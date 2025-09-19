Прямая угроза улыбке: что разрушает зубы даже при правильной гигиене

Забота о здоровье зубов и всей зубочелюстной системы должна начинаться с раннего возраста. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.
По словам эксперта, ключевым моментом является профилактика и регулярный контроль состояния полости рта.
"Очень важно следить за молочными зубами у детей и регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров. Контроль гигиены полости рта дома и профессиональная чистка в кресле стоматолога помогают продлить жизнь зубов и избежать серьезных проблем в будущем", — пояснил Ахмурзаев.
Он также отметил значение правильного питания для сохранения здоровья зубов.
"Следует ограничивать употребление сладкого и кислых продуктов, так как они разрушают эмаль. При первых признаках необходимости лечения зуба не откладывайте визит к врачу — своевременное вмешательство позволяет сохранить здоровье зубов и избежать осложнений", — подчеркнул стоматолог.
Эксперт напомнил, что профилактика и соблюдение гигиены — это самые надежные способы сохранить зубы здоровыми на долгие годы.
