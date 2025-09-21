Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов

Мечта многих людей — похудеть без изнурительных диет и постоянных тренировок — стала реальностью с появлением инъекционных препаратов на основе аналогов гормона GLP-1, таких как оземпик. Однако у этой "магии" оказался серьезный изъян: как только курс лечения завершается, потерянные килограммы стремительно возвращаются.

Исследования показывают, что в течение года человек может набрать обратно до двух третей сброшенного веса, а чувство голода и прежние пищевые привычки возвращаются уже через 2-3 месяца после отмены.

Проблема существующих терапий заключается в их подходе. Они работают преимущественно за счет подавления аппетита, в то время как корень зла — ожирение — является сложным системным заболеванием. Оно связано с глубокими нарушениями в обмене веществ: сбоем в липидном и глюкозном обмене, патологическими изменениями в жировой ткани и дисфункцией внутриклеточных механизмов. Препараты же не "лечат" метаболизм, а лишь временно маскируют проблему.

Новая эра в лечении ожирения: лекарство, которое меняет правила игры

Научный прорыв, способный кардинально изменить ситуацию, был представлен на недавнем собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD). Биотехнологическая компания из Турина (Италия) анонсировала инновационный препарат, который не просто временно подавляет чувство голода, а фундаментально перепрограммирует обмен веществ, обеспечивая устойчивый результат даже после окончания приема.

Как отмечают разработчики, их лекарство кардинально отличается от всего, что есть на рынке сегодня. Оно не маскирует симптомы, а устраняет глубинные метаболические нарушения, приводя организм в состояние длительного энергетического баланса.

В отличие от предшественников, новый препарат нацелен на молекулу miR-22 — ключевой регулятор, связанный с развитием метаболических нарушений и ожирения. Всего одна инъекция в неделю позволяет:

Запустить процесс перепрограммирования метаболизма , увеличив базовый расход энергии.

Обеспечить целенаправленное сокращение жировых отложений , включая самый опасный — висцеральный и печеночный жир.

Сохранить мышечную массу, что критически важно для общего здоровья, силы и регуляции уровня сахара в крови.

Ключевые преимущества инновационного подхода

Долговременный эффект. Испытания на мышах с ожирением показали, что за пять месяцев терапии грызуны вернулись к здоровому весу. И что самое важное — после отмены препарата вес не вернулся, что доказывает устойчивость достигнутого результата. Сохранение мышечной массы. Это решает одну из главных проблем современных препаратов для похудения, которые "сжигают" не только жир, но и ценную мышечную ткань. Естественное похудение без подавления аппетита. Мыши в эксперименте ели столько же, сколько и контрольная группа. Это доказывает, что эффект достигается исключительно за счет ускорения метаболизма, а не воздействия на центр голода, что делает терапию более физиологичной и безопасной.

В настоящее время препарат уже проходит клинические испытания на людях с избыточным весом и ожирением. Первые добровольцы начали лечение около года назад, а окончательные результаты исследования, которые могут ознаменовать новую эру в диетологии, ожидаются в начале 2026 года, сообщает resalistherapeutics.com.