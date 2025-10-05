Льготы на лекарства, о которых мало кто знает: на что обратить внимание, чтобы не упустить шанс

Многие категории граждан в России имеют право на бесплатные или льготные лекарства. Эти правила закреплены федеральным законодательством, а список препаратов ежегодно утверждает правительство. Часть затрат государство полностью берет на себя, а в ряде случаев компенсирует их частично.
С 2023 года льготники могут получать препараты и через электронные сертификаты. Перечень категорий граждан и список доступных лекарств и медизделий закреплён приказом Минздрава № 877н.
По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксаны Васильевой, право на бесплатные лекарства имеют:
В ряде случаев предоставляют не только лекарства, но и перевязочные материалы, медизделия. Отдельно льгота предусмотрена для беременных женщин при наличии показаний и рецепта. Важно: регионы вправе расширять перечень льготников.
Бесплатные лекарства положены при ряде тяжёлых и хронических заболеваний, среди них:
Главное условие — рецепт от врача. Его выписывают в медицинских учреждениях, работающих по ОМС: в поликлиниках, больницах и иногда в частных клиниках.
Для оформления рецепта могут потребоваться:
Рецепт действует от 15 до 90 дней. Получить лекарства можно в социальных аптеках, а иногда и в частных — уточнить адрес можно у врача или на сайте регионального минздрава. Перед визитом лучше позвонить и проверить наличие препарата.
"В Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. — федеральные, 459 тыс. — региональные", — отмечает председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.
Не все получают препараты бесплатно, но для некоторых категорий действует скидка 50%. Согласно постановлению правительства № 890, на неё могут рассчитывать:
В Москве список расширен: льгота предусмотрена также для инвалидов по зрению, ветеранов труда и военной службы, одиноких пенсионеров.
Иногда в аптеке нужного препарата просто нет. В этом случае можно уточнить наличие в другой социальной аптеке или у провизора. Другой вариант — согласиться на отсроченное обслуживание: аптека обязана обеспечить поставку в течение десяти дней. При возможности можно получить аналогичное средство, но только по согласованию с врачом или фармацевтом.
Если срок действия рецепта закончился в период ожидания, выписывать новый не требуется. В экстренной ситуации допускается купить лекарство за собственные средства, а затем подать заявление в региональный минздрав с чеком и рецептом для компенсации расходов. Если чиновники откажут, остаётся возможность защиты прав в суде — такие дела часто решаются в пользу пациентов.
Врач не может отказать в рецепте, если есть медицинские показания и пациент входит в льготную категорию. Если это произошло, лучше запросить письменный отказ. С ним можно обратиться к заведующему отделением, в страховую компанию или прокуратуру.
"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Если добиться назначения не получилось, стоит жаловаться в региональный Минздрав или даже в суд", — поясняет юрист Александр Жалнин.
Право на бесплатные лекарства закреплено в законе № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан". Дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне. Например, в Москве бесплатные рецептурные препараты получают и те, кто страдает гиперлипидемией или мерцательной аритмией, даже если формально они не входят в набор социальных услуг.
Стоит помнить, что в случае отказа аптеки предоставить лекарство или оформить отсроченное обслуживание пациент имеет право подать жалобу в региональный минздрав. Сделать это можно через портал "Госуслуги" или лично, приложив копию рецепта и указав паспортные данные. Такие обращения, как правило, рассматриваются оперативно, а в случае нарушений аптечным организациям грозят штрафы.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.