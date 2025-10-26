Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают

Российские учёные нашли биохимическое объяснение одной из самых загадочных последствий COVID-19 — потери обоняния, или аносмии. Их работа показывает: причина может быть не в повреждении нервных клеток, как считалось раньше, а в нарушении работы белков-переносчиков запахов. Если гипотеза подтвердится, медицина сможет предложить совершенно новые препараты для восстановления чувствительности к ароматам.

Как мы ощущаем запахи

Процесс обоняния начинается, когда молекулы ароматических веществ попадают в носовую полость. Там их "встречают" одорант-связывающие белки (OBP) - микроскопические транспортные структуры, доставляющие молекулы к обонятельным рецепторам.

Без этих белков запах просто не достигает нервных клеток — мозг не получает сигнала.

"OBP можно назвать своеобразными "такси” для запахов: они подхватывают молекулы и доставляют их точно по адресу — к обонятельным нейронам", — поясняют специалисты Института цитологии РАН.

Что пошло не так при COVID-19

Исследования российских учёных показали: при инфекциях, включая COVID-19, OBP начинают вести себя аномально. Вместо того чтобы транспортировать молекулы, они слипаются, формируя токсичные волокнистые структуры. Этот процесс называется фибриллогенезом.

Его последствия:

• передача сигнала к рецепторам блокируется;

• нейроны повреждаются и гибнут;

• формируется стойкая потеря обоняния.

Такой механизм может объяснить не только аносмию при коронавирусе, но и при других вирусных инфекциях, а также при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, где страдает та же система белков.

Почему белки начинают слипаться

Учёные выделяют несколько факторов, запускающих фибриллогенез:

• перенасыщение носовой слизи молекулами при вирусном воспалении;

• изменение кислотности (pH) слизистой;

• воздействие некоторых назальных спреев и лекарств.

В норме слизь защищает дыхательные пути и задерживает микробы. Но при воспалении её состав меняется — и патогены "перенастраивают" белки под себя, заставляя их терять форму и свойства.

Что говорят эксперты

"Если подтвердится, что фибриллогенез вызывает потерю обоняния, это откроет путь к созданию лекарств, стабилизирующих белки-переносчики", — объяснила специалист Московского физико-технического института Анна Хоружая.

"Раньше аносмию связывали с воспалением и повреждением нервов. Теперь акцент смещается на биохимию слизистой — это совершенно новый подход", — отметил профессор Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

По словам экспертов, открытие российских учёных может стать мировым прорывом в лечении нарушений обоняния.

Потенциальные применения

Если гипотеза подтвердится, она позволит:

создавать тесты для выявления патологичных форм OBP в носовой слизи; разрабатывать препараты, предотвращающие слипание белков; ускорять восстановление обоняния после вирусных инфекций.

"Создание новых препаратов займёт годы, но если удастся адаптировать уже существующие соединения, это может произойти значительно быстрее", — отметил представитель МФТИ Станислав Отставнов.

Кроме того, подход может оказаться полезным для терапии нейродегенеративных заболеваний, где аналогичные процессы разрушают нейроны.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: лечить потерю запаха только противовоспалительными препаратами.

Последствие: временное улучшение без восстановления функции OBP.

Альтернатива: биохимическая терапия, направленная на стабилизацию белков-переносчиков.

• Ошибка: активно использовать назальные спреи при заложенности после COVID-19.

Последствие: изменение pH слизи и усугубление фибриллогенеза.

Альтернатива: изотонические растворы и мягкое промывание без агрессивных компонентов.

• Ошибка: ждать самопроизвольного восстановления обоняния месяцами.

Последствие: атрофия обонятельных нейронов.

Альтернатива: ранняя диагностика и контроль состава назальной слизи.

Мифы и правда

• Миф: потеря запаха при COVID-19 — временное и безобидное явление.

Правда: у 30-40% пациентов функция не восстанавливается месяцами, а у некоторых — навсегда.

• Миф: обонятельные нервы полностью погибают.

Правда: чаще всего страдают не нервы, а белки-переносчики, и их работа может быть восстановлена.

• Миф: тренировка обоняния — единственный способ вернуть запахи.

Правда: дыхательная реабилитация помогает, но биохимические препараты могут ускорить процесс в разы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Даёт новое объяснение механизма аносмии Пока подтверждено только в лабораторных условиях Помогает искать лекарства от нарушений обоняния Требует многолетних клинических исследований Может применяться при других болезнях Высокая стоимость дальнейших испытаний

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли восстановить обоняние после COVID-19?

Да, особенно если начать лечение в первые недели. При хронической форме перспективы зависят от степени повреждения белков.

Когда появятся препараты нового типа?

Учёные оценивают срок в 3-5 лет при условии финансирования и успешных клинических тестов.

Есть ли способы ускорить восстановление сейчас?

Помогают ингаляции эфирных масел, промывание изотоническими растворами и тренировка обоняния, но они не устраняют биохимическую причину.

Почему некоторые люди теряют запахи навсегда?

При тяжёлых воспалениях часть белков разрушается необратимо, а нейроны атрофируются.

Может ли это открытие помочь при болезни Альцгеймера?

Да, потому что фибриллогенез белков играет роль и в механизмах нейродегенерации.

Исследователи планируют расширить эксперименты и подтвердить гипотезу на клинических образцах пациентов. Если всё удастся, медицина получит новый класс препаратов — не просто восстанавливающих обоняние, а предотвращающих его потерю.

Открытие российских учёных показывает, что даже самые загадочные симптомы COVID-19 могут быть разгаданы, если смотреть глубже — на уровне белков и молекул, которые управляют нашим восприятием мира.