Суставы ноют по ночам? Причина может быть страшнее, чем кажется

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли в суставах и спине не стоит игнорировать, поскольку они могут быть симптомом различных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Боль в бедре

По словам эксперта, причины боли могут быть разными и зависят от индивидуальных особенностей человека.

"Если у пациента возникают боли в разных суставах или в спине, это может быть травматическое повреждение. Спортсменам, например, при перегрузках суставов необходимо обращаться к травматологу или реабилитологу. В некоторых случаях хроническая боль может быть связана с депрессией — тогда важно проконсультироваться с психотерапевтом или психиатром", — пояснил Терновой.

Он подчеркнул, что игнорирование даже периодических болей может привести к осложнениям.

"Любой симптом — это сигнал организма. Если боль повторяется или усиливается, стоит обратиться к лечащему врачу, чтобы определить ее причину и предотвратить более серьезные последствия", — отметил специалист.

Терновой добавил, что ранняя диагностика и профилактика играют ключевую роль.

"Современные болезни, включая травмы и хронические состояния, легче лечатся на ранних стадиях. Раннее обращение к врачу — залог успешного лечения и сохранения здоровья", — заключил врач.