций — обратиться в специализированный центр по редким заболеваниям. Обсудить с врачом возможность участия в международных программах наблюдения, например, через платформу N=1 Collaborative. Получить рекомендации по поддерживающей терапии: витамины, препараты для коррекции обмена веществ, специальная диета. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: ограничиться стандартной терапией без поиска генетической причины.

Последствие: прогрессирование симптомов и неэффективность лечения.

Альтернатива: проведение генетического теста и подбор персонализированного подхода.

Ошибка: игнорирование лёгких симптомов (усталость, мышечная слабость).

Последствие: позднее выявление заболевания.

Альтернатива: раннее обращение к врачу и мониторинг состояния печени. Мифы и правда Миф: редкие болезни не поддаются лечению.

Правда: хотя радикального лекарства нет, поддерживающая терапия замедляет прогрессирование.

Миф: генетические исследования нужны только для онкологии.

Правда: они позволяют выявлять десятки метаболических и наследственных нарушений.

Миф: болезнь передаётся только по мужской линии.

Правда: мутации SPNS1 могут наследоваться независимо от пола. Три интересных факта Лизосомные болезни накопления объединяют более 70 диагнозов, и каждый из них встречается менее чем у 1 из 40 тысяч человек. Первые описания роли SPNS1 появились в исследованиях Университета Дьюка и Национального университета Сингапура. Организация N=1 Collaborative помогает пациентам с уникальными мутациями находить врачей и ученых для совместных проектов. Открытие роли мутаций в гене SPNS1 стало важным шагом в понимании лизосомных болезней накопления. Исследование показало, что даже редкие сбои в работе клеточных "перерабатывающих систем" могут вызывать серьёзные мультисистемные нарушения, затрагивающие печень и мышцы. Это знание помогает врачам точнее диагностировать заболевание и даёт шанс пациентам на персонализированную терапию. Несмотря на то что пока эффективного лечения нет, раннее выявление и международное сотрудничество учёных открывают перспективы для разработки будущих методов коррекции таких нарушений.