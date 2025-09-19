Иммунитет можно разбудить слишком громко — вот как не превратить защиту организма в сбой системы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:42
Здоровье

Традиционный осенний сезон простуд уже заявляет о себе: поликлиники переполнены кашляющими пациентами, а в аптеках активно раскупают противовирусные препараты. В стремлении защитить себя многие обращаются к иммуностимуляторам, надеясь укрепить организм. Но эти средства не так безобидны, как может показаться на первый взгляд: при неправильном использовании они способны принести больше вреда, чем пользы.

Женщина болеет
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина болеет

Иммуностимуляторы

Иммуностимуляторы — это лекарства, задача которых "разбудить" защитные силы организма и заставить их работать активнее. Они различаются по происхождению и механизму действия:

  1. препараты на основе микробных частиц, "тренирующие" иммунитет;
  2. средства с экстрактами из органов животных;
  3. синтетические вещества, имитирующие сигналы организма.

Все они направлены на то, чтобы иммунные клетки эффективнее боролись с инфекциями. Однако их действие оправдано далеко не всегда.

"Это серьезные препараты, которые должен назначать только врач, и только тогда, когда для этого есть веские причины", — сказал врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.

Когда назначают стимуляторы иммунитета

Чаще всего такие лекарства применяют при вторичных иммунодефицитах. Речь идет о случаях, когда человек постоянно сталкивается с затяжными инфекциями — бронхитами, повторяющимися ОРВИ, пневмониями. Тогда иммунитет действительно нуждается в поддержке.

Если же иммунная система работает нормально, профилактический прием препаратов не только бесполезен, но и опасен.

Сравнение

Ситуация Эффект от приема
Ослабленный иммунитет, частые инфекции Возможен положительный результат, снижение числа заболеваний
Здоровый организм Научной пользы не доказано, профилактика сомнительна
Наличие аутоиммунных болезней или аллергии Прием противопоказан

Как укрепить иммунитет без лекарств

  1. Поддерживайте режим сна — не менее 7-8 часов в сутки.
  2. Включайте в рацион овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием витаминов.
  3. Регулярно занимайтесь умеренной физической активностью: прогулки, плавание, йога.
  4. Используйте витамины и БАДы только после консультации с врачом.
  5. Следите за влажностью воздуха дома, чтобы слизистые не пересыхали.

Эти простые привычки помогут организму лучше противостоять вирусам и не потребуют серьезных медицинских вмешательств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать иммуностимуляторы "для профилактики".

  • Последствие: риск развития аутоиммунных заболеваний и сбоев в работе иммунитета.

  • Альтернатива: полноценный сон, витамины, физическая активность.

  • Ошибка: назначать препараты ребенку без обследования.

  • Последствие: высокий риск побочных эффектов и осложнений.

  • Альтернатива: визит к педиатру, анализы и подбор безопасного лечения.

Избыточная стимуляция иммунитета может привести к тому, что организм начнет атаковать собственные ткани. Это чревато аутоиммунными болезнями, а также усугублением аллергических реакций.

Важно помнить: воздействие на иммунитет сродни работе с тонким механизмом — малейший дисбаланс оборачивается серьезными последствиями.

Плюсы и минусы иммуностимуляторов

Плюсы Минусы
Возможность сократить число рецидивов у ослабленных пациентов Высокий риск побочных эффектов
Современные препараты обладают доказательной базой Не подходят для профилактики у здоровых людей
Могут быть полезны при частых инфекциях у детей по назначению врача Опасны при самостоятельном применении

FAQ

Как выбрать иммуностимулятор?
Никак — самостоятельно этого делать нельзя. Подбор препарата должен проводить врач после обследования.

Сколько стоит курс лечения?
Цены сильно различаются: от нескольких сотен до тысяч рублей за упаковку. Стоимость зависит от производителя и длительности курса.

Что лучше для профилактики простуды — витамины или иммуностимуляторы?
Для здорового человека — витамины, полноценное питание и спорт. Иммуностимуляторы для профилактики не подходят.

Мифы и правда

  • Миф: иммуностимуляторы подходят всем и укрепляют здоровье.
    Правда: они нужны только людям с подтвержденным снижением иммунитета.

  • Миф: их можно давать детям для профилактики.
    Правда: применение допустимо только по строгим показаниям и под контролем врача.

  • Миф: натуральные средства безвредны.
    Правда: даже растительные препараты могут вызвать тяжелые побочные эффекты.

Три интересных факта

  1. Ученые выяснили, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, уровень иммунной защиты выше на 30 %.
  2. Сауна и контрастный душ помогают тренировать иммунитет, но только при отсутствии противопоказаний.
  3. Чеснок и имбирь действительно обладают мягким стимулирующим эффектом, но заменить полноценное лечение они не могут.

Иммуностимуляторы — это не универсальное средство для защиты от простуды, а серьезные препараты, которые должны применяться только по назначению врача и при реальных медицинских показаниях. Для здорового человека надежнее и безопаснее укреплять иммунитет естественными способами — сном, питанием, витаминами и физической активностью, сообщает tmn. aif.ru.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
