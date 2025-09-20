Дни становятся ярче, а ночи спокойнее: 40 граммов этого продукта в день улучшают настроение и сон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:43
Здоровье

Забота о здоровье начинается с внимательного выбора продуктов питания. Особое место в рационе занимает пища, которая естественным образом помогает нормализовать сон и повысить устойчивость к стрессам. Ключевую роль в этих процессах играет мелатонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования.

Грецкие орехи
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま（aomorikuma）, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Определенные продукты, влияя на его уровень, могут стать мощным инструментом для улучшения качества отдыха и управления эмоциональным состоянием. Одним из самых практичных и эффективных вариантов являются грецкие орехи, которые легко интегрировать в любое ежедневное меню.

Научный взгляд: как орехи улучшают сон

Грецкие орехи — это не просто питательный перекус, а полноценный функциональный продукт. Как отмечает нутрициолог Анна Иванова, грецкие орехи уникальны тем, что содержат собственный мелатонин в биодоступной форме.

"Хотя его количество меньше, чем в специализированных добавках, регулярное потребление орехов способствует мягкому и естественному повышению уровня этого гормона в организме, что критически важно для глубокого и восстановительного отдыха", — уточнила нутрициолог.

Это подтверждается рядом исследований:

  • Улучшение качества сна. Контролируемые исследования с участием людей показали, что ежедневное употребление около 40 граммов грецких орехов повышает уровень мелатонина и напрямую связано с улучшением латентности сна (времени засыпания), его эффективности и общего качества.

  • Антиоксидантная защита. Исследования на грызунах, которых кормили орехами, выявили не только рост уровня мелатонина, но и увеличение антиоксидантной активности в организме. Это помогает нейтрализовать повреждения клеток от свободных радикалов, количество которых часто возрастает при стрессе и недосыпе.

Грецкие орехи как щит против стресса и тревоги

Способность грецких орехов положительно влиять на организм не ограничивается только сном. Они являются мощным союзником в борьбе с ежедневным напряжением и тревожностью, что особенно актуально в периоды высокой нагрузки, пишет terra.com.br.

Клинические испытания демонстрируют впечатляющие результаты:

  • В одном исследовании 30 молодых людей, потреблявших 40 граммов орехов ежедневно в течение 8 недель, сообщили о значительном снижении уровня воспринимаемого стресса и улучшении общего настроения.

  • Другое исследование, проведенное среди студентов в напряженный экзаменационный период, показало, что употребление около 57 граммов грецких орехов в течение 16 недель предотвратило ухудшение психического состояния. У участников не только стабилизировались показатели стресса и депрессии, но и заметно улучшилось качество сна и чувство благополучия.

Этот эффект достигается благодаря уникальному составу продукта. Грецкие орехи богаты:

  • Магнием: минералом, который играет ключевую роль в работе нервной системы и помогает бороться с тревогой.

  • Витаминами группы B: необходимы для поддержания энергетического обмена и здоровья нервных клеток.

  • Растительными омега-3 жирными кислотами (ALA): способствуют снижению воспаления и улучшению когнитивных функций.

  • Антиоксидантами: защищают организм от окислительного стресса.

Практические рекомендации: как включить орехи в рацион

В отличие от снотворных препаратов, грецкие орехи не вызывают привыкания или побочных эффектов и предлагают комплексное оздоровительное действие.

Главное их преимущество — универсальность. Вот несколько простых идей для включения в диету:

  • На завтрак: добавьте горсть измельченных орехов в йогурт, творог, кашу или смузи.

  • На обед/ужин: используйте их в качестве питательного компонента для салатов, соусов паста или начинки для запеченных овощей.

  • В качестве перекуса: смешайте с другими орехами и сухофруктами для полезного снек-микса.

Для достижения максимального эффекта эксперты рекомендуют употреблять грецкие орехи не обязательно прямо перед сном, а включить их в свой ужин. Это поможет плавно повысить уровень мелатонина к ночи, снизить накопленный за день стресс и обеспечить себе спокойный и глубокий сон, необходимый для полноценного восстановления.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
