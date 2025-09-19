Иммунитет можно разбудить слишком громко — вот как не превратить защиту организма в сбой системы

Традиционный осенний сезон простуд уже заявляет о себе: поликлиники переполнены кашляющими пациентами, а в аптеках активно раскупают противовирусные препараты. В стремлении защитить себя многие обращаются к иммуностимуляторам, надеясь укрепить организм. Но эти средства не так безобидны, как может показаться на первый взгляд: при неправильном использовании они способны принести больше вреда, чем пользы.
Иммуностимуляторы — это лекарства, задача которых "разбудить" защитные силы организма и заставить их работать активнее. Они различаются по происхождению и механизму действия:
Все они направлены на то, чтобы иммунные клетки эффективнее боролись с инфекциями. Однако их действие оправдано далеко не всегда.
"Это серьезные препараты, которые должен назначать только врач, и только тогда, когда для этого есть веские причины", — сказал врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.
Чаще всего такие лекарства применяют при вторичных иммунодефицитах. Речь идет о случаях, когда человек постоянно сталкивается с затяжными инфекциями — бронхитами, повторяющимися ОРВИ, пневмониями. Тогда иммунитет действительно нуждается в поддержке.
Если же иммунная система работает нормально, профилактический прием препаратов не только бесполезен, но и опасен.
|Ситуация
|Эффект от приема
|Ослабленный иммунитет, частые инфекции
|Возможен положительный результат, снижение числа заболеваний
|Здоровый организм
|Научной пользы не доказано, профилактика сомнительна
|Наличие аутоиммунных болезней или аллергии
|Прием противопоказан
Эти простые привычки помогут организму лучше противостоять вирусам и не потребуют серьезных медицинских вмешательств.
Ошибка: принимать иммуностимуляторы "для профилактики".
Последствие: риск развития аутоиммунных заболеваний и сбоев в работе иммунитета.
Альтернатива: полноценный сон, витамины, физическая активность.
Ошибка: назначать препараты ребенку без обследования.
Последствие: высокий риск побочных эффектов и осложнений.
Альтернатива: визит к педиатру, анализы и подбор безопасного лечения.
Избыточная стимуляция иммунитета может привести к тому, что организм начнет атаковать собственные ткани. Это чревато аутоиммунными болезнями, а также усугублением аллергических реакций.
Важно помнить: воздействие на иммунитет сродни работе с тонким механизмом — малейший дисбаланс оборачивается серьезными последствиями.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность сократить число рецидивов у ослабленных пациентов
|Высокий риск побочных эффектов
|Современные препараты обладают доказательной базой
|Не подходят для профилактики у здоровых людей
|Могут быть полезны при частых инфекциях у детей по назначению врача
|Опасны при самостоятельном применении
Как выбрать иммуностимулятор?
Никак — самостоятельно этого делать нельзя. Подбор препарата должен проводить врач после обследования.
Сколько стоит курс лечения?
Цены сильно различаются: от нескольких сотен до тысяч рублей за упаковку. Стоимость зависит от производителя и длительности курса.
Что лучше для профилактики простуды — витамины или иммуностимуляторы?
Для здорового человека — витамины, полноценное питание и спорт. Иммуностимуляторы для профилактики не подходят.
Миф: иммуностимуляторы подходят всем и укрепляют здоровье.
Правда: они нужны только людям с подтвержденным снижением иммунитета.
Миф: их можно давать детям для профилактики.
Правда: применение допустимо только по строгим показаниям и под контролем врача.
Миф: натуральные средства безвредны.
Правда: даже растительные препараты могут вызвать тяжелые побочные эффекты.
Иммуностимуляторы — это не универсальное средство для защиты от простуды, а серьезные препараты, которые должны применяться только по назначению врача и при реальных медицинских показаниях. Для здорового человека надежнее и безопаснее укреплять иммунитет естественными способами — сном, питанием, витаминами и физической активностью, сообщает tmn. aif.ru.
