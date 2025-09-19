Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты
Марс подал сигнал: найдено самое убедительное доказательство древней жизни
Прямая угроза улыбке: что разрушает зубы даже при правильной гигиене

Удаленная работа и ее ловушки: вашу концентрацию убивают именно эти привычки

1:38
Здоровье

Удаленная работа часто снижает концентрацию и продуктивность сотрудников. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

По словам эксперта, одной из главных проблем является недостаток физической и социальной стимуляции, которую дает офисная среда.

"Когда человек работает дома, он теряет привычное взаимодействие с коллегами и руководством. В офисе наблюдение за другими, легкая конкуренция и совместная работа стимулируют развитие и карьерный рост, тогда как удаленка замедляет этот процесс", — пояснил Зберовский.

Он отметил, что привычки на удаленке напрямую влияют на концентрацию.

"Люди чаще отвлекаются на бытовые дела, сериалы или социальные сети. Такие "развлечения" формируют прокрастинацию, из-за чего рабочие задачи откладываются, а продуктивность снижается", — предупредил эксперт.

Зберовский также обратил внимание на влияние удаленной работы на социальные навыки.

"Отсутствие общения с коллегами снижает навыки коммуникации, в том числе взаимодействие с противоположным полом, что может негативно отражаться на личной жизни и карьерном росте", — подчеркнул психолог.

Он добавил, что физическая активность и контроль режима дня помогают минимизировать негативные эффекты дистанционной работы.

"Важно структурировать день, планировать паузы и сохранять регулярное общение с коллегами, чтобы поддерживать концентрацию и продуктивность", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Что скрывают сёстры Шукшины? Федосеева-Шукшина рассказала о непримиримой семейной вражде
Белоснежная улыбка любой ценой? Стоматолог в ужасе от этих домашних методов отбеливания зубов
Создайте десерт мечты: шоколадная основа, сливочный крем и насыщенный вкус матча в каждой ложке
Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром
Удаленная работа и ее ловушки: вашу концентрацию убивают именно эти привычки
Таллин сдался: Эстония больше не хочет закрывать границу с Россией
Пляжи, базары и тёмные улицы: где туристы чаще всего попадаются на уловки мошенников
Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией
Как мечты становятся реальностью: итоги Successful Ladies Awards
Простая формула счастья: тренировка, которая стирает лишний вес быстрее диеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.