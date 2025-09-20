Третий секрет похудения: почему без этого диета и спорт не работают — новое исследование

Процесс снижения веса традиционно ассоциируется с двумя китами: строгой диетой и изнурительными тренировками. Безусловно, сбалансированное питание и регулярная физическая активность являются фундаментом. Однако многие сталкиваются с обескураживающей ситуацией: все правила соблюдены, а желанные цифры на весах не появляются. В чем же причина?

Оказывается, существует третий, не менее важный компонент успеха, которым часто пренебрегают, — это качественный и полноценный сон. Недооценка его важности может легко перечеркнуть все приложенные усилия.

Гормональные качели: как недосып заставляет вас есть больше

Значение сна выходит далеко за рамки простого отдыха. В это время организм проводит критически важную работу: восстанавливает мышцы, регулирует метаболические процессы и синтезирует гормоны. Именно в последнем и кроется ключ к пониманию связи сна и веса, сообщает minhavida.com.br.

Как объясняет Мария Лоррейн Конде, диетолог платформы AfroSaúde, хроническое недосыпание запускает мощный гормональный дисбаланс:

Повышение уровня грелина. Этот гормон, вырабатываемый в желудке, известен как "гормон голода". Его задача — сигнализировать мозгу о необходимости приема пищи.

Снижение уровня лептина. Этот гормон, производимый жировыми клетками, отвечает за чувство насыщения и подает мозгу сигнал "стоп, я сыт".

В результате этого двойного удара по метаболизму человек начинает испытывать более сильные и частые приступы голода, особенно тягу к высококалорийной, сладкой и жирной пище, при этом чувство сытости наступает медленнее. Это неизбежно приводит к перееданию и потреблению лишних калорий, даже если рацион остается сбалансированным.

Экраны — враги сна и стройности

Одним из главных факторов, разрушающих качество нашего отдыха, является привычка пользоваться гаджетами перед сном. Синий свет, излучаемый экранами смартфонов, планшетов и телевизоров, подавляет выработку мелатонина — ключевого гормона, регулирующего наши циркадные ритмы и отвечающего за засыпание.

"В результате на следующий день вы можете проснуться с ощущением, что недостаточно отдохнули, например, с недостатком энергии для физических упражнений. Это может привести к снижению эффективности тренировок и, в частности, затруднить процесс похудения", — подчеркивает диетолог.

Мелатонин для похудения: панацея или миф?

В связи с этим закономерно возникает вопрос: могут ли добавки мелатонина стать волшебной таблеткой для решения обеих проблем? Важно понимать, что мелатонин — это не снотворное и не жиросжигатель. Это гормон, который естественным образом вырабатывается в организме для регуляции цикла сна-бодрствования.

По словам эксперта, прием добавок может быть рекомендован в исключительных случаях (например, при бессоннице, джетлаге), но прямого влияния на снижение веса он не оказывает.

"Пока нет убедительных научных доказательств, подтверждающих эффективность мелатонина для снижения веса", — сообщает она.

Основная его задача — помочь уснуть, в то время как контроль над весом осуществляется через комплексные изменения образа жизни.

Практические шаги к здоровому сну и стройности

Если вы столкнулись с "эффектом плато" в похудении, несмотря на все старания, самое время обратить пристальное внимание на свой сон. Вот что рекомендует специалист:

Соблюдайте гигиену сна. Создайте ритуал для отхода ко сну: проветривайте комнату, приглушайте свет, избегайте эмоциональных нагрузок и экранов как минимум за час до отдыха. Стремитесь к 8-9 часам сна. Именно такая продолжительность считается оптимальной для восстановления организма взрослого человека и поддержания гормонального баланса. Обратитесь к врачу. Если проблемы со сном носят хронический характер, не стесняйтесь просить о профессиональной помощи. Врач поможет выявить глубинные причины (например, апноэ или сильный стресс) и найти эффективное решение.

"Хороший ночной сон имеет первостепенное значение для тех, кто стремится похудеть", — резюмирует диетолог.

Таким образом, инвестируя в качественный отдых, вы не просто становитесь бодрее, но и делаете важнейший вклад в успех своего пути к идеальному весу.