Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки

0:05
Здоровье

Физическая активность давно считается ключевым фактором укрепления костей. Но новое исследование Международного фонда остеопороза показывает: одних тренировок может быть недостаточно. Даже если человек регулярно занимается спортом, слишком долгие часы в сидячем положении способны свести пользу к минимуму.

Девушка листает ленту
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка листает ленту

"Здоровье костей зависит не только от регулярных физических нагрузок, но и от сокращения количества часов сидячего образа жизни", — отметил профессор Оливье Брюйер.

Как формируется прочность костей

По данным Каролинского института, от 60 до 70% плотности костей зависит от генетики. Остальные проценты связаны с образом жизни, питанием и уровнем активности. Кости реагируют на нагрузки: бег, теннис, фитнес или даже простая ходьба укрепляют их структуру. Напротив, виды спорта без ударной нагрузки (плавание, велосипед) полезны для мышц и сердца, но не так эффективны для скелета.

Сравнение: спорт и кости

Вид активности Эффект на кости Эффект на сердце и мышцы
Бег, теннис, степ, футбол Укрепляют кости, повышают минеральную плотность Развивают выносливость
Плавание, велосипед Минимальное влияние на кости Снижают нагрузку на суставы
Силовые тренировки Увеличение прочности костей Рост мышечной массы
Сидячий образ жизни Потеря костной массы Ослабление обмена веществ

Что показало исследование

Учёные проанализировали десятки работ и пришли к выводу: малоподвижный образ жизни сам по себе — фактор риска для костей. Длительное сидение ускоряет потерю костной массы и повышает вероятность переломов. Это справедливо и для детей, у которых формируется скелет, и для пожилых людей, у которых кости становятся хрупкими.

"Даже лёгкая активность приносит ощутимую пользу, особенно пожилым людям и женщинам в постменопаузе", — пояснил профессор Оливье Брюйер.

Советы шаг за шагом

  1. Сокращайте время сидячей работы: вставайте каждые 45-60 минут.

  2. Используйте фитбол или стоячий стол вместо обычного кресла.

  3. Добавляйте к прогулкам упражнения с нагрузкой на кости: бег трусцой, степ или лёгкий теннис.

  4. Два раза в неделю выполняйте силовые упражнения с гантелями или эспандером.

  5. Следуйте рекомендациям ВОЗ: 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать ставку только на плавание или велосипед.

  • Последствие: кости не укрепляются должным образом.

  • Альтернатива: добавлять упражнения с нагрузкой на скелет — бег, фитнес, танцы.

  • Ошибка: ходить в спортзал три раза в неделю, но сидеть по 8-10 часов ежедневно.

  • Последствие: ускоренное снижение минеральной плотности костей.

  • Альтернатива: распределять активность в течение дня, устраивать короткие разминки.

  • Ошибка: откладывать нагрузку "на потом".

  • Последствие: прогрессирующая потеря костной массы, высокий риск остеопороза.

  • Альтернатива: начинать с лёгких нагрузок уже сегодня.

А что если…

…мы активны, но всё равно много сидим?
Исследование показывает: этого недостаточно. Можно заниматься спортом несколько раз в неделю, но проводить рабочие дни за компьютером — и кости всё равно будут страдать. Решение одно: сокращать длительные периоды неподвижности.

Плюсы и минусы разных видов активности

Тип активности Плюсы Минусы
Бег и теннис Укрепляют кости, развивают выносливость Нагрузка на суставы, риск травм
Плавание и велосипед Щадят суставы, укрепляют сердце Почти не влияют на кости
Силовые упражнения Повышают минеральную плотность костей Требуют контроля техники
Йога и растяжка Улучшают баланс и гибкость Недостаточны для укрепления костей

FAQ

Как выбрать упражнения для костей?
Лучше всего — силовые и ударные нагрузки: бег, степ, прыжки, упражнения с весом.

Сколько стоит укрепление костей?
Бесплатно: прогулки, бег, упражнения с собственным весом. Минимальные вложения — резинки, гантели.

Что полезнее: плавание или бег?
Для сердца — плавание, для костей — бег. Лучший вариант — комбинировать.

Мифы и правда

  • Миф: "Если я хожу в спортзал, сидеть целый день не страшно".
    Правда: сидячие часы снижают пользу тренировок для костей.

  • Миф: "Упражнения нужны только в молодости".
    Правда: они важны и в пожилом возрасте, особенно для женщин после менопаузы.

  • Миф: "Достаточно 10 минут зарядки утром".
    Правда: нужно минимум 150 минут активности в неделю и сокращение сидячего времени.

Сон и психология

Сидячий образ жизни связан не только с проблемами костей, но и с психическим здоровьем. Долгое пребывание без движения увеличивает риск тревожности и ухудшает сон. Активность, наоборот, помогает регулировать биоритмы и уменьшает стресс.

3 интересных факта

  1. Ударные нагрузки во время ходьбы стимулируют костные клетки и повышают их прочность.

  2. У пожилых людей короткие ежедневные прогулки снижают риск переломов так же, как и тренировки средней интенсивности.

  3. В странах, где сидячий образ жизни распространён больше всего, уровень остеопороза выше.

Исторический контекст

В традиционных культурах — от сельских сообществ Европы до восточных практик — физическая активность была естественной частью жизни. Люди проводили много времени в движении, и проблемы остеопороза встречались реже. Современный офисный ритм создал новые вызовы для здоровья костей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
