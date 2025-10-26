Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают

Российские учёные нашли биохимическое объяснение одной из самых загадочных последствий COVID-19 — потери обоняния, или аносмии. Их работа показывает: причина может быть не в повреждении нервных клеток, как считалось раньше, а в нарушении работы белков-переносчиков запахов. Если гипотеза подтвердится, медицина сможет предложить совершенно новые препараты для восстановления чувствительности к ароматам.
Процесс обоняния начинается, когда молекулы ароматических веществ попадают в носовую полость. Там их "встречают" одорант-связывающие белки (OBP) - микроскопические транспортные структуры, доставляющие молекулы к обонятельным рецепторам.
Без этих белков запах просто не достигает нервных клеток — мозг не получает сигнала.
"OBP можно назвать своеобразными "такси” для запахов: они подхватывают молекулы и доставляют их точно по адресу — к обонятельным нейронам", — поясняют специалисты Института цитологии РАН.
Исследования российских учёных показали: при инфекциях, включая COVID-19, OBP начинают вести себя аномально. Вместо того чтобы транспортировать молекулы, они слипаются, формируя токсичные волокнистые структуры. Этот процесс называется фибриллогенезом.
Его последствия:
• передача сигнала к рецепторам блокируется;
• нейроны повреждаются и гибнут;
• формируется стойкая потеря обоняния.
Такой механизм может объяснить не только аносмию при коронавирусе, но и при других вирусных инфекциях, а также при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, где страдает та же система белков.
Учёные выделяют несколько факторов, запускающих фибриллогенез:
• перенасыщение носовой слизи молекулами при вирусном воспалении;
• изменение кислотности (pH) слизистой;
• воздействие некоторых назальных спреев и лекарств.
В норме слизь защищает дыхательные пути и задерживает микробы. Но при воспалении её состав меняется — и патогены "перенастраивают" белки под себя, заставляя их терять форму и свойства.
"Если подтвердится, что фибриллогенез вызывает потерю обоняния, это откроет путь к созданию лекарств, стабилизирующих белки-переносчики", — объяснила специалист Московского физико-технического института Анна Хоружая.
"Раньше аносмию связывали с воспалением и повреждением нервов. Теперь акцент смещается на биохимию слизистой — это совершенно новый подход", — отметил профессор Казанского федерального университета Альберт Ризванов.
По словам экспертов, открытие российских учёных может стать мировым прорывом в лечении нарушений обоняния.
Если гипотеза подтвердится, она позволит:
создавать тесты для выявления патологичных форм OBP в носовой слизи;
разрабатывать препараты, предотвращающие слипание белков;
ускорять восстановление обоняния после вирусных инфекций.
"Создание новых препаратов займёт годы, но если удастся адаптировать уже существующие соединения, это может произойти значительно быстрее", — отметил представитель МФТИ Станислав Отставнов.
Кроме того, подход может оказаться полезным для терапии нейродегенеративных заболеваний, где аналогичные процессы разрушают нейроны.
• Ошибка: лечить потерю запаха только противовоспалительными препаратами.
Последствие: временное улучшение без восстановления функции OBP.
Альтернатива: биохимическая терапия, направленная на стабилизацию белков-переносчиков.
• Ошибка: активно использовать назальные спреи при заложенности после COVID-19.
Последствие: изменение pH слизи и усугубление фибриллогенеза.
Альтернатива: изотонические растворы и мягкое промывание без агрессивных компонентов.
• Ошибка: ждать самопроизвольного восстановления обоняния месяцами.
Последствие: атрофия обонятельных нейронов.
Альтернатива: ранняя диагностика и контроль состава назальной слизи.
• Миф: потеря запаха при COVID-19 — временное и безобидное явление.
Правда: у 30-40% пациентов функция не восстанавливается месяцами, а у некоторых — навсегда.
• Миф: обонятельные нервы полностью погибают.
Правда: чаще всего страдают не нервы, а белки-переносчики, и их работа может быть восстановлена.
• Миф: тренировка обоняния — единственный способ вернуть запахи.
Правда: дыхательная реабилитация помогает, но биохимические препараты могут ускорить процесс в разы.
|Плюсы
|Минусы
|Даёт новое объяснение механизма аносмии
|Пока подтверждено только в лабораторных условиях
|Помогает искать лекарства от нарушений обоняния
|Требует многолетних клинических исследований
|Может применяться при других болезнях
|Высокая стоимость дальнейших испытаний
Можно ли восстановить обоняние после COVID-19?
Да, особенно если начать лечение в первые недели. При хронической форме перспективы зависят от степени повреждения белков.
Когда появятся препараты нового типа?
Учёные оценивают срок в 3-5 лет при условии финансирования и успешных клинических тестов.
Есть ли способы ускорить восстановление сейчас?
Помогают ингаляции эфирных масел, промывание изотоническими растворами и тренировка обоняния, но они не устраняют биохимическую причину.
Почему некоторые люди теряют запахи навсегда?
При тяжёлых воспалениях часть белков разрушается необратимо, а нейроны атрофируются.
Может ли это открытие помочь при болезни Альцгеймера?
Да, потому что фибриллогенез белков играет роль и в механизмах нейродегенерации.
Исследователи планируют расширить эксперименты и подтвердить гипотезу на клинических образцах пациентов. Если всё удастся, медицина получит новый класс препаратов — не просто восстанавливающих обоняние, а предотвращающих его потерю.
Открытие российских учёных показывает, что даже самые загадочные симптомы COVID-19 могут быть разгаданы, если смотреть глубже — на уровне белков и молекул, которые управляют нашим восприятием мира.
