Офисный капкан для здоровья: как рабочий день за компьютером превращает кровообращение в настоящий хаос

Здоровье

После долгого рабочего дня тяжесть в ногах может испортить всё настроение. Но, как уверяет врач высшей категории Владимир Нечаев, достаточно пары минут и нескольких простых движений, чтобы почувствовать облегчение прямо на рабочем месте. Его советы приводит KP. RU.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — объяснил специалист.

Мини-комплекс для офиса

Чтобы разгрузить ноги, не вставая из-за стола, можно выполнить простые движения:

  • перекатывать стопы с пятки на носок,
  • вытягивать носок, словно надеваете туфлю,
  • делать круговые движения стопами, опираясь на пятки,
  • поочерёдно сгибать и разгибать пальцы ног.

Полезный бонус для шеи

Не только ноги страдают от сидячей работы. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин напомнил об упражнении, которое помогает снять напряжение с шеи: соедините руки в замок за спиной, потяните их вниз и слегка приподнимите подбородок. Такой приём разгружает мышцы и уменьшает болевые ощущения.

Регулярность и стабильность

Регулярное выполнение даже таких коротких упражнений помогает снизить риск варикоза, улучшает кровообращение и поддерживает тонус мышц. А главное — они не требуют ни спортивной формы, ни свободного времени: делать их можно прямо за компьютером во время работы. Даже короткие перерывы по 2-3 минуты в течение рабочего дня значительно улучшают самочувствие. Несколько простых движений помогают не только ногам, но и всему организму: снижается усталость, повышается концентрация, а вечером остаётся больше сил на личные дела.

Несколько лайфхаков, которые легко внедрить даже в самый загруженный рабочий день

  • Выбирайте удобную обувь. Высокие каблуки и узкие модели усиливают нагрузку на ноги и нарушают кровообращение. Лучше отдавать предпочтение устойчивой обуви на небольшом каблуке.
  • Используйте каждый звонок для разминки. Во время разговора по телефону можно встать, пройтись по комнате или сделать несколько перекатов с носка на пятку.
  • Следите за положением ног. Старайтесь не закидывать одну ногу на другую — это мешает нормальному кровотоку и может привести к отёкам.
  • Мини-перерывы. Раз в час вставайте хотя бы на минуту: сделайте несколько шагов, потянитесь, разомнитесь.

Кроме того, не забывайте про воду: достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальную циркуляцию и снижает риск отёков. А вот чрезмерное употребление кофе и сладких газированных напитков, напротив, может усиливать чувство тяжести в ногах. Поэтому простой стакан воды во время короткого перерыва будет не менее полезен, чем разминка.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
