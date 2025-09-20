Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечеринка Собчак в стиле нулевых вызвала гнев: демонстрация роскоши на фоне всеобщей боли
Не только вафли: как подорожание кондитерских жиров отразится на других сладостях
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Дык Фук покорил Интервидение: Илья Резник знает, что поможет ему стать суперзвездой
Битва титанов завершена: выбраны лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
Космический водопровод: как миллиард лет назад вода изменила астероид Рюгу
Тревожные факты о Wi-Fi в отеле: ошибки, которые могут стоить безопасности в путешествии
15 минут в ванной и минус тренировка: способ ускорить метаболизм — организм сжигает калории сам
Рыжий тиран держит Калифорнию в страхе: невидимый враг бросается на людей и рвёт кожу когтями

Малоподвижность крадёт годы тише болезней: новая программа даёт шанс их вернуть

8:29
Здоровье

Идея проста и мощна: больше движения — но в ритме, который подходит именно вам. Новая национальная стратегия "Спорт-здоровье" на 2025-2030 годы делает физическую активность центральным элементом общественного здравоохранения. Цель — помочь каждому человеку, в любом возрасте и состоянии, сделать шаг от малоподвижности к регулярному движению и тем самым укрепить сердце, мозг и психику.

Иммунитет и холод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет и холод

Почему физическая активность — это вопрос здоровья, а не только спорта

Физическая активность — любое движение, которое заставляет мышцы работать и расходовать энергию выше уровня покоя: прогулки, поездки на велосипеде, работа по дому, сад, подвижные игры, тренировки. Это не синоним спорта: спорт — лишь один из способов двигаться. Противоположность — малоподвижный образ жизни: длительное сидение или лежание бодрствуя с минимальным расходом энергии. Именно сидение часами подряд сегодня сильнее всего "обнуляет" пользу от изолированных тренировок и повышает риски по здоровью.

Что меняется в 2025–2030: 12 мер, 5 целей, одна логика

Стратегия предлагает 5 конкретных мер, сгруппированных вокруг пяти крупных целей:

  1. создать условия для доступной физической активности для всех;

  2. поднять уровень активности у молодёжи в школе и вузах;

  3. прокачать культуру движения в профессиональной среде;

  4. предотвращать утрату самостоятельности у пожилых;

  5. развивать адаптированную физическую активность в лечебных маршрутах. За реализацией следят профильные обсерватории и "Барометр общественного здравоохранения".

Сравнение: физическая активность vs. малоподвижность

Параметр Регулярная активность Малоподвижный режим
Сердечно-сосудистые риски Снижаются Растут
Метаболизм и вес Стабильнее, меньше висцерального жира Инсулинорезистентность чаще
Сон и стресс Сон глубже, стресс ниже Бессонница, тревога
Кости и мышцы Сохранение плотности и силы Саркопения, падения
Когнитивные функции Внимание и память улучшаются Утомляемость, "туман"

8 целевых действий на протяжении жизни

  1. Начальная школа и медико-социальные учреждения: не менее 30 минут движения ежедневно.

  2. Средняя и старшая школа: усиленные программы для далёких от спорта, в том числе тесты физподготовки в 6 классе.

  3. Вузы: "здоровые кампусы" с встроенными оздоровительными модулями.

  4. Работа и госслужба: конкретные меры и мотивации к ежедневной активности.

  5. Пожилые: приоритет физической активности в национальной повестке по автономии.

  6. Люди с хроническими заболеваниями: усиленные координированные маршруты с адаптированными нагрузками и обучением специалистов.

  7. Беременные и послеродовые: безопасные протоколы активности, снижающие риски осложнений.

  8. Психическое здоровье: интеграция активности во все меры как противострессовый и антидепрессивный фактор.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Правило "каждые 45-60 минут": вставайте и ходите 2-3 минуты, делайте 10-20 приседаний/подъёмов на носки.

  2. 150 минут умеренной нагрузки в неделю (или 75 минут интенсивной) разбейте на 5x30 минут ходьбы в темпе, при котором слегка учащается дыхание.

  3. Дважды в неделю — силовые: резинки, гантели, упражнения с собственным весом (присед, отжимания у стола, "лодочка").

  4. Баланс и гибкость: 10 минут растяжки/йоги через день для осанки и профилактики падений.

