Льготы на лекарства, о которых мало кто знает: на что обратить внимание, чтобы не упустить шанс

5:53
Здоровье

Многие категории граждан в России имеют право на бесплатные или льготные лекарства. Эти правила закреплены федеральным законодательством, а список препаратов ежегодно утверждает правительство. Часть затрат государство полностью берет на себя, а в ряде случаев компенсирует их частично.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

С 2023 года льготники могут получать препараты и через электронные сертификаты. Перечень категорий граждан и список доступных лекарств и медизделий закреплён приказом Минздрава № 877н.

Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксаны Васильевой, право на бесплатные лекарства имеют:

  • участники Великой Отечественной войны;
  • Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;
  • награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
  • инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы;
  • дети-инвалиды до 18 лет;
  • семьи погибших военнослужащих;
  • семьи с детьми до трёх лет или многодетные (с детьми до шести лет).

В ряде случаев предоставляют не только лекарства, но и перевязочные материалы, медизделия. Отдельно льгота предусмотрена для беременных женщин при наличии показаний и рецепта. Важно: регионы вправе расширять перечень льготников.

Какие заболевания дают право на льготу

Бесплатные лекарства положены при ряде тяжёлых и хронических заболеваний, среди них:

  • диабет, ДЦП, рассеянный склероз;
  • гемофилия, муковисцидоз (у детей), болезнь Гоше;
  • юношеский артрит, миелолейкоз;
  • фенилкетонурия, гипофизарный нанизм;
  • злокачественные опухоли;
  • ВИЧ и СПИД;
  • гепатоцеребральная дистрофия и другие редкие патологии.

Как получить льготные лекарства

Главное условие — рецепт от врача. Его выписывают в медицинских учреждениях, работающих по ОМС: в поликлиниках, больницах и иногда в частных клиниках.

Для оформления рецепта могут потребоваться:

  1. паспорт,
  2. медицинский полис,
  3. справка об инвалидности (если есть),
  4. выписка из амбулаторной карты,
  5. справка из Пенсионного фонда.

Рецепт действует от 15 до 90 дней. Получить лекарства можно в социальных аптеках, а иногда и в частных — уточнить адрес можно у врача или на сайте регионального минздрава. Перед визитом лучше позвонить и проверить наличие препарата.

"В Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. — федеральные, 459 тыс. — региональные", — отмечает председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Лекарства со скидкой 50%

Не все получают препараты бесплатно, но для некоторых категорий действует скидка 50%. Согласно постановлению правительства № 890, на неё могут рассчитывать:

  • пенсионеры с минимальной пенсией,
  • работающие инвалиды II группы и безработные инвалиды III группы,
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В Москве список расширен: льгота предусмотрена также для инвалидов по зрению, ветеранов труда и военной службы, одиноких пенсионеров.

Что делать, если лекарства нет в аптеке

Иногда в аптеке нужного препарата просто нет. В этом случае можно уточнить наличие в другой социальной аптеке или у провизора. Другой вариант — согласиться на отсроченное обслуживание: аптека обязана обеспечить поставку в течение десяти дней. При возможности можно получить аналогичное средство, но только по согласованию с врачом или фармацевтом.

Если срок действия рецепта закончился в период ожидания, выписывать новый не требуется. В экстренной ситуации допускается купить лекарство за собственные средства, а затем подать заявление в региональный минздрав с чеком и рецептом для компенсации расходов. Если чиновники откажут, остаётся возможность защиты прав в суде — такие дела часто решаются в пользу пациентов.

Что делать при отказе

Врач не может отказать в рецепте, если есть медицинские показания и пациент входит в льготную категорию. Если это произошло, лучше запросить письменный отказ. С ним можно обратиться к заведующему отделением, в страховую компанию или прокуратуру.

"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Если добиться назначения не получилось, стоит жаловаться в региональный Минздрав или даже в суд", — поясняет юрист Александр Жалнин.

Законодательная база

Право на бесплатные лекарства закреплено в законе № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан". Дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне. Например, в Москве бесплатные рецептурные препараты получают и те, кто страдает гиперлипидемией или мерцательной аритмией, даже если формально они не входят в набор социальных услуг.

Стоит помнить, что в случае отказа аптеки предоставить лекарство или оформить отсроченное обслуживание пациент имеет право подать жалобу в региональный минздрав. Сделать это можно через портал "Госуслуги" или лично, приложив копию рецепта и указав паспортные данные. Такие обращения, как правило, рассматриваются оперативно, а в случае нарушений аптечным организациям грозят штрафы.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
