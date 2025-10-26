Фантомная боль исчезает: новая технология восстанавливает нервы без хирургии и осложнений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:48
Здоровье

Российские исследователи представили уникальную разработку, которая может изменить подход к лечению повреждений нервной системы. Учёные из НИУ МИЭТ и ряда ведущих научных институтов создали новый биосовместимый материал для электродов, способный проводить электрическую стимуляцию без травмирования тканей и образования рубцов. Этот шаг открывает перспективы восстановления нервов без осложнений и боли.

Учёный за компьютером с изображением мозга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный за компьютером с изображением мозга

Когда боль не уходит

Хроническая нейропатическая боль — одно из самых тяжёлых последствий травм и заболеваний нервной системы. В отличие от обычной боли, она не связана с повреждением тканей, а возникает из-за неправильной работы самих нервов.

Такое состояние может развиться при:
• тяжёлых травмах и ампутациях;
• осложнениях диабета;
• онкологических заболеваниях и химиотерапии.

Особенно часто страдают люди, потерявшие конечности: мозг продолжает "чувствовать" отсутствующую руку или ногу — феномен фантомной боли.

Как лечат нейропатическую боль сейчас

Наиболее действенным способом считается электростимуляция спинного мозга. С помощью слабых импульсов электрического тока врачи блокируют передачу болевых сигналов.

"Сначала нужно определить параметры болевых импульсов, а затем подобрать точные электрические сигналы для их подавления", — отметил заместитель директора Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

Однако современные методы далеки от совершенства.

Главная проблема: жёсткие электроды

Сегодня в таких процедурах используют металлические стержневые электроды. Они плотно прижимаются к нервной ткани, что вызывает микроповреждения. На месте контакта образуются рубцы, мешающие прохождению электрических сигналов.

"Жёсткий контакт вызывает рубцевание, которое препятствует восстановлению нервов и снижает эффективность терапии", — пояснил доцент НИУ МИЭТ Михаил Савельев.

Из-за этого пациенты вынуждены проходить повторные процедуры, а результат лечения становится нестабильным.

Новое решение: "мягкий" электрод

Учёные из НИУ МИЭТ совместно с НПК "Технологический центр", Институтом нанотехнологий микроэлектроники РАН и Сеченовским университетом разработали гибкий материал для электродов нового поколения. Он мягко контактирует с тканями и не вызывает воспаления.

Материал выполняет роль "моста" между нервными клетками и устройством, которое подаёт импульсы. Благодаря этому:
• сохраняется нормальный рост клеток;
• предотвращается образование рубцов;
• электрическая стимуляция становится более точной и безопасной.

"Новый материал можно использовать и как основу для электродов, и как покрытие. Он решает проблему биосовместимости и улучшает качество жизни пациентов", — подчеркнул Михаил Савельев.

Из чего создан инновационный материал

Композиция состоит из трёх компонентов:

  1. Хитозан — природный биополимер, получаемый из панцирей ракообразных;

  2. Углеродные нанотрубки — обеспечивают высокую электропроводность;

  3. Эозин-Н — краситель, который "сшивает" структуру и делает материал стабильным.

Благодаря лазерной обработке можно придавать ему разные формы — от тончайших плёнок до гибких пластин. Это делает технологию универсальной для разных видов нейростимуляторов.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: использовать слишком жёсткие металлические электроды.
Последствие: образование рубцов, потеря проводимости, хроническое воспаление.
Альтернатива: гибкие композитные электроды на основе хитозана и нанотрубок.

Ошибка: проводить стимуляцию без точной калибровки импульсов.
Последствие: повреждение нервных волокон.
Альтернатива: персонализированные параметры тока и автоматическая настройка устройств.

Ошибка: игнорировать реабилитационный этап после стимуляции.
Последствие: неполное восстановление чувствительности и моторики.
Альтернатива: сочетание электростимуляции с физиотерапией и контролем нейрореабилитолога.

Мифы и правда

Миф: нервные клетки не восстанавливаются.
Правда: современные технологии позволяют активировать их регенерацию с помощью электрической стимуляции и биоматериалов.

Миф: электростимуляция опасна для здоровья.
Правда: при правильных параметрах ток не повреждает ткани, а наоборот, способствует их восстановлению.

Миф: инновационные электроды подходят только для операций на мозге.
Правда: их можно применять для стимуляции спинного мозга, периферических нервов и даже в терапии диабетической нейропатии.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Не травмирует ткани, не вызывает рубцов Технология пока проходит испытания
Повышает эффективность стимуляции Требует высокой точности настройки
Совместима с живыми клетками Производство материалов дорогостоящее
Подходит для разных типов нейростимуляторов Не все клиники готовы к внедрению

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда технология появится в клиниках?
Пока проходят лабораторные испытания. При успешных результатах клинические тесты начнутся в ближайшие годы.

Можно ли применять электростимуляцию при диабетической боли?
Да, но только по назначению врача и под контролем специалистов по нейрорехабилитации.

Будут ли импланты ощущаться пациентом?
Нет, новые материалы биосовместимы и эластичны, поэтому не вызывают дискомфорта.

Можно ли заменить повреждённые нервы полностью?
Пока нет, но электростимуляция помогает активировать регенерацию и восстанавливать проводимость сигналов.

Есть ли риск побочных эффектов?
Минимальный: материал не вызывает отторжения и не перегревается при стимуляции.

Учёные планируют испытать новый композит при стимуляции спинного мозга. Если результаты подтвердят безопасность и эффективность, медицина получит революционный инструмент для борьбы с хронической болью и восстановления нервных связей.

Такое открытие даёт надежду миллионам пациентов, страдающим от нейропатии, и доказывает: современные технологии могут вернуть чувствительность, движение и качество жизни — без рубцов и боли.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
