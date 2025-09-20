Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хризантемы обижаются на осеннюю обрезку: когда руки лучше убрать от секатора
Волшебство свежего бензина: что скрывается за внезапной прытью машины
Этот лайфхак от стюардесс может спасти жизнь: секрет безопасной позы в самолёте
Яйца динозавров из Цинлуншаня: китайские находки опровергают старые методы изучения окаменелостей
Знаменитости обожают это кардио: аэробные упражнения, которые эффективнее бега
Я в ужасе: Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями
Осенний лес на вашем столе: напоминаем 4 способа сохранить грибы свежими до самой весны
Помада, которая держится дольше поцелуев и кофе: шаги, без которых даже люкс стирается за час
Грядка из огурцов станет золотым прииском: один сентябрьский приём превращает почву в чернозём

Женский презерватив меняет правила близости: он защищает там, где мужчина отказывается

Здоровье

Несмотря на то что женский (внутренний) презерватив обладает сопоставимой эффективностью с мужским и для многих категорий полностью возмещается системой медицинского страхования, он остаётся почти незаметным в публичных обсуждениях. Между тем это средство даёт женщинам контроль над собственным телом и реальную автономию в вопросах контрацепции и защиты от инфекций.

Секс по дружбе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секс по дружбе

"Сегодня они страдают от реальной недостаточной заметности для широкой публики", — сказала менеджер компании Terpan Александра Герен.

Что важно знать о внутреннем презервативе

Внутренний презерватив — это тонкая оболочка с кольцами на концах, выполненная из нитрила, полиуретана или латекса. Он вводится во влагалище и может быть установлен заранее — до 8 часов до контакта. При правильном использовании его эффективность против беременности достигает 95%, а с учётом ошибок — 79%. Это единственное наряду с мужским средство, одновременно защищающее и от ИППП, и от нежелательной беременности.

Сравнение: мужской и женский презерватив

Характеристика Мужской Женский
Материал Латекс, полиуретан Нитрил, полиуретан, латекс
Время использования Перед контактом За 8 ч до контакта
Эффективность (теорет.) ≈98% ≈95%
Эффективность (практич.) ≈85% ≈79%
Доп. преимущества Доступен, дешевле Гипоаллергенный, более прочный, контроль у женщины

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Ознакомьтесь с инструкцией и потренируйтесь заранее.

  2. Вставьте презерватив за несколько часов до близости, чтобы он "адаптировался".

  3. Никогда не используйте одновременно с мужским презервативом — возможен разрыв.

  4. После контакта аккуратно закрутите внешний конец и извлеките.

  5. Храните в сухом месте и проверяйте срок годности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одновременно мужской и женский презерватив.

  • Последствие: риск разрыва.

  • Альтернатива: использовать только одно средство.

  • Ошибка: вводить устройство в последний момент.

  • Последствие: дискомфорт и неправильное размещение.

  • Альтернатива: вставить за несколько часов до акта.

  • Ошибка: считать женский презерватив дорогим и недоступным.

  • Последствие: отказ от безопасного варианта.

  • Альтернатива: воспользоваться программой возмещения для лиц до 26 лет или рецептом.

А что если…

…женщина хочет сама контролировать свою защиту? Внутренний презерватив — именно то средство, которое позволяет не зависеть от партнёра. Это особенно важно в случаях, когда мужчина отказывается использовать презерватив.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Двойная защита: контрацепция + ИППП Цена выше (8-12 € за 3 шт.)
Возможность заранее установить Меньше распространён в аптеках
Гипоаллергенные варианты Требует привыкания
Контроль в руках женщины Доступен только один размер

FAQ

Где можно купить женские презервативы?
В аптеках, онлайн и через программы бесплатного обеспечения для молодых до 26 лет.

Сколько стоит упаковка?
В среднем 8-12 евро за 3 штуки, но для молодых доступно полное возмещение.

Чем отличается от мужского презерватива?
Вставляется во влагалище, можно надеть заранее, даёт контроль женщине.

Мифы и правда

  • Миф: "Женский презерватив неудобный и небезопасный".
    Правда: при правильном использовании он более прочный, чем мужской.

  • Миф: "Он не защищает от ИППП".
    Правда: это единственное средство, наряду с мужским презервативом, дающее такую защиту.

  • Миф: "Его нельзя получить без рецепта".
    Правда: для лиц до 26 лет доступно бесплатное получение без рецепта.

Сон и психология

Контроль над собственной защитой напрямую связан с чувством уверенности и психологическим комфортом. Женский презерватив снижает тревожность в интимных отношениях, делает их более безопасными и способствует доверию.

3 интересных факта

  1. Женский презерватив можно установить за 8 часов до близости — это уникальная особенность.

  2. Он признан инструментом борьбы с гендерным неравенством, так как даёт женщине автономию.

  3. В ряде стран действует "йога смеха" в больницах, а во Франции — информационные кампании, популяризирующие использование.

Исторический контекст

Первый женский презерватив появился в 1990-е годы, но долгое время считался "нишевым" продуктом. Лишь в последние годы международные организации признали его значимость для равноправной сексуальности и включили в программы возмещения. В 2021 году Высший совет по равенству во Франции назвал его важным рычагом борьбы с гендерным насилием.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Грядка из огурцов станет золотым прииском: один сентябрьский приём превращает почву в чернозём
iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех
Невинные ошибки при температуре могут стоить здоровья: самые опасные из них
Климатический ключ: как потепление открыло путь к древним миграциям из Африки
Фитнес на ладони: какие приложения реально прокачают тело, а какие — только нервы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Даунсайз под капотом: почему даже премиум-авто теперь катаются на полторашках
Половинка лимона экономит целую зарплату: лайфхак, который стирает запахи и жир
Осень на тарелке: топ-5 блюд, которые согревают россиян лучше любого пледа
Зимний отпуск под угрозой: 5 направлений, куда лучше не ехать в это время года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.