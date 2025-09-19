Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты

Суставы ноют по ночам? Причина может быть страшнее, чем кажется

1:26
Здоровье

Боли в суставах и спине не стоит игнорировать, поскольку они могут быть симптомом различных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Боль в бедре
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль в бедре

По словам эксперта, причины боли могут быть разными и зависят от индивидуальных особенностей человека.

"Если у пациента возникают боли в разных суставах или в спине, это может быть травматическое повреждение. Спортсменам, например, при перегрузках суставов необходимо обращаться к травматологу или реабилитологу. В некоторых случаях хроническая боль может быть связана с депрессией — тогда важно проконсультироваться с психотерапевтом или психиатром", — пояснил Терновой.

Он подчеркнул, что игнорирование даже периодических болей может привести к осложнениям.

"Любой симптом — это сигнал организма. Если боль повторяется или усиливается, стоит обратиться к лечащему врачу, чтобы определить ее причину и предотвратить более серьезные последствия", — отметил специалист.

Терновой добавил, что ранняя диагностика и профилактика играют ключевую роль.

"Современные болезни, включая травмы и хронические состояния, легче лечатся на ранних стадиях. Раннее обращение к врачу — залог успешного лечения и сохранения здоровья", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты
Марс подал сигнал: найдено самое убедительное доказательство древней жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.