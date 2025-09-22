Редкий сбой в ДНК, который рушит здоровье изнутри: печень и мышцы первыми оказываются под ударом

Учёные из международной исследовательской группы представили данные, которые открывают новый взгляд на генетику редких заболеваний. В ходе работы специалисты обнаружили, что сбои в гене SPNS1 вызывают мультисистемное нарушение, отражающееся на состоянии печени, мышц и других органов. Это открытие стало важным шагом в изучении лизосомных болезней накопления и их роли в обмене жиров.
Ген SPNS1 отвечает за транспорт фосфолипидов и продуктов расщепления жиров внутри клеток. При его мутациях нарушается работа лизосом — своеобразных "перерабатывающих фабрик" организма. В результате липиды и холестерин начинают скапливаться, что постепенно повреждает органы и ткани.
"SPNS1 содержится в каждой клетке организма и играет ключевую роль в переработке фосфолипидов. Наши данные подтверждают, что этот процесс критически важен для регуляции уровня жиров и холестерина", — сказал заместитель директора программы Duke-NUS по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Дэвид Сильвер.
|Характеристика
|Норма (SPNS1 без мутаций)
|Мутации в SPNS1
|Работа лизосом
|Эффективная переработка жиров
|Нарушения, накопление липидов
|Энергетический баланс
|Стабильный, регулируется клетками
|Дефицит, снижение способности усваивать питательные вещества
|Органы-мишени
|Нет специфического поражения
|Печень, мышцы, иногда сердце
|Последствия
|Норма
|Прогрессирующие мультисистемные патологии
Исследователи изучили данные двух семей, где дети страдали от неясных симптомов. Основные проявления включали:
Эти данные позволили выделить новое заболевание в группу лизосомных болезней накопления, в которую входит более 70 редких расстройств.
Ошибка: ограничиться стандартной терапией без поиска генетической причины.
Последствие: прогрессирование симптомов и неэффективность лечения.
Альтернатива: проведение генетического теста и подбор персонализированного подхода.
Ошибка: игнорирование лёгких симптомов (усталость, мышечная слабость).
Последствие: позднее выявление заболевания.
Альтернатива: раннее обращение к врачу и мониторинг состояния печени.
Миф: редкие болезни не поддаются лечению.
Правда: хотя радикального лекарства нет, поддерживающая терапия замедляет прогрессирование.
Миф: генетические исследования нужны только для онкологии.
Правда: они позволяют выявлять десятки метаболических и наследственных нарушений.
Миф: болезнь передаётся только по мужской линии.
Правда: мутации SPNS1 могут наследоваться независимо от пола.
Открытие роли мутаций в гене SPNS1 стало важным шагом в понимании лизосомных болезней накопления. Исследование показало, что даже редкие сбои в работе клеточных "перерабатывающих систем" могут вызывать серьёзные мультисистемные нарушения, затрагивающие печень и мышцы.
Это знание помогает врачам точнее диагностировать заболевание и даёт шанс пациентам на персонализированную терапию. Несмотря на то что пока эффективного лечения нет, раннее выявление и международное сотрудничество учёных открывают перспективы для разработки будущих методов коррекции таких нарушений.
