Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая формула счастья: тренировка, которая стирает лишний вес быстрее диеты
Синие маячки и сирена становятся приговором: когда оправданий не принимают
Стильно без миллионов: что делает дешевую вещь роскошной на глазах
Расходы под строгим контролем? Как рассчитать ежемесячный платёж по кредиту без вреда семейному бюджету
Раздел совместного имущества: неожиданные нюансы, о которых мало кто знает
Парковочные войны у подъездов могут закончиться: но не для всех
Космос подмигнул намёком: телескоп уловил признаки атмосферы на каменной планете
Семь вещей, без которых гардероб не работает: но их почти никто не покупает
Шутки плохи: Трамп против сатиры над президентом — юмористы лишатся лицензии

Эти три этапа делают спортзал вашим лекарством — пропустите один, и всё зря

1:22
Здоровье

Самыми эффективными для поддержания формы считаются регулярные тренировки продолжительностью от 45 минут до полутора часов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

Обхват талии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Обхват талии

По словам эксперта, классическая тренировка должна включать три этапа.

"Тренировочный процесс, разминка и заминка — это обязательные составляющие. Заминка позволяет мышцам восстановиться и помогает организму прийти в себя после нагрузки", — пояснил Литовченко.

Он отметил, что новые технологии позволяют сократить время занятий без потери эффективности.

"EMS-тренировки (занятия с электростимуляцией мышц) длятся всего 20 минут, но также помогают поддерживать форму. Здесь также есть разминка, основной процесс и завершающий лимфодренажный массаж вместо классической заминки", — добавил тренер.

Литовченко подчеркнул, что даже базовые упражнения — приседания, отжимания, махи руками и ногами — при регулярной практике позволяют сохранять форму, снижать вес и укреплять мышцы.

"Главное — регулярность и правильное распределение нагрузки. Даже короткая, но систематическая тренировка принесет заметный результат", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Еда и рецепты
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве
Шутки плохи: Трамп против сатиры над президентом — юмористы лишатся лицензии
Бездействие равняется гибели: мелкие вредители стирают жизнь кораллов и рифов
Сауна после тренировки — смертельный удар по сперме: что еще подрывает мужское здоровье
Тренировка, которая прокачает ягодицы и снимет зажимы в тазобедренных суставах
От любви до расставания: как закончился роман Тима Бёртона и Моники Беллуччи
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Невидимая кнопка аромата: один шаг меняет работу диффузора так, что запах держится сутками
Эти три этапа делают спортзал вашим лекарством — пропустите один, и всё зря
Легкие симптомы, большие риски: опасности самолечения, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.