Женский презерватив меняет правила близости: он защищает там, где мужчина отказывается

Несмотря на то что женский (внутренний) презерватив обладает сопоставимой эффективностью с мужским и для многих категорий полностью возмещается системой медицинского страхования, он остаётся почти незаметным в публичных обсуждениях. Между тем это средство даёт женщинам контроль над собственным телом и реальную автономию в вопросах контрацепции и защиты от инфекций.
"Сегодня они страдают от реальной недостаточной заметности для широкой публики", — сказала менеджер компании Terpan Александра Герен.
Внутренний презерватив — это тонкая оболочка с кольцами на концах, выполненная из нитрила, полиуретана или латекса. Он вводится во влагалище и может быть установлен заранее — до 8 часов до контакта. При правильном использовании его эффективность против беременности достигает 95%, а с учётом ошибок — 79%. Это единственное наряду с мужским средство, одновременно защищающее и от ИППП, и от нежелательной беременности.
|Характеристика
|Мужской
|Женский
|Материал
|Латекс, полиуретан
|Нитрил, полиуретан, латекс
|Время использования
|Перед контактом
|За 8 ч до контакта
|Эффективность (теорет.)
|≈98%
|≈95%
|Эффективность (практич.)
|≈85%
|≈79%
|Доп. преимущества
|Доступен, дешевле
|Гипоаллергенный, более прочный, контроль у женщины
Ознакомьтесь с инструкцией и потренируйтесь заранее.
Вставьте презерватив за несколько часов до близости, чтобы он "адаптировался".
Никогда не используйте одновременно с мужским презервативом — возможен разрыв.
После контакта аккуратно закрутите внешний конец и извлеките.
Храните в сухом месте и проверяйте срок годности.
Ошибка: использовать одновременно мужской и женский презерватив.
Последствие: риск разрыва.
Альтернатива: использовать только одно средство.
Ошибка: вводить устройство в последний момент.
Последствие: дискомфорт и неправильное размещение.
Альтернатива: вставить за несколько часов до акта.
Ошибка: считать женский презерватив дорогим и недоступным.
Последствие: отказ от безопасного варианта.
Альтернатива: воспользоваться программой возмещения для лиц до 26 лет или рецептом.
…женщина хочет сама контролировать свою защиту? Внутренний презерватив — именно то средство, которое позволяет не зависеть от партнёра. Это особенно важно в случаях, когда мужчина отказывается использовать презерватив.
|Плюсы
|Минусы
|Двойная защита: контрацепция + ИППП
|Цена выше (8-12 € за 3 шт.)
|Возможность заранее установить
|Меньше распространён в аптеках
|Гипоаллергенные варианты
|Требует привыкания
|Контроль в руках женщины
|Доступен только один размер
Где можно купить женские презервативы?
В аптеках, онлайн и через программы бесплатного обеспечения для молодых до 26 лет.
Сколько стоит упаковка?
В среднем 8-12 евро за 3 штуки, но для молодых доступно полное возмещение.
Чем отличается от мужского презерватива?
Вставляется во влагалище, можно надеть заранее, даёт контроль женщине.
Миф: "Женский презерватив неудобный и небезопасный".
Правда: при правильном использовании он более прочный, чем мужской.
Миф: "Он не защищает от ИППП".
Правда: это единственное средство, наряду с мужским презервативом, дающее такую защиту.
Миф: "Его нельзя получить без рецепта".
Правда: для лиц до 26 лет доступно бесплатное получение без рецепта.
Контроль над собственной защитой напрямую связан с чувством уверенности и психологическим комфортом. Женский презерватив снижает тревожность в интимных отношениях, делает их более безопасными и способствует доверию.
Женский презерватив можно установить за 8 часов до близости — это уникальная особенность.
Он признан инструментом борьбы с гендерным неравенством, так как даёт женщине автономию.
В ряде стран действует "йога смеха" в больницах, а во Франции — информационные кампании, популяризирующие использование.
Первый женский презерватив появился в 1990-е годы, но долгое время считался "нишевым" продуктом. Лишь в последние годы международные организации признали его значимость для равноправной сексуальности и включили в программы возмещения. В 2021 году Высший совет по равенству во Франции назвал его важным рычагом борьбы с гендерным насилием.
