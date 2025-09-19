Легкие симптомы, большие риски: опасности самолечения, о которых нужно знать

Самолечение может быть опасным при острых состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, автор Telegram-канала "Эй,Толстый!" и YouTube-канала "Доктор Ник" Никита Харлов.
По словам эксперта, одной из самых больших проблем является неверная оценка симптомов.
"Сильная боль в животе, высокая температура у ребенка или серьезная травма могут быть приняты за обычное недомогание, но на самом деле требуют немедленной диагностики и помощи", — пояснил Харлов.
Он подчеркнул, что особенно опасны острые состояния, которые легко спутать с менее серьезными проблемами.
"Например, аппендицит у ребенка проявляется повышенной температурой, лихорадкой и сильной болью в животе. Эти симптомы легко принять за обычное пищевое отравление, и откладывание визита к врачу в такой ситуации крайне опасно", — добавил терапевт.
Специалист также отметил, что даже при относительно легких заболеваниях стоит проявлять осторожность.
"Затяжной кашель, головная боль или повышенная температура, сохраняющиеся дольше привычного, должны насторожить. Самостоятельное лечение в таких случаях может привести к осложнениям", — предупредил терапевт.
Харлов также обратил внимание на важность умения правильно оценивать свои состояния.
"Людям полезно быть самостоятельными в вопросах здоровья, но необходимо понимать, когда ситуация выходит за рамки безопасного самолечения и требует обращения к врачу", — подчеркнул эксперт.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.