  5. Включайте "активный транспорт": одна остановка пешком, лестница вместо лифта.

  6. План "микросессий": 3x10 минут в течение дня так же полезны, как 30 минут подряд.

  7. Превратите встречу в "walk-and-talk": короткие совещания — в формат ходьбы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Отработаю всё разом на выходных" → риск травм и откат мотивации → 5-6 коротких сессий в будни + лёгкая активность в выходные.

  • "Только кардио, силовые не нужны" → слабые мышцы, боль в спине → 2 силовых в неделю + базовые упражнения корпуса.

  • "Сижу по 8-10 часов, но хожу в зал" → сидение нивелирует пользу → таймер на перерывы, рабочая стойка, мини-разминки.

  • "Начну с интенсивных беговых тренировок" → перегрузка суставов → ходьба в темпе + интервалы, затем плавное наращивание.

А что если…

…есть ограничения по здоровью? Начните с консультации врача/физиотерапевта и подберите адаптированную активность: скандинавская ходьба, аквааэробика, занятия ЛФК малыми группами. Смысл стратегии — не в рекордах, а в регулярности и безопасности.

Плюсы и минусы (с практической стороны)

Плюсы Возможные трудности
Снижение рисков ССЗ, диабета 2 типа, некоторых видов рака Требуется планирование дня и напоминания
Улучшение сна, концентрации, настроения Периоды "плато" и колебания мотивации
Поддержание массы мышц и плотности костей Нужен выбор доступной и безопасной активности
Социальные связи и удовольствие Погодные/инфраструктурные факторы

FAQ

Сколько и как часто заниматься?
Ориентир ВОЗ: 150 мин/нед умеренно или 75 мин/нед интенсивно + 2 силовые. Делите на короткие блоки, если так проще.
Что делать, если работаю сидя?
Каждые 45-60 минут — "двигательная пауза", обеденная 10-минутная прогулка, лестницы, микроприседания у стола.
Какая активность лучше всего?
Та, которой вы будете заниматься регулярно и без боли: ходьба, велосипед, плавание, танцы, силовые с эспандером, йога.
А если нет времени на зал?
Трижды по 10 минут дома с собственным весом + активные перемещения в быту дадут заметный эффект через 6-8 недель.

Мифы и правда (ClaimReview)

  • Миф: "Без часа в зале нет смысла". Правда: микросессии по 5-10 минут накапливают ту же "дозу" активности.

  • Миф: "После 60 поздно начинать". Правда: сила, баланс, сон и настроение улучшаются в любом возрасте при безопасной нагрузке.

  • Миф: "Сидячий день компенсирует вечерняя пробежка". Правда: длинные периоды сидения нужно прерывать в течение дня.

Сон и психология

Регулярное движение повышает выработку эндорфинов и дофамина, снижает базовый уровень стресса и помогает наладить циркадные ритмы. Результат — быстрее засыпаете, лучше высыпаетесь, легче концентрируетесь. В год "психического здоровья" это особенно важно: активность — простой и бесплатный способ поддержать устойчивость и самооценку.

3 интересных факта

  1. "Доза" активности может набираться из бытовых действий — шаги по лестнице, энергичная уборка и даже активные игры с детьми.

  2. Силовые тренировки у начинающих дают прирост силы уже через 2-4 недели за счёт нейромышечной адаптации.

  3. Короткая прогулка после еды (10-15 минут) заметно сглаживает гликемические пики.

Исторический контекст

Физкультура как профилактика начала системно внедряться в Европе после Второй мировой войны, но только в XXI веке государства стали рассматривать движение как полноценный "медицинский инструмент". Современные стратегии — продолжение этой эволюции: от лозунгов "спорт — это жизнь" к конкретным мерам на уровне школ, кампусов, рабочих мест и медицинских маршрутов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Мир. Новости мира
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Морская, но не из моря, свинка, но не свинья: раскрыта тайна названия зверька, вводящая всех в заблуждение
Ложные кумиры похудения: худшие советы года, которые калечат обмен веществ
Ошибки водителей после аварии: как обычная спешка превращает ДТП в уголовное дело
Советское кино под запретом: что стоит за решением молдавских властей
Я такого не ожидал: Индия поразила блогера
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.