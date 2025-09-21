Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга

В условиях, когда рост доходов значительно отстает от инфляции, многие сталкиваются с финансовыми трудностями. Риск оказаться в долговой яме как никогда высок. Неважно, как именно вы оказались в сложной ситуации: взяли взаймы у друзей, накопили задолженность по кредитной карте или воспользовались услугами МФО. Ключевой момент — это вовремя осознать проблему и начать действовать.

Однако помимо чисто математических расчетов возникает мощный психологический барьер. Людям часто бывает невыносимо стыдно признаться — в первую очередь, самим себе — что они не справились, позволили себе лишнее или совершили ряд финансовых ошибок.

Из-за этого чувства стыда рассказать о проблеме даже самым близким становится практически невозможно. Порой ситуация доходит до абсурда: человек на грани полного разорения продолжает одалживать деньги родственникам или делать вид, что у него все в порядке, лишь бы не признаваться в своих трудностях.

Почему не стоит стыдиться долгов?

Известный психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале подробно разбирает эту проблему. Он призывает не усугублять и без того тяжелое положение чувством вины и стыда.

Как отмечает эксперт, финансовые проблемы — это уже объективно тяжело. А когда вы сверху добавляете груз вины, вы буквально добиваете себя. Особенно если при этом продолжаете врать своим близким.

Лабковский настаивает: продолжение лжи и сокрытие правды не решает проблему, а лишь закапывает ее глубже. В то время как честный разговор может стать первым шагом к решению. Возможно, вам не только посочувствуют, но и предложат реальную помощь: помощь с поиском подработки, временную финансовую поддержку или просто ценный совет.

С чего начать путь к финансовому восстановлению?

Вместо самобичевания необходимо перейти к активным действиям. Вот план, который рекомендуют специалисты:

Признайте проблему. Перестаньте краснеть от одной мысли о долгах. Это случилось, это опыт — пусть и негативный. Теперь ваша задача — исправлять ситуацию, а не тратить энергию на сожаления. Составьте четкий план. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Сядьте и напишите детальный план по выходу из долгов: Точная сумма всего долга.

График платежей по каждому обязательству.

Реальные сроки, к которым вы планируете рассчитаться.

Возможные способы увеличить доход или сократить расходы для ускорения процесса. Научитесь говорить "нет". Это касается как новых спонтанных трат, так и просьб о помощи от других людей. Если ваши финансы не позволяют помочь — вы имеете полное право тактично отказать.

Практические шаги для предотвращения проблем в будущем

Чтобы избежать повторения печального сценария, необходимо выработать здоровые финансовые привычки. Психолог и финансовый коуч Наталья Колбасина советует научиться жить по средствам и сохранять баланс между желаниями и возможностями.

Для этого важно следовать нескольким принципам:

Правило 10%. Сразу после получения дохода откладывайте на сбережения минимум 10%. Не по остаточному принципу ("что останется"), а в первую очередь. Это основа финансовой подушки безопасности.

Разделение "хочу" и "надо". Всегда ставьте в приоритет обязательные расходы (жилье, коммуналка, еда, долги) над необязательными ("хочушки"). Вам должно хватать и на первое, и на второе, но без ущерба для обязательных платежей.

Диверсификация доходов. Постарайтесь не зависеть от одного источника. Подумайте, как можно увеличить заработок: пройти курсы для карьерного роста, монетизируйте хобби, найти подработку или разобрать шкафы и продать ненужные вещи.

Главный вывод, который стоит сделать: ошибки совершают все. Другой вопрос, что вы будете делать с этим дальше. Можно продолжать прятаться от проблемы под грузом стыда, а можно сделать глубокий вдох, признать ситуацию и начать методично из нее выбираться.