Отдых обернулся испытанием: редкая аллергия превратила отпуск россиянина в Таиланде в кошмар

Россиянин, приехавший отдыхать на популярный курорт в Таиланде, столкнулся с неожиданной и болезненной проблемой — у него проявилась острая аллергия на солнце. Отдых на Пхукете обернулся для пары походами в аптеку и экстренными мерами предосторожности, хотя поездка задумывалась как расслабляющий отпуск.
Молодые люди прилетели на остров в начале сентября. Первые дни погода не располагала к активному загару — на курорте шли дожди. Но стоило выглянуть солнцу, как у мужчины появились сильные покраснения и крупные волдыри на коже.
"У россиянина острая аллергия на солнце", — заявили местные медики.
По словам девушки пострадавшего, они обратились в турагентство, однако там объяснили, что страховка не покрывает подобные случаи. Пришлось самостоятельно покупать антигистаминные препараты и мазь. Сейчас мужчина старается избегать солнца, а после возвращения домой планирует обследоваться у врачей.
Реакция на солнце — это не просто ожог. В медицине такой диагноз известен как фотодерматит. Организм воспринимает ультрафиолетовые лучи как угрозу и запускает иммунный ответ. Причинами могут быть:
Симптомы варьируются от лёгких высыпаний до обширных волдырей, сопровождающихся зудом и болью.
|Тип реакции
|Характерные признаки
|Опасность для здоровья
|Обычный солнечный ожог
|Покраснение, боль, сухость кожи
|Умеренная, при повторных ожогах — риск рака кожи
|Фотодерматит (аллергия)
|Сыпь, волдыри, зуд, отёки
|Серьёзная, возможен системный ответ организма
|Тепловой удар
|Слабость, тошнота, потеря сознания
|Высокая, угроза жизни при отсутствии помощи
Что будет, если не лечить солнечную аллергию? Сыпь может перейти в хроническую форму, появятся шрамы и пигментные пятна. В редких случаях аллергия даёт осложнения на внутренние органы. Игнорирование симптомов приводит к усугублению болезни и снижению качества жизни.
Ранняя диагностика после возвращения домой позволяет выявить сопутствующие проблемы и подобрать профилактику — от витаминов до медицинских процедур.
Как выбрать солнцезащитный крем?
Смотрите на уровень SPF: чем он выше, тем дольше кожа защищена. Для отдыха в тропиках — минимум SPF 50.
Сколько стоит лечение аллергии на курорте?
Цены разнятся: визит в клинику на Пхукете может обойтись в 50-100 долларов, а лекарства — от 10 долларов и выше.
Что лучше: лечиться на месте или ждать возвращения домой?
При лёгких проявлениях достаточно аптечных средств. При сильной реакции лучше сразу обратиться к врачу на курорте.
Миф: солнечная аллергия бывает только у людей со светлой кожей.
Правда: фотодерматит может проявиться у любого человека, независимо от оттенка кожи.
Миф: крем с высоким SPF полностью исключает аллергию.
Правда: крем снижает риск ожога, но не предотвращает иммунную реакцию организма.
История россиянина на Пхукете показывает: даже привычное солнце может стать серьёзным испытанием для организма. Отдых на море приносит радость и здоровье лишь тогда, когда человек помнит о разумной защите и правильно готовится к поездке.
