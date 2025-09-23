Золотой билет в мир сновидений: почему именно эта поза признана самой целительной для тела и мозга

Горячие ванны, спреи с лавандой, техники быстрого засыпания — в поисках качественного отдыха люди пробуют множество методов. Однако часто решение проблем со сном может быть гораздо проще. По данным исследований, от 15 до 20% людей в мире страдают от расстройств сна, и ключевую роль в качестве ночного отдыха играет то, в какой позе мы спим.

Существует ли идеальное положение тела для сна? И какие позы могут навредить здоровью? На эти вопросы отвечают два эксперта: специалист по сну Сэмми Марго и доктор Илан Либерман, консультант по лечению боли.

Идеальная поза: "поза мечтателя" на боку

Эксперты единодушны в том, что лучшей позицией для сна является сон на боку, в так называемой "позе мечтателя".

"Эта поза обеспечивает отличную поддержку головы, шеи, позвоночника и бёдер, позволяя телу отдыхать в нейтральном положении. Она снижает нагрузку на суставы, облегчает дыхание, улучшает лимфодренаж и пищеварение", — объясняет Сэмми Марго, которую цитирует vogue.it.

Идеальная техника предполагает:

Лежание на левом боку (предпочтительно) или правом.

Колени слегка согнуты.

Между ног расположена подушка для поддержки таза и бедер.

Доктор Либерман дополняет: идеальная поза вызывает наименьшее напряжение и обеспечивает нейтральное положение позвоночника. Этого проще всего достичь, если вы спите на боку, в позе полуэмбриона.

Почему именно левый бок? Сон на левом боку особенно полезен для кровообращения, так как способствует нормальному притоку крови к сердцу и предотвращает сдавление аорты.

Поза-табу: почему стоит избегать сна на животе

Однозначный вердикт экспертов: хуже всего для сна положение на животе.

Главные риски этой позы:

Боль в шее и спине: голова вынужденно повернута набок, что создает неестественный изгиб для всего позвоночника. Затрудненное дыхание: давление на грудную клетку и диафрагму не позволяет легким полноценно раскрыться. Преждевременные морщины: постоянное давление лица на подушку способствует образованию заломов кожи.

Хотя эта поза может уменьшить храп, польза от этого не перевешивает потенциальный вред для опорно-двигательного аппарата.

Если вы не можете отказаться от привычки спать на животе, минимизируйте риски:

Используйте очень тонкую подушку или спите вовсе без нее.

Подложите плоскую подушку под область таза — это снизит прогиб в пояснице.

Выбирайте жесткий матрас, который не даст тазу сильно "проваливаться".

Сон на спине: польза с оговорками

Поза на спине — компромиссный вариант. Она полезна для выравнивания позвоночника, но имеет противопоказания.

Преимущества:

Поддерживает нейтральное положение позвоночника.

С низкой подушкой помогает минимизировать проявления кислотного рефлюкса.

Недостаток:

Может провоцировать или усиливать храп. Как поясняет доктор Либерман, в этой позе язык и мягкое нёбо смещаются назад, частично перекрывая дыхательные пути.

Как приучить себя спать правильно: 4 совета от экспертов

Менять укоренившиеся привычки сложно, но возможно. Вот практические рекомендации:

Действуйте постепенно. Не старайтесь провести всю ночь в новой позе. Достаточно начать засыпать в правильном положении. Тело само будет постепенно адаптироваться. Создайте физические барьеры. Используйте специальные ортопедические подушки или подкладывайте подушки вокруг тела, чтобы подсознательно не переворачиваться во сне. Инвестируйте в правильную постель. Жесткий матрас и анатомическая подушка — ваши лучшие союзники в поддержании правильного положения позвоночника. Отслеживайте прогресс. Обращайте внимание на то, как новая поза влияет на ваше самочувствие. Уменьшение утренних болей в спине и шее - лучший мотиватор для продолжения практики.

Итоговый вердикт экспертов прост:

Да — сну на боку.

Категорическое нет — сну на животе.

Осторожное да — сну на спине (если вы не храпите).

Выбор правильной позы — это не прихоть, а важная инвестиция в здоровье вашего позвоночника и качество отдыха.