Природный Оземпик: этот продукт запускает гормон сытости — худейте без усилий

3:31
Здоровье

Фотографии знаменитостей, похудевших на инъекционных препаратах, будоражат воображение и вызывают желание повторить их успех. Однако принимать сильнодействующие лекарства, предназначенные для лечения диабета, без назначения врача — крайне опасно. Гораздо безопаснее и разумнее обратиться к натуральным способам управления аппетитом, которые доступны каждому.

Корзина с яйцами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корзина с яйцами

Врач общей практики, доктор Амир Хан, объясняет, что существуют продукты, способные естественным образом стимулировать выработку глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — того самого "гормона сытости", на действии которого основан эффект популярных препаратов для похудения. Лидером в этом списке является обычное куриное яйцо.

Как это работает?

Препараты вроде оземпика имитируют действие ГПП-1. Этот гормон выполняет несколько ключевых функций: стимулирует выработку инсулина, снижая уровень сахара в крови, замедляет опорожнение желудка и посылает в мозг сигналы о насыщении. В результате человек дольше чувствует себя сытым и меньше ест.

"Яйца, благодаря высокому содержанию белка, являются мощным естественным стимулятором выработки ГПП-1 в кишечнике. Они надолго насыщают, помогая контролировать аппетит в течение дня и снижая риск переедания во время обеда", — отмечает доктор Хан, которого цитирует Daily Mail.

Помимо контроля голода, яйца имеют еще одно важное преимущество: они помогают сохранять и наращивать мышечную массу. А чем больше мышц, тем выше скорость метаболизма в состоянии покоя, что делает процесс похудения более эффективным и устойчивым.

Топ-продуктов, стимулирующих выработку гормона сытости

Доктор Хан рекомендует включить в рацион следующие натуральные "помощники":

  1. Источники правильных жиров: миндаль, фисташки, грецкие орехи и оливковое масло. Исследования показывают, что мононенасыщенные жиры стимулируют выработку ГПП-1 эффективнее, чем насыщенные.

  2. Продукты, богатые клетчаткой: овес, ячмень, цельнозерновая пшеница, брюссельская капуста, морковь и бобовые. Клетчатка замедляет пищеварение и способствует длительному чувству сытости.

  3. Белковая пища: в первую очередь, яйца, а также рыба, курица, тофу и греческий йогурт.

Овсяный напиток: действенный лайфхак или модный миф?

В прошлом году в соцсетях модным стал рецепт "напитка для похудения" из овса, воды, корицы и лайма, который сравнивали по эффекту с оземпиком. Некоторые пользователи утверждали, что с его помощью сбросили до 6 кг за месяц.

Врачи относятся к этому тренду со сдержанным оптимизмом.

"Полстакана овсянки — это много клетчатки и немного воды, которые помогают почувствовать сытость, что может привести к дефициту калорий", — поясняет доктор Алок Патель.

Эксперты сходятся во мнении: ни один напиток или продукт не может волшебным образом заменить инъекционный препарат. Однако в комплексе со сбалансированным питанием и физической активностью такие натуральные средства могут стать эффективным инструментом для контроля аппетита и здорового снижения веса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
