Осень приносит вирусный шторм — 5 шагов, которые помогут пройти сезон без больничного

С наступлением осени количество простудных заболеваний традиционно растет. Врачи отмечают активное распространение гриппа, коронавируса и других острых респираторных инфекций. При этом уровень заболеваемости пока не превышает эпидемический порог. Тем не менее специалисты советуют не откладывать профилактику.

"Подъем заболеваемости почти на 64 % пока не превышает средний эпидемический порог", — сказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова.

Коронавирус сегодня рассматривается как сезонное заболевание, не представляющее критической угрозы для системы здравоохранения. А вот грипп, по ее словам, способен вызвать пандемию, поэтому к нему нужно относиться серьезнее.

Сравнение: ковид и грипп

Параметр Коронавирус Грипп Текущий статус Сезонная инфекция Потенциал пандемии Выявляемость Современные тесты ускоряют диагностику Зависит от штамма Вакцинация Не является обязательной Рекомендуется для всех Риски осложнений Ниже, чем в 2020–2021 гг. Выше, особенно у групп риска

Защита от ОРВИ

Сделать прививку от гриппа в поликлинике. Носить медицинские маски в местах скопления людей. Соблюдать гигиену рук и пользоваться антисептиками. Проветривать помещения и использовать увлажнители воздуха. Поддерживать иммунитет с помощью витаминов и правильного питания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отказ от вакцинации → тяжелое течение гриппа → своевременная прививка четырехвалентной вакциной.

Игнорирование масочного режима → высокий риск заражения в транспорте → использование медицинских или тканевых масок.

Самолечение антибиотиками → отсутствие эффекта, осложнения → консультация с врачом и противовирусная терапия.

Если вакцинацию отложить, то организм не успеет выработать иммунитет к сезону пика заболеваемости. Вакцина формирует защиту за 2–3 недели, поэтому чем раньше сделать прививку, тем выше вероятность избежать осложнений, сообщает Общественная Служба Новостей.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы Снижение риска тяжелого гриппа Возможна кратковременная слабость после прививки Защита уязвимых групп населения Нельзя при остром заболевании Предотвращает мутации вируса Нужно обновлять ежегодно FAQ Как выбрать вакцину от гриппа?

Лучший вариант — четырехвалентные препараты, которые защищают сразу от нескольких штаммов. Сколько стоит прививка?

В государственных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно, в частных центрах цена колеблется от 600 до 1500 рублей. Что лучше: маска или вакцина?

Эти меры работают в комплексе. Маска снижает риск заражения, а вакцина защищает от тяжелого течения болезни. Мифы и правда Миф: прививка вызывает грипп.

Правда: вакцина содержит не живой вирус, а антигены, поэтому заболеть от нее невозможно.

Миф: маски бесполезны.

Правда: исследования показывают, что они уменьшают концентрацию вируса в воздухе.

Миф: если переболел ковидом, вакцинация от гриппа не нужна.

Правда: эти инфекции различаются, поэтому прививка от гриппа остается обязательной. 3 интересных факта Вакцина от гриппа ежегодно обновляется, так как штаммы вируса быстро мутируют. Масочный режим впервые применили в начале XX века во время «испанки». Увлажнитель воздуха снижает риск заражения: вирус хуже распространяется при нормальной влажности. Осенью главную угрозу представляет не коронавирус, а именно грипп: он способен вызвать пандемию, поэтому профилактика — вакцинация, маски и санитарная гигиена — сегодня особенно важна.