Осень приносит вирусный шторм — 5 шагов, которые помогут пройти сезон без больничного

С наступлением осени количество простудных заболеваний традиционно растет. Врачи отмечают активное распространение гриппа, коронавируса и других острых респираторных инфекций. При этом уровень заболеваемости пока не превышает эпидемический порог. Тем не менее специалисты советуют не откладывать профилактику.
"Подъем заболеваемости почти на 64 % пока не превышает средний эпидемический порог", — сказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова.
Коронавирус сегодня рассматривается как сезонное заболевание, не представляющее критической угрозы для системы здравоохранения. А вот грипп, по ее словам, способен вызвать пандемию, поэтому к нему нужно относиться серьезнее.
|Параметр
|Коронавирус
|Грипп
|Текущий статус
|Сезонная инфекция
|Потенциал пандемии
|Выявляемость
|Современные тесты ускоряют диагностику
|Зависит от штамма
|Вакцинация
|Не является обязательной
|Рекомендуется для всех
|Риски осложнений
|Ниже, чем в 2020–2021 гг.
|Выше, особенно у групп риска
Если вакцинацию отложить, то организм не успеет выработать иммунитет к сезону пика заболеваемости. Вакцина формирует защиту за 2–3 недели, поэтому чем раньше сделать прививку, тем выше вероятность избежать осложнений, сообщает Общественная Служба Новостей.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска тяжелого гриппа
|Возможна кратковременная слабость после прививки
|Защита уязвимых групп населения
|Нельзя при остром заболевании
|Предотвращает мутации вируса
|Нужно обновлять ежегодно
Как выбрать вакцину от гриппа?
Лучший вариант — четырехвалентные препараты, которые защищают сразу от нескольких штаммов.
Сколько стоит прививка?
В государственных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно, в частных центрах цена колеблется от 600 до 1500 рублей.
Что лучше: маска или вакцина?
Эти меры работают в комплексе. Маска снижает риск заражения, а вакцина защищает от тяжелого течения болезни.
Миф: прививка вызывает грипп.
Правда: вакцина содержит не живой вирус, а антигены, поэтому заболеть от нее невозможно.
Миф: маски бесполезны.
Правда: исследования показывают, что они уменьшают концентрацию вируса в воздухе.
Миф: если переболел ковидом, вакцинация от гриппа не нужна.
Правда: эти инфекции различаются, поэтому прививка от гриппа остается обязательной.
Осенью главную угрозу представляет не коронавирус, а именно грипп: он способен вызвать пандемию, поэтому профилактика — вакцинация, маски и санитарная гигиена — сегодня особенно важна.
