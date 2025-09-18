Опасность не там, где её ищут: болезни, которые подстерегают за границей — правда о прививках

В путешествиях люди часто задумываются о прививках и профилактике тропических заболеваний. Особенно много вопросов возникает вокруг малярии: можно ли поставить прививку и защититься от неё заранее? Российские врачи поясняют, что ситуация обстоит не так, как думают многие туристы.

Случаи заражения встречаются только в странах, где распространены комары-переносчики. В России такие насекомые не обитают. Однако при путешествиях в Африку, Южную Америку или Юго-Восточную Азию туристам стоит знать, какие болезни действительно представляют опасность и от каких существуют вакцины.

Вакцины и болезни: что реально работает

Вакцина против малярии пока недоступна для массового применения. Но есть другие опасные инфекции, от которых защита существует.

Заболевание Где можно заразиться Наличие вакцины Особенности Жёлтая лихорадка Южная Америка, Африка Да Делается минимум за 10 дней до поездки, действует пожизненно Лихорадка Денге Юго-Восточная Азия, Латинская Америка Да, но только переболевшим ранее Прививка не для всех, назначается выборочно Лихорадка чикунгунья Азия, Африка Нет Болезнь переносится легко, основная жалоба — боль в суставах Эбола и Марбург Центральная Африка Есть Вероятность заражения для туристов крайне мала Холера Тропические страны, регионы с низкой санитарией Есть, но малоэффективна Лучшее средство профилактики — кипячёная вода

Таким образом, путешественникам важно не полагаться на слухи, а заранее уточнять, какие прививки реально нужны для въезда в ту или иную страну.

Советы

За 1-2 месяца до поездки проконсультируйтесь с инфекционистом или врачом-терапевтом. Уточните список обязательных прививок для вашей страны назначения (например, от жёлтой лихорадки). Закажите вакцинацию в лицензированном центре и получите международный сертификат. Подготовьте аптечку: репелленты, средства от лихорадки и диареи, жаропонижающие. На месте избегайте сырой воды и плохо приготовленного мяса, особенно блюд из рукокрылых или экзотики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что от малярии можно поставить прививку.

→ Последствие: ложное чувство безопасности, отсутствие профилактики.

→ Альтернатива: использовать противомалярийные таблетки (мефлохин, доксициклин и др.), которые назначает врач.

Ошибка: пить сырую воду в тропиках.

→ Последствие: риск холеры и кишечных инфекций.

→ Альтернатива: кипячёная или бутилированная вода.

Ошибка: не брать репелленты.

→ Последствие: укусы комаров и возможные инфекции.

→ Альтернатива: качественные средства с ДЭТА или икаридином, москитные сетки.

Плюсы и минусы прививок перед поездкой

Плюсы Минусы Защита от опасных болезней (жёлтая лихорадка, гепатиты) Некоторые вакцины требуют времени для формирования иммунитета Международный сертификат облегчает въезд в ряд стран Есть ограничения: например, прививку от Денге ставят не всем Снижение риска серьёзных осложнений Возможны побочные реакции Уверенность и спокойствие в поездке Не от всех болезней существует вакцина FAQ Как выбрать вакцины перед поездкой?

Ориентируйтесь на страну назначения: в Африку — жёлтая лихорадка, в Азию — гепатит А и брюшной тиф. Всегда уточняйте у врача. Сколько стоит вакцинация?

Цена зависит от препарата: жёлтая лихорадка — около 3000-5000 рублей, гепатