Плоский живот уходит в прошлое: поколение Z называет новые правила уверенности

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поколения Z лишний вес перестаёт быть стигмой. Молодые люди всё чаще демонстрируют уверенность в себе и говорят о принятии собственного тела. Но не скрывает ли бодипозитивизм возможные риски для здоровья?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как развить в себе бодинейтралитет

"Сам по себе избыточный вес, а не ожирение, не опасен для здоровья. Тот, кто живет очень хорошо и не имеет фактора метаболического риска, должен быть спокоен!", — заверила врач-диетолог Коринн Годенир.

Сравнение: молодые и взрослые с лишним весом

Возраст Характеристика Риски Подход 20-30 лет Чаще активные, без метаболических нарушений Минимальные Поддержание активности, баланс питания 30-40 лет Возможны колебания веса из-за образа жизни Средние Контроль анализов, профилактика сидячего образа жизни 45-55 лет Замедление обмена, снижение гормонов Высокие Мониторинг холестерина, сахара, коррекция питания 55+ Снижение мышечной массы, риски для суставов Выше средних Лёгкая активность, питание с упором на белок и клетчатку

Советы шаг за шагом

Следите за изменением веса: внезапные прибавки требуют консультации врача. Проходите ежегодные анализы крови (глюкоза, холестерин). Сохраняйте физическую активность: пешие прогулки, плавание, йога. Старайтесь питаться сбалансированно, но не впадайте в жёсткие диеты. Работайте с психологом при тревоге из-за внешности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стремиться к "идеальному телу" любой ценой.

→ Последствие: риск расстройств пищевого поведения.

→ Альтернатива: бодипозитив и принятие индивидуальности.

Ошибка: игнорировать внезапный набор веса.

→ Последствие: упущенные метаболические проблемы.

→ Альтернатива: обследование у врача и корректировка привычек.

Ошибка: считать, что лишний вес одинаково опасен для всех.

→ Последствие: излишние страхи и давление.

→ Альтернатива: индивидуальный подход и контроль здоровья.

А что если…

А что если молодой человек имеет несколько лишних килограммов, но активен и правильно питается? В этом случае врачи не видят причин для тревоги. Лишний вес сам по себе не равен болезни. Опасность появляется, если он сочетается с сидячим образом жизни и регулярным перееданием.

Плюсы и минусы бодипозитива

Плюсы Минусы Снижение тревоги, улучшение самооценки Риск недооценки медицинских факторов Профилактика расстройств пищевого поведения Возможность "нормализовать" нездоровые привычки Вдохновение к активному образу жизни Требует знаний и баланса

FAQ

Опасен ли лишний вес в молодости?

Нет, если нет метаболических нарушений и человек активен.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если вес увеличился резко, появилась одышка или боли в суставах.

Что делать в период менопаузы?

Следить за питанием, контролировать уровень сахара и холестерина, добавлять лёгкую физическую активность.

Мифы и правда

Миф: лишний вес всегда опасен.

Правда: важнее общее состояние организма и анализы.

Миф: бодипозитив поощряет нездоровье.

Правда: он помогает избежать диетических перегибов и стрессов.

Миф: в менопаузу лишний вес неизбежно вредит.

Правда: небольшая прибавка (3-5 кг) физиологична, важно контролировать показатели здоровья.

Сон и психология

Стресс и диеты могут подрывать психику. Негативное восприятие тела приводит к перееданию и тревожности. Напротив, принятие себя и умеренная активность улучшают настроение, качество сна и помогают сохранять стабильный вес.

3 интересных факта

• У женщин в менопаузе набор веса на 3-5 кг считается физиологическим.

• Расстройства пищевого поведения чаще встречаются у тех, кто жёстко ограничивает питание.

• По данным ВОЗ, до 60% здоровья зависит от образа жизни, а не только от массы тела.

Исторический контекст

Долгие десятилетия общество диктовало стандарты худобы. В 1990-х распространились жёсткие диеты, а в 2000-х — фитнес-культ. Сегодня поколение Z ломает эти стереотипы, продвигая бодипозитив и разнообразие телосложения. Это отражается и в медицине: врачи всё чаще говорят об индивидуальном подходе и психологическом благополучии.

"Люди путают принятие избыточного веса с поощрением избыточного веса", — отметил диетолог Бенуа Диань.

Лишний вес не всегда равен проблеме. Для одних это естественная особенность тела, для других — сигнал к проверке здоровья. Главное — баланс: заботиться о своём теле без диктата диет и гроссофобии.