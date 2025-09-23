Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё кончено? Майли Сайрус намекнула на уход со сцены – что случилось
Китайский бизнес-седан держится достойно: серьёзных поломок нет, но есть нюанс
Автомобиль начал издавать странные звуки? Это может сигнализировать о серьезных поломках
Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем
Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект
Биологический возраст можно обмануть: простые действия, возвращающие энергию
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе

Золотой билет в мир сновидений: почему именно эта поза признана самой целительной для тела и мозга

4:40
Здоровье

Горячие ванны, спреи с лавандой, техники быстрого засыпания — в поисках качественного отдыха люди пробуют множество методов. Однако часто решение проблем со сном может быть гораздо проще. По данным исследований, от 15 до 20% людей в мире страдают от расстройств сна, и ключевую роль в качестве ночного отдыха играет то, в какой позе мы спим.

Сон на боку
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон на боку

Существует ли идеальное положение тела для сна? И какие позы могут навредить здоровью? На эти вопросы отвечают два эксперта: специалист по сну Сэмми Марго и доктор Илан Либерман, консультант по лечению боли.

Идеальная поза: "поза мечтателя" на боку

Эксперты единодушны в том, что лучшей позицией для сна является сон на боку, в так называемой "позе мечтателя".

"Эта поза обеспечивает отличную поддержку головы, шеи, позвоночника и бёдер, позволяя телу отдыхать в нейтральном положении. Она снижает нагрузку на суставы, облегчает дыхание, улучшает лимфодренаж и пищеварение", — объясняет Сэмми Марго, которую цитирует vogue.it.

Идеальная техника предполагает:

  • Лежание на левом боку (предпочтительно) или правом.

  • Колени слегка согнуты.

  • Между ног расположена подушка для поддержки таза и бедер.

Доктор Либерман дополняет: идеальная поза вызывает наименьшее напряжение и обеспечивает нейтральное положение позвоночника. Этого проще всего достичь, если вы спите на боку, в позе полуэмбриона.

Почему именно левый бок? Сон на левом боку особенно полезен для кровообращения, так как способствует нормальному притоку крови к сердцу и предотвращает сдавление аорты.

Поза-табу: почему стоит избегать сна на животе

Однозначный вердикт экспертов: хуже всего для сна положение на животе.

Главные риски этой позы:

  1. Боль в шее и спине: голова вынужденно повернута набок, что создает неестественный изгиб для всего позвоночника.

  2. Затрудненное дыхание: давление на грудную клетку и диафрагму не позволяет легким полноценно раскрыться.

  3. Преждевременные морщины: постоянное давление лица на подушку способствует образованию заломов кожи.

Хотя эта поза может уменьшить храп, польза от этого не перевешивает потенциальный вред для опорно-двигательного аппарата.

Если вы не можете отказаться от привычки спать на животе, минимизируйте риски:

  • Используйте очень тонкую подушку или спите вовсе без нее.

  • Подложите плоскую подушку под область таза — это снизит прогиб в пояснице.

  • Выбирайте жесткий матрас, который не даст тазу сильно "проваливаться".

Сон на спине: польза с оговорками

Поза на спине — компромиссный вариант. Она полезна для выравнивания позвоночника, но имеет противопоказания.

Преимущества:

  • Поддерживает нейтральное положение позвоночника.

  • С низкой подушкой помогает минимизировать проявления кислотного рефлюкса.

Недостаток:

  • Может провоцировать или усиливать храп. Как поясняет доктор Либерман, в этой позе язык и мягкое нёбо смещаются назад, частично перекрывая дыхательные пути.

Как приучить себя спать правильно: 4 совета от экспертов

Менять укоренившиеся привычки сложно, но возможно. Вот практические рекомендации:

  1. Действуйте постепенно. Не старайтесь провести всю ночь в новой позе. Достаточно начать засыпать в правильном положении. Тело само будет постепенно адаптироваться.

  2. Создайте физические барьеры. Используйте специальные ортопедические подушки или подкладывайте подушки вокруг тела, чтобы подсознательно не переворачиваться во сне.

  3. Инвестируйте в правильную постель. Жесткий матрас и анатомическая подушка — ваши лучшие союзники в поддержании правильного положения позвоночника.

  4. Отслеживайте прогресс. Обращайте внимание на то, как новая поза влияет на ваше самочувствие. Уменьшение утренних болей в спине и шее - лучший мотиватор для продолжения практики.

Итоговый вердикт экспертов прост:

  • Да — сну на боку.

  • Категорическое нет — сну на животе.

  • Осторожное да — сну на спине (если вы не храпите).

Выбор правильной позы — это не прихоть, а важная инвестиция в здоровье вашего позвоночника и качество отдыха.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля Юрий Бочаров Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса
Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар
Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку
Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу
Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры
Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.