Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти внедорожники не боятся ни колеи, ни брода: 10 зверей, созданных для настоящего оффроуда
Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня
История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии
Не спешите в аптеку: эти 9 фруктов заменят вам Омега-3 — вот список
Овощи-захватчики и цветы-обманщики: растения, которые способны превратить дачу в зону боевых действий
Между пальмами и пледами: направления, где зима теряет силу, а цены — высоту
Ах ты собака: Меньшова раскрыла, как один жест Нагиева превратил её в героиню сплетен
Обои держатся мёртвой хваткой? Попробуйте этот раствор — и они сдадутся без боя
Турция меняет партнёров? Почему Голубой поток больше не нужен Eni?

Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают

6:55
Здоровье

Российские учёные нашли биохимическое объяснение одной из самых загадочных последствий COVID-19 — потери обоняния, или аносмии. Их работа показывает: причина может быть не в повреждении нервных клеток, как считалось раньше, а в нарушении работы белков-переносчиков запахов. Если гипотеза подтвердится, медицина сможет предложить совершенно новые препараты для восстановления чувствительности к ароматам.

COVID-19
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
COVID-19

Как мы ощущаем запахи

Процесс обоняния начинается, когда молекулы ароматических веществ попадают в носовую полость. Там их "встречают" одорант-связывающие белки (OBP) - микроскопические транспортные структуры, доставляющие молекулы к обонятельным рецепторам.

Без этих белков запах просто не достигает нервных клеток — мозг не получает сигнала.

"OBP можно назвать своеобразными "такси” для запахов: они подхватывают молекулы и доставляют их точно по адресу — к обонятельным нейронам", — поясняют специалисты Института цитологии РАН.

Что пошло не так при COVID-19

Исследования российских учёных показали: при инфекциях, включая COVID-19, OBP начинают вести себя аномально. Вместо того чтобы транспортировать молекулы, они слипаются, формируя токсичные волокнистые структуры. Этот процесс называется фибриллогенезом.

Его последствия:
• передача сигнала к рецепторам блокируется;
• нейроны повреждаются и гибнут;
• формируется стойкая потеря обоняния.

Такой механизм может объяснить не только аносмию при коронавирусе, но и при других вирусных инфекциях, а также при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, где страдает та же система белков.

Почему белки начинают слипаться

Учёные выделяют несколько факторов, запускающих фибриллогенез:
• перенасыщение носовой слизи молекулами при вирусном воспалении;
• изменение кислотности (pH) слизистой;
• воздействие некоторых назальных спреев и лекарств.

В норме слизь защищает дыхательные пути и задерживает микробы. Но при воспалении её состав меняется — и патогены "перенастраивают" белки под себя, заставляя их терять форму и свойства.

Что говорят эксперты

"Если подтвердится, что фибриллогенез вызывает потерю обоняния, это откроет путь к созданию лекарств, стабилизирующих белки-переносчики", — объяснила специалист Московского физико-технического института Анна Хоружая.

"Раньше аносмию связывали с воспалением и повреждением нервов. Теперь акцент смещается на биохимию слизистой — это совершенно новый подход", — отметил профессор Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

По словам экспертов, открытие российских учёных может стать мировым прорывом в лечении нарушений обоняния.

Потенциальные применения

Если гипотеза подтвердится, она позволит:

  1. создавать тесты для выявления патологичных форм OBP в носовой слизи;

  2. разрабатывать препараты, предотвращающие слипание белков;

  3. ускорять восстановление обоняния после вирусных инфекций.

"Создание новых препаратов займёт годы, но если удастся адаптировать уже существующие соединения, это может произойти значительно быстрее", — отметил представитель МФТИ Станислав Отставнов.

Кроме того, подход может оказаться полезным для терапии нейродегенеративных заболеваний, где аналогичные процессы разрушают нейроны.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: лечить потерю запаха только противовоспалительными препаратами.
Последствие: временное улучшение без восстановления функции OBP.
Альтернатива: биохимическая терапия, направленная на стабилизацию белков-переносчиков.

Ошибка: активно использовать назальные спреи при заложенности после COVID-19.
Последствие: изменение pH слизи и усугубление фибриллогенеза.
Альтернатива: изотонические растворы и мягкое промывание без агрессивных компонентов.

Ошибка: ждать самопроизвольного восстановления обоняния месяцами.
Последствие: атрофия обонятельных нейронов.
Альтернатива: ранняя диагностика и контроль состава назальной слизи.

Мифы и правда

Миф: потеря запаха при COVID-19 — временное и безобидное явление.
Правда: у 30-40% пациентов функция не восстанавливается месяцами, а у некоторых — навсегда.

Миф: обонятельные нервы полностью погибают.
Правда: чаще всего страдают не нервы, а белки-переносчики, и их работа может быть восстановлена.

Миф: тренировка обоняния — единственный способ вернуть запахи.
Правда: дыхательная реабилитация помогает, но биохимические препараты могут ускорить процесс в разы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Даёт новое объяснение механизма аносмии Пока подтверждено только в лабораторных условиях
Помогает искать лекарства от нарушений обоняния Требует многолетних клинических исследований
Может применяться при других болезнях Высокая стоимость дальнейших испытаний

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли восстановить обоняние после COVID-19?
Да, особенно если начать лечение в первые недели. При хронической форме перспективы зависят от степени повреждения белков.

Когда появятся препараты нового типа?
Учёные оценивают срок в 3-5 лет при условии финансирования и успешных клинических тестов.

Есть ли способы ускорить восстановление сейчас?
Помогают ингаляции эфирных масел, промывание изотоническими растворами и тренировка обоняния, но они не устраняют биохимическую причину.

Почему некоторые люди теряют запахи навсегда?
При тяжёлых воспалениях часть белков разрушается необратимо, а нейроны атрофируются.

Может ли это открытие помочь при болезни Альцгеймера?
Да, потому что фибриллогенез белков играет роль и в механизмах нейродегенерации.

Исследователи планируют расширить эксперименты и подтвердить гипотезу на клинических образцах пациентов. Если всё удастся, медицина получит новый класс препаратов — не просто восстанавливающих обоняние, а предотвращающих его потерю.

Открытие российских учёных показывает, что даже самые загадочные симптомы COVID-19 могут быть разгаданы, если смотреть глубже — на уровне белков и молекул, которые управляют нашим восприятием мира.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Последние материалы
Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня
История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии
Не спешите в аптеку: эти 9 фруктов заменят вам Омега-3 — вот список
Овощи-захватчики и цветы-обманщики: растения, которые способны превратить дачу в зону боевых действий
Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают
Между пальмами и пледами: направления, где зима теряет силу, а цены — высоту
Ах ты собака: Меньшова раскрыла, как один жест Нагиева превратил её в героиню сплетен
Обои держатся мёртвой хваткой? Попробуйте этот раствор — и они сдадутся без боя
Турция меняет партнёров? Почему Голубой поток больше не нужен Eni?
Секрет японских огородов, который покорил Россию: дайкон делает чудеса с землёй
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.