Эти три этапа делают спортзал вашим лекарством — пропустите один, и всё зря

Самыми эффективными для поддержания формы считаются регулярные тренировки продолжительностью от 45 минут до полутора часов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.
По словам эксперта, классическая тренировка должна включать три этапа.
"Тренировочный процесс, разминка и заминка — это обязательные составляющие. Заминка позволяет мышцам восстановиться и помогает организму прийти в себя после нагрузки", — пояснил Литовченко.
Он отметил, что новые технологии позволяют сократить время занятий без потери эффективности.
"EMS-тренировки (занятия с электростимуляцией мышц) длятся всего 20 минут, но также помогают поддерживать форму. Здесь также есть разминка, основной процесс и завершающий лимфодренажный массаж вместо классической заминки", — добавил тренер.
Литовченко подчеркнул, что даже базовые упражнения — приседания, отжимания, махи руками и ногами — при регулярной практике позволяют сохранять форму, снижать вес и укреплять мышцы.
"Главное — регулярность и правильное распределение нагрузки. Даже короткая, но систематическая тренировка принесет заметный результат", — заключил эксперт.
