Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки

Физическая активность давно считается ключевым фактором укрепления костей. Но новое исследование Международного фонда остеопороза показывает: одних тренировок может быть недостаточно. Даже если человек регулярно занимается спортом, слишком долгие часы в сидячем положении способны свести пользу к минимуму.
"Здоровье костей зависит не только от регулярных физических нагрузок, но и от сокращения количества часов сидячего образа жизни", — отметил профессор Оливье Брюйер.
По данным Каролинского института, от 60 до 70% плотности костей зависит от генетики. Остальные проценты связаны с образом жизни, питанием и уровнем активности. Кости реагируют на нагрузки: бег, теннис, фитнес или даже простая ходьба укрепляют их структуру. Напротив, виды спорта без ударной нагрузки (плавание, велосипед) полезны для мышц и сердца, но не так эффективны для скелета.
|Вид активности
|Эффект на кости
|Эффект на сердце и мышцы
|Бег, теннис, степ, футбол
|Укрепляют кости, повышают минеральную плотность
|Развивают выносливость
|Плавание, велосипед
|Минимальное влияние на кости
|Снижают нагрузку на суставы
|Силовые тренировки
|Увеличение прочности костей
|Рост мышечной массы
|Сидячий образ жизни
|Потеря костной массы
|Ослабление обмена веществ
Учёные проанализировали десятки работ и пришли к выводу: малоподвижный образ жизни сам по себе — фактор риска для костей. Длительное сидение ускоряет потерю костной массы и повышает вероятность переломов. Это справедливо и для детей, у которых формируется скелет, и для пожилых людей, у которых кости становятся хрупкими.
"Даже лёгкая активность приносит ощутимую пользу, особенно пожилым людям и женщинам в постменопаузе", — пояснил профессор Оливье Брюйер.
Сокращайте время сидячей работы: вставайте каждые 45-60 минут.
Используйте фитбол или стоячий стол вместо обычного кресла.
Добавляйте к прогулкам упражнения с нагрузкой на кости: бег трусцой, степ или лёгкий теннис.
Два раза в неделю выполняйте силовые упражнения с гантелями или эспандером.
Следуйте рекомендациям ВОЗ: 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной в неделю.
Ошибка: делать ставку только на плавание или велосипед.
Последствие: кости не укрепляются должным образом.
Альтернатива: добавлять упражнения с нагрузкой на скелет — бег, фитнес, танцы.
Ошибка: ходить в спортзал три раза в неделю, но сидеть по 8-10 часов ежедневно.
Последствие: ускоренное снижение минеральной плотности костей.
Альтернатива: распределять активность в течение дня, устраивать короткие разминки.
Ошибка: откладывать нагрузку "на потом".
Последствие: прогрессирующая потеря костной массы, высокий риск остеопороза.
Альтернатива: начинать с лёгких нагрузок уже сегодня.
…мы активны, но всё равно много сидим?
Исследование показывает: этого недостаточно. Можно заниматься спортом несколько раз в неделю, но проводить рабочие дни за компьютером — и кости всё равно будут страдать. Решение одно: сокращать длительные периоды неподвижности.
|Тип активности
|Плюсы
|Минусы
|Бег и теннис
|Укрепляют кости, развивают выносливость
|Нагрузка на суставы, риск травм
|Плавание и велосипед
|Щадят суставы, укрепляют сердце
|Почти не влияют на кости
|Силовые упражнения
|Повышают минеральную плотность костей
|Требуют контроля техники
|Йога и растяжка
|Улучшают баланс и гибкость
|Недостаточны для укрепления костей
Как выбрать упражнения для костей?
Лучше всего — силовые и ударные нагрузки: бег, степ, прыжки, упражнения с весом.
Сколько стоит укрепление костей?
Бесплатно: прогулки, бег, упражнения с собственным весом. Минимальные вложения — резинки, гантели.
Что полезнее: плавание или бег?
Для сердца — плавание, для костей — бег. Лучший вариант — комбинировать.
Миф: "Если я хожу в спортзал, сидеть целый день не страшно".
Правда: сидячие часы снижают пользу тренировок для костей.
Миф: "Упражнения нужны только в молодости".
Правда: они важны и в пожилом возрасте, особенно для женщин после менопаузы.
Миф: "Достаточно 10 минут зарядки утром".
Правда: нужно минимум 150 минут активности в неделю и сокращение сидячего времени.
Сидячий образ жизни связан не только с проблемами костей, но и с психическим здоровьем. Долгое пребывание без движения увеличивает риск тревожности и ухудшает сон. Активность, наоборот, помогает регулировать биоритмы и уменьшает стресс.
Ударные нагрузки во время ходьбы стимулируют костные клетки и повышают их прочность.
У пожилых людей короткие ежедневные прогулки снижают риск переломов так же, как и тренировки средней интенсивности.
В странах, где сидячий образ жизни распространён больше всего, уровень остеопороза выше.
В традиционных культурах — от сельских сообществ Европы до восточных практик — физическая активность была естественной частью жизни. Люди проводили много времени в движении, и проблемы остеопороза встречались реже. Современный офисный ритм создал новые вызовы для здоровья костей.
