Льготы на лекарства, о которых мало кто знает: на что обратить внимание, чтобы не упустить шанс

5:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие категории граждан в России имеют право на бесплатные или льготные лекарства. Эти правила закреплены федеральным законодательством, а список препаратов ежегодно утверждает правительство. Часть затрат государство полностью берет на себя, а в ряде случаев компенсирует их частично.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

С 2023 года льготники могут получать препараты и через электронные сертификаты. Перечень категорий граждан и список доступных лекарств и медизделий закреплён приказом Минздрава № 877н.

Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксаны Васильевой, право на бесплатные лекарства имеют:

участники Великой Отечественной войны;

Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;

награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы;

дети-инвалиды до 18 лет;

семьи погибших военнослужащих;

семьи с детьми до трёх лет или многодетные (с детьми до шести лет).

В ряде случаев предоставляют не только лекарства, но и перевязочные материалы, медизделия. Отдельно льгота предусмотрена для беременных женщин при наличии показаний и рецепта. Важно: регионы вправе расширять перечень льготников.

Какие заболевания дают право на льготу

Бесплатные лекарства положены при ряде тяжёлых и хронических заболеваний, среди них:

диабет, ДЦП, рассеянный склероз;

гемофилия, муковисцидоз (у детей), болезнь Гоше;

юношеский артрит, миелолейкоз;

фенилкетонурия, гипофизарный нанизм;

злокачественные опухоли;

ВИЧ и СПИД;

гепатоцеребральная дистрофия и другие редкие патологии.

Как получить льготные лекарства

Главное условие — рецепт от врача. Его выписывают в медицинских учреждениях, работающих по ОМС: в поликлиниках, больницах и иногда в частных клиниках.

Для оформления рецепта могут потребоваться:

паспорт, медицинский полис, справка об инвалидности (если есть), выписка из амбулаторной карты, справка из Пенсионного фонда.

Рецепт действует от 15 до 90 дней. Получить лекарства можно в социальных аптеках, а иногда и в частных — уточнить адрес можно у врача или на сайте регионального минздрава. Перед визитом лучше позвонить и проверить наличие препарата.

"В Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. — федеральные, 459 тыс. — региональные", — отмечает председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Лекарства со скидкой 50%

Не все получают препараты бесплатно, но для некоторых категорий действует скидка 50%. Согласно постановлению правительства № 890, на неё могут рассчитывать:

пенсионеры с минимальной пенсией,

работающие инвалиды II группы и безработные инвалиды III группы,

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В Москве список расширен: льгота предусмотрена также для инвалидов по зрению, ветеранов труда и военной службы, одиноких пенсионеров.

Что делать, если лекарства нет в аптеке

Иногда в аптеке нужного препарата просто нет. В этом случае можно уточнить наличие в другой социальной аптеке или у провизора. Другой вариант — согласиться на отсроченное обслуживание: аптека обязана обеспечить поставку в течение десяти дней. При возможности можно получить аналогичное средство, но только по согласованию с врачом или фармацевтом.

Если срок действия рецепта закончился в период ожидания, выписывать новый не требуется. В экстренной ситуации допускается купить лекарство за собственные средства, а затем подать заявление в региональный минздрав с чеком и рецептом для компенсации расходов. Если чиновники откажут, остаётся возможность защиты прав в суде — такие дела часто решаются в пользу пациентов.

Что делать при отказе

Врач не может отказать в рецепте, если есть медицинские показания и пациент входит в льготную категорию. Если это произошло, лучше запросить письменный отказ. С ним можно обратиться к заведующему отделением, в страховую компанию или прокуратуру.

"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Если добиться назначения не получилось, стоит жаловаться в региональный Минздрав или даже в суд", — поясняет юрист Александр Жалнин.

Законодательная база

Право на бесплатные лекарства закреплено в законе № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан". Дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне. Например, в Москве бесплатные рецептурные препараты получают и те, кто страдает гиперлипидемией или мерцательной аритмией, даже если формально они не входят в набор социальных услуг.

Стоит помнить, что в случае отказа аптеки предоставить лекарство или оформить отсроченное обслуживание пациент имеет право подать жалобу в региональный минздрав. Сделать это можно через портал "Госуслуги" или лично, приложив копию рецепта и указав паспортные данные. Такие обращения, как правило, рассматриваются оперативно, а в случае нарушений аптечным организациям грозят штрафы.