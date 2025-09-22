Отдых обернулся испытанием: редкая аллергия превратила отпуск россиянина в Таиланде в кошмар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:22
Здоровье

Россиянин, приехавший отдыхать на популярный курорт в Таиланде, столкнулся с неожиданной и болезненной проблемой — у него проявилась острая аллергия на солнце. Отдых на Пхукете обернулся для пары походами в аптеку и экстренными мерами предосторожности, хотя поездка задумывалась как расслабляющий отпуск.

пляж туристу плохо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пляж туристу плохо

Что произошло на Пхукете

Молодые люди прилетели на остров в начале сентября. Первые дни погода не располагала к активному загару — на курорте шли дожди. Но стоило выглянуть солнцу, как у мужчины появились сильные покраснения и крупные волдыри на коже.

"У россиянина острая аллергия на солнце", — заявили местные медики.

По словам девушки пострадавшего, они обратились в турагентство, однако там объяснили, что страховка не покрывает подобные случаи. Пришлось самостоятельно покупать антигистаминные препараты и мазь. Сейчас мужчина старается избегать солнца, а после возвращения домой планирует обследоваться у врачей.

Причина возникновения солнечной аллергии

Реакция на солнце — это не просто ожог. В медицине такой диагноз известен как фотодерматит. Организм воспринимает ультрафиолетовые лучи как угрозу и запускает иммунный ответ. Причинами могут быть:

  • индивидуальная непереносимость,
  • приём некоторых лекарств (антибиотики, гормоны),
  • ослабленный иммунитет или болезни печени,
  • сочетание яркого солнца и высокой влажности.

Симптомы варьируются от лёгких высыпаний до обширных волдырей, сопровождающихся зудом и болью.

Сравнение реакций на солнце

Тип реакции Характерные признаки Опасность для здоровья
Обычный солнечный ожог Покраснение, боль, сухость кожи Умеренная, при повторных ожогах — риск рака кожи
Фотодерматит (аллергия) Сыпь, волдыри, зуд, отёки Серьёзная, возможен системный ответ организма
Тепловой удар Слабость, тошнота, потеря сознания Высокая, угроза жизни при отсутствии помощи

Советы

  1. Перед поездкой — собрать аптечку: антигистаминные таблетки, заживляющую мазь, спрей от ожогов, солнцезащитный крем с SPF 50+.
  2. На курорте — избегать прямых лучей в часы пик (с 11:00 до 16:00), носить лёгкую закрытую одежду и шляпу.
  3. При первых симптомах — не загорать, охладить кожу, принять антигистаминное средство.
  4. При тяжёлых проявлениях — обратиться в клинику, даже если лечение придётся оплачивать самостоятельно.
  5. После возвращения домой — пройти обследование у дерматолога и аллерголога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оформление минимальной страховки.
  • Последствие: все расходы на лечение ложатся на туриста.
  • Альтернатива: выбирать расширенный пакет, включающий дерматологию и аллергические реакции.

Не пренебрегайте походом к врачу

Что будет, если не лечить солнечную аллергию? Сыпь может перейти в хроническую форму, появятся шрамы и пигментные пятна. В редких случаях аллергия даёт осложнения на внутренние органы. Игнорирование симптомов приводит к усугублению болезни и снижению качества жизни.

Ранняя диагностика после возвращения домой позволяет выявить сопутствующие проблемы и подобрать профилактику — от витаминов до медицинских процедур.

FAQ

Как выбрать солнцезащитный крем?
Смотрите на уровень SPF: чем он выше, тем дольше кожа защищена. Для отдыха в тропиках — минимум SPF 50.

Сколько стоит лечение аллергии на курорте?
Цены разнятся: визит в клинику на Пхукете может обойтись в 50-100 долларов, а лекарства — от 10 долларов и выше.

Что лучше: лечиться на месте или ждать возвращения домой?
При лёгких проявлениях достаточно аптечных средств. При сильной реакции лучше сразу обратиться к врачу на курорте.

Мифы и правда

  • Миф: солнечная аллергия бывает только у людей со светлой кожей.
    Правда: фотодерматит может проявиться у любого человека, независимо от оттенка кожи.

  • Миф: крем с высоким SPF полностью исключает аллергию.
    Правда: крем снижает риск ожога, но не предотвращает иммунную реакцию организма.

3 интересных факта

  1. В Таиланде распространены традиционные пасты на основе куркумы и алоэ, которыми местные жители смягчают ожоги.
  2. Первые солнцезащитные средства появились в Европе в начале XX века, и они были рассчитаны только на военных.
  3. В некоторых странах Азии белая кожа до сих пор считается признаком красоты, поэтому местные жители активно используют зонтики и закрытую одежду.

История россиянина на Пхукете показывает: даже привычное солнце может стать серьёзным испытанием для организма. Отдых на море приносит радость и здоровье лишь тогда, когда человек помнит о разумной защите и правильно готовится к поездке.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
