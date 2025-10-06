6 часов сна — тихий враг организма: что скрывает недостаток ночного отдыха и почему это опасно

Задумывались ли вы, что происходит с организмом ночью, пока мы спим? Наш мозг и тело проходят через несколько этапов, каждый из которых выполняет собственную задачу. От того, насколько полноценно мы проживаем все циклы сна, зависит восстановление организма, настроение и даже продолжительность жизни.
Первым наступает медленный сон (NREM) — он занимает около 75-80% от всей ночи и делится на три стадии.
После медленного сна наступает быстрый сон (REM). Его легко узнать по ярким сновидениям и активности мозга, близкой к бодрствованию. Несмотря на это, тело остаётся полностью расслабленным. REM-фаза занимает примерно 20-25% ночи и помогает нам перерабатывать эмоции, укреплять память и поддерживать психическое здоровье.
Один цикл длится около 90 минут и включает все стадии NREM и REM. За ночь человек проживает в среднем 4-6 таких циклов. В первой половине ночи больше глубокого сна, а к утру возрастает доля REM-фазы. Это помогает сбалансировать физическое и эмоциональное восстановление.
Сон — это не просто отдых, а полноценный "ремонт" организма.
"Особенно полезна фаза глубокого сна, когда мозг переключается на медленные дельта-волны, что позволяет усвоить информацию, полученную за день. Лимфатическая система включает "механизм очищения" — происходит обезвреживание токсинов, например, бета-амилоида, играющего большую роль в развитии Альцгеймера", — напоминает врач китайской и классической медицины, рефлексотерапевт Ирина Старкова
По её словам, регулярный сон с 23:00 до 6:00 помогает не только мозгу, но и гормональной системе. В это время активно вырабатывается мелатонин, снижается уровень кортизола, а организм проводит глубокие процессы очищения.
Проблемы с ночным отдыхом встречаются всё чаще. Психиатр Антон Шестаков выделяет три распространённые нарушения:
Методы коррекции включают когнитивно-поведенческую терапию (эффективна до 80% случаев), соблюдение гигиены сна и, при необходимости, медикаментозное лечение.
Антон Шестаков советует:
"Лучшее время для сна с 23 часов до 6 утра. Такой сон позволяет эффективно высыпаться, а организм успевает провести все необходимые "работы" по восстановлению", — отмечает Ирина Старкова.
Недостаток сна — это не просто усталость по утрам. Хронический недосып увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти наполовину, а вероятность метаболических нарушений (ожирение, диабет 2 типа) возрастает на треть. Кроме того, люди, которые спят меньше шести часов, в четыре раза чаще подхватывают простуду.
Исследования в Японии показали: офисные работники с хроническим недосыпом имели в пять раз выше риск инсульта в течение последующих 15 лет.
