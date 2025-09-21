Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур

Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга

Здоровье

В условиях, когда рост доходов значительно отстает от инфляции, многие сталкиваются с финансовыми трудностями. Риск оказаться в долговой яме как никогда высок. Неважно, как именно вы оказались в сложной ситуации: взяли взаймы у друзей, накопили задолженность по кредитной карте или воспользовались услугами МФО. Ключевой момент — это вовремя осознать проблему и начать действовать.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Однако помимо чисто математических расчетов возникает мощный психологический барьер. Людям часто бывает невыносимо стыдно признаться — в первую очередь, самим себе — что они не справились, позволили себе лишнее или совершили ряд финансовых ошибок.

Из-за этого чувства стыда рассказать о проблеме даже самым близким становится практически невозможно. Порой ситуация доходит до абсурда: человек на грани полного разорения продолжает одалживать деньги родственникам или делать вид, что у него все в порядке, лишь бы не признаваться в своих трудностях.

Почему не стоит стыдиться долгов?

Известный психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале подробно разбирает эту проблему. Он призывает не усугублять и без того тяжелое положение чувством вины и стыда.

Как отмечает эксперт, финансовые проблемы — это уже объективно тяжело. А когда вы сверху добавляете груз вины, вы буквально добиваете себя. Особенно если при этом продолжаете врать своим близким.

Лабковский настаивает: продолжение лжи и сокрытие правды не решает проблему, а лишь закапывает ее глубже. В то время как честный разговор может стать первым шагом к решению. Возможно, вам не только посочувствуют, но и предложат реальную помощь: помощь с поиском подработки, временную финансовую поддержку или просто ценный совет.

С чего начать путь к финансовому восстановлению?

Вместо самобичевания необходимо перейти к активным действиям. Вот план, который рекомендуют специалисты:

  1. Признайте проблему. Перестаньте краснеть от одной мысли о долгах. Это случилось, это опыт — пусть и негативный. Теперь ваша задача — исправлять ситуацию, а не тратить энергию на сожаления.

  2. Составьте четкий план. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Сядьте и напишите детальный план по выходу из долгов:

    • Точная сумма всего долга.

    • График платежей по каждому обязательству.

    • Реальные сроки, к которым вы планируете рассчитаться.

    • Возможные способы увеличить доход или сократить расходы для ускорения процесса.

  3. Научитесь говорить "нет". Это касается как новых спонтанных трат, так и просьб о помощи от других людей. Если ваши финансы не позволяют помочь — вы имеете полное право тактично отказать.

Практические шаги для предотвращения проблем в будущем

Чтобы избежать повторения печального сценария, необходимо выработать здоровые финансовые привычки. Психолог и финансовый коуч Наталья Колбасина советует научиться жить по средствам и сохранять баланс между желаниями и возможностями.

Для этого важно следовать нескольким принципам:

  • Правило 10%. Сразу после получения дохода откладывайте на сбережения минимум 10%. Не по остаточному принципу ("что останется"), а в первую очередь. Это основа финансовой подушки безопасности.

  • Разделение "хочу" и "надо". Всегда ставьте в приоритет обязательные расходы (жилье, коммуналка, еда, долги) над необязательными ("хочушки"). Вам должно хватать и на первое, и на второе, но без ущерба для обязательных платежей.

  • Диверсификация доходов. Постарайтесь не зависеть от одного источника. Подумайте, как можно увеличить заработок: пройти курсы для карьерного роста, монетизируйте хобби, найти подработку или разобрать шкафы и продать ненужные вещи.

Главный вывод, который стоит сделать: ошибки совершают все. Другой вопрос, что вы будете делать с этим дальше. Можно продолжать прятаться от проблемы под грузом стыда, а можно сделать глубокий вдох, признать ситуацию и начать методично из нее выбираться.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Домашние животные
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.