Плоский живот уходит в прошлое: поколение Z называет новые правила уверенности

Для поколения Z лишний вес перестаёт быть стигмой. Молодые люди всё чаще демонстрируют уверенность в себе и говорят о принятии собственного тела. Но не скрывает ли бодипозитивизм возможные риски для здоровья?
"Сам по себе избыточный вес, а не ожирение, не опасен для здоровья. Тот, кто живет очень хорошо и не имеет фактора метаболического риска, должен быть спокоен!", — заверила врач-диетолог Коринн Годенир.
|Возраст
|Характеристика
|Риски
|Подход
|20-30 лет
|Чаще активные, без метаболических нарушений
|Минимальные
|Поддержание активности, баланс питания
|30-40 лет
|Возможны колебания веса из-за образа жизни
|Средние
|Контроль анализов, профилактика сидячего образа жизни
|45-55 лет
|Замедление обмена, снижение гормонов
|Высокие
|Мониторинг холестерина, сахара, коррекция питания
|55+
|Снижение мышечной массы, риски для суставов
|Выше средних
|Лёгкая активность, питание с упором на белок и клетчатку
Следите за изменением веса: внезапные прибавки требуют консультации врача.
Проходите ежегодные анализы крови (глюкоза, холестерин).
Сохраняйте физическую активность: пешие прогулки, плавание, йога.
Старайтесь питаться сбалансированно, но не впадайте в жёсткие диеты.
Работайте с психологом при тревоге из-за внешности.
Ошибка: стремиться к "идеальному телу" любой ценой.
→ Последствие: риск расстройств пищевого поведения.
→ Альтернатива: бодипозитив и принятие индивидуальности.
Ошибка: игнорировать внезапный набор веса.
→ Последствие: упущенные метаболические проблемы.
→ Альтернатива: обследование у врача и корректировка привычек.
Ошибка: считать, что лишний вес одинаково опасен для всех.
→ Последствие: излишние страхи и давление.
→ Альтернатива: индивидуальный подход и контроль здоровья.
А что если молодой человек имеет несколько лишних килограммов, но активен и правильно питается? В этом случае врачи не видят причин для тревоги. Лишний вес сам по себе не равен болезни. Опасность появляется, если он сочетается с сидячим образом жизни и регулярным перееданием.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение тревоги, улучшение самооценки
|Риск недооценки медицинских факторов
|Профилактика расстройств пищевого поведения
|Возможность "нормализовать" нездоровые привычки
|Вдохновение к активному образу жизни
|Требует знаний и баланса
Опасен ли лишний вес в молодости?
Нет, если нет метаболических нарушений и человек активен.
Когда стоит обратиться к врачу?
Если вес увеличился резко, появилась одышка или боли в суставах.
Что делать в период менопаузы?
Следить за питанием, контролировать уровень сахара и холестерина, добавлять лёгкую физическую активность.
Миф: лишний вес всегда опасен.
Правда: важнее общее состояние организма и анализы.
Миф: бодипозитив поощряет нездоровье.
Правда: он помогает избежать диетических перегибов и стрессов.
Миф: в менопаузу лишний вес неизбежно вредит.
Правда: небольшая прибавка (3-5 кг) физиологична, важно контролировать показатели здоровья.
Стресс и диеты могут подрывать психику. Негативное восприятие тела приводит к перееданию и тревожности. Напротив, принятие себя и умеренная активность улучшают настроение, качество сна и помогают сохранять стабильный вес.
• У женщин в менопаузе набор веса на 3-5 кг считается физиологическим.
• Расстройства пищевого поведения чаще встречаются у тех, кто жёстко ограничивает питание.
• По данным ВОЗ, до 60% здоровья зависит от образа жизни, а не только от массы тела.
Долгие десятилетия общество диктовало стандарты худобы. В 1990-х распространились жёсткие диеты, а в 2000-х — фитнес-культ. Сегодня поколение Z ломает эти стереотипы, продвигая бодипозитив и разнообразие телосложения. Это отражается и в медицине: врачи всё чаще говорят об индивидуальном подходе и психологическом благополучии.
"Люди путают принятие избыточного веса с поощрением избыточного веса", — отметил диетолог Бенуа Диань.
Лишний вес не всегда равен проблеме. Для одних это естественная особенность тела, для других — сигнал к проверке здоровья. Главное — баланс: заботиться о своём теле без диктата диет и гроссофобии.
