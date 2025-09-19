Удаленная работа и ее ловушки: вашу концентрацию убивают именно эти привычки

Удаленная работа часто снижает концентрацию и продуктивность сотрудников. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский.
По словам эксперта, одной из главных проблем является недостаток физической и социальной стимуляции, которую дает офисная среда.
"Когда человек работает дома, он теряет привычное взаимодействие с коллегами и руководством. В офисе наблюдение за другими, легкая конкуренция и совместная работа стимулируют развитие и карьерный рост, тогда как удаленка замедляет этот процесс", — пояснил Зберовский.
Он отметил, что привычки на удаленке напрямую влияют на концентрацию.
"Люди чаще отвлекаются на бытовые дела, сериалы или социальные сети. Такие "развлечения" формируют прокрастинацию, из-за чего рабочие задачи откладываются, а продуктивность снижается", — предупредил эксперт.
Зберовский также обратил внимание на влияние удаленной работы на социальные навыки.
"Отсутствие общения с коллегами снижает навыки коммуникации, в том числе взаимодействие с противоположным полом, что может негативно отражаться на личной жизни и карьерном росте", — подчеркнул психолог.
Он добавил, что физическая активность и контроль режима дня помогают минимизировать негативные эффекты дистанционной работы.
"Важно структурировать день, планировать паузы и сохранять регулярное общение с коллегами, чтобы поддерживать концентрацию и продуктивность", — заключил эксперт.
