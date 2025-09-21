Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандальный момент на красной дорожке: что скрывает поцелуй Лазарева с замужней Кудрявцевой
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом

Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов

Здоровье

Мечта многих людей — похудеть без изнурительных диет и постоянных тренировок — стала реальностью с появлением инъекционных препаратов на основе аналогов гормона GLP-1, таких как оземпик. Однако у этой "магии" оказался серьезный изъян: как только курс лечения завершается, потерянные килограммы стремительно возвращаются.

Потеря веса в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потеря веса в парке

Исследования показывают, что в течение года человек может набрать обратно до двух третей сброшенного веса, а чувство голода и прежние пищевые привычки возвращаются уже через 2-3 месяца после отмены.

Проблема существующих терапий заключается в их подходе. Они работают преимущественно за счет подавления аппетита, в то время как корень зла — ожирение — является сложным системным заболеванием. Оно связано с глубокими нарушениями в обмене веществ: сбоем в липидном и глюкозном обмене, патологическими изменениями в жировой ткани и дисфункцией внутриклеточных механизмов. Препараты же не "лечат" метаболизм, а лишь временно маскируют проблему.

Новая эра в лечении ожирения: лекарство, которое меняет правила игры

Научный прорыв, способный кардинально изменить ситуацию, был представлен на недавнем собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD). Биотехнологическая компания из Турина (Италия) анонсировала инновационный препарат, который не просто временно подавляет чувство голода, а фундаментально перепрограммирует обмен веществ, обеспечивая устойчивый результат даже после окончания приема.

Как отмечают разработчики, их лекарство кардинально отличается от всего, что есть на рынке сегодня. Оно не маскирует симптомы, а устраняет глубинные метаболические нарушения, приводя организм в состояние длительного энергетического баланса.

В отличие от предшественников, новый препарат нацелен на молекулу miR-22 — ключевой регулятор, связанный с развитием метаболических нарушений и ожирения. Всего одна инъекция в неделю позволяет:

  • Запустить процесс перепрограммирования метаболизма, увеличив базовый расход энергии.

  • Обеспечить целенаправленное сокращение жировых отложений, включая самый опасный — висцеральный и печеночный жир.

  • Сохранить мышечную массу, что критически важно для общего здоровья, силы и регуляции уровня сахара в крови.

Ключевые преимущества инновационного подхода

  1. Долговременный эффект. Испытания на мышах с ожирением показали, что за пять месяцев терапии грызуны вернулись к здоровому весу. И что самое важное — после отмены препарата вес не вернулся, что доказывает устойчивость достигнутого результата.

  2. Сохранение мышечной массы. Это решает одну из главных проблем современных препаратов для похудения, которые "сжигают" не только жир, но и ценную мышечную ткань.

  3. Естественное похудение без подавления аппетита. Мыши в эксперименте ели столько же, сколько и контрольная группа. Это доказывает, что эффект достигается исключительно за счет ускорения метаболизма, а не воздействия на центр голода, что делает терапию более физиологичной и безопасной.

В настоящее время препарат уже проходит клинические испытания на людях с избыточным весом и ожирением. Первые добровольцы начали лечение около года назад, а окончательные результаты исследования, которые могут ознаменовать новую эру в диетологии, ожидаются в начале 2026 года, сообщает resalistherapeutics.com.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.