Капсулы и кремы больше не короли: где искать настоящий коллаген для кожи

Здоровье

Стремление к упругой и молодой коже заставляет многих обращаться к баночкам с добавками. Однако секрет эластичности может скрываться не в аптеке, а на вашей кухне. Питание играет фундаментальную роль в сохранении молодости, и центральным элементом этой системы является коллаген.

Коллаген — это основной структурный белок нашей кожи, отвечающий за ее прочность, эластичность и способность к обновлению. С возрастом его естественная выработка замедляется, что приводит к появлению морщин, истончению кожи и потере тонуса. Вопрос в том, как эффективно поддержать его уровень: с помощью добавок или через правильный рацион?

Пища vs добавки: что эффективнее?

Ключевое различие между коллагеном в добавках и в продуктах питания — это понятие биодоступности, то есть способности организма усвоить и использовать питательное вещество, сообщает tialoto.bg.

  • Натуральные источники: такие продукты, как костный бульон, содержат биодоступную форму коллагена, которую тело может использовать напрямую. Кроме того, пища предоставляет целый комплекс сопутствующих питательных веществ (витамины, минералы, аминокислоты), которые работают синергически.

  • Добавки: исследования их эффективности все еще ограничены. Существует теория, что желудочная кислота может расщеплять белки коллагена из добавок, не позволяя им в полной мере достичь кожи.

Диетический подход к повышению уровня коллагена считается более безопасным и комплексным. Употребляя определенные продукты, вы поставляете организму не только готовый коллаген, но и "строительные блоки" для его самостоятельного синтеза.

Топ-13 продуктов для естественной выработки коллагена

Для производства коллагена организму необходимы три ключевые аминокислоты: пролин, лизин и глицин. Следующие продукты являются их отличными источниками, а также содержат кофакторы (витамины и минералы), критически важные для процесса синтеза.

1. Продукты животного происхождения, богатые коллагеном:

  • Костный бульон: лидер по содержанию коллагена. При длительном приготовлении из костей и соединительных тканей животных в бульон высвобождаются коллаген, глюкозамин, хондроитин и масса минералов. Для максимальной пользы готовьте его самостоятельно из качественных костей.

  • Курица: особенно богата коллагеном части с большим количеством соединительной ткани (ножки, крылья). Именно из курицы часто производят многие коллагеновые добавки.

  • Рыба и морепродукты: морской коллаген считается одним из самых легкоусвояемых. Однако его наибольшая концентрация — в тех частях, которые мы обычно не едим (голова, чешуя, хрящи). Альтернатива — добавки с коллагеном из рыбы или употребление консервированных сардин и лосося с костями.

  • Яичные белки: не содержат коллаген напрямую, но являются прекрасным источником пролина — важнейшей аминокислоты для его производства.

2. Продукты-стимуляторы: витамин С и антиоксиданты

Витамин С абсолютно необходим для синтеза проколлагена (предшественника коллагена). Эти продукты помогают телу производить собственный коллаген более эффективно.

  • Цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы.

  • Ягоды: клубника, малина, черника, ежевика (также богаты антиоксидантами, защищающими кожу).

  • Тропические фрукты: манго, киви, ананас, гуава (дополнительно содержит цинк).

  • Болгарский перец: особенно красный и желтый, очень богаты витамином С.

  • Помидоры: содержат не только витамин С, но и ликопин — мощный антиоксидант для кожи.

3. Растительные помощники и микроэлементы

  • Чеснок: содержит серу, которая является необходимым элементом для синтеза и предотвращения распада коллагена.

  • Листовые зеленые овощи: шпинат, кале, мангольд. Их зеленый цвет — признак высокого содержания хлорофилла, который, по некоторым исследованиям, увеличивает выработку предшественников коллагена.

  • Бобовые: фасоль, нут, чечевица — отличные источники белка, содержат лизин и медь, необходимые для производства коллагена.

  • Кешью: эти орехи содержат цинк и медь, которые напрямую стимулируют выработку коллагена.

Что вредит коллагену?

Чтобы ваши усилия не были напрасными, важно не только добавлять полезное, но и ограничивать вредное. Главные враги коллагена:

  • Сахар и рафинированные углеводы (белый хлеб, выпечка, сладости). Они запускают процесс гликирования — склеивания молекул коллагена, что делает его жестким и ломким.

  • Избыточное ультрафиолетовое излучение.

Не существует волшебной таблетки для мгновенного результата. Наиболее эффективная и безопасная стратегия — это сбалансированный рацион, богатый разнообразными белками, фруктами и овощами. Сфокусируйтесь на цельных продуктах, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и минералами для естественного поддержания здоровья и молодости вашей кожи изнутри.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
