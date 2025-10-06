Офисный капкан для здоровья: как рабочий день за компьютером превращает кровообращение в настоящий хаос

После долгого рабочего дня тяжесть в ногах может испортить всё настроение. Но, как уверяет врач высшей категории Владимир Нечаев, достаточно пары минут и нескольких простых движений, чтобы почувствовать облегчение прямо на рабочем месте. Его советы приводит KP. RU.
"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — объяснил специалист.
Чтобы разгрузить ноги, не вставая из-за стола, можно выполнить простые движения:
Не только ноги страдают от сидячей работы. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин напомнил об упражнении, которое помогает снять напряжение с шеи: соедините руки в замок за спиной, потяните их вниз и слегка приподнимите подбородок. Такой приём разгружает мышцы и уменьшает болевые ощущения.
Регулярное выполнение даже таких коротких упражнений помогает снизить риск варикоза, улучшает кровообращение и поддерживает тонус мышц. А главное — они не требуют ни спортивной формы, ни свободного времени: делать их можно прямо за компьютером во время работы. Даже короткие перерывы по 2-3 минуты в течение рабочего дня значительно улучшают самочувствие. Несколько простых движений помогают не только ногам, но и всему организму: снижается усталость, повышается концентрация, а вечером остаётся больше сил на личные дела.
Кроме того, не забывайте про воду: достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальную циркуляцию и снижает риск отёков. А вот чрезмерное употребление кофе и сладких газированных напитков, напротив, может усиливать чувство тяжести в ногах. Поэтому простой стакан воды во время короткого перерыва будет не менее полезен, чем разминка.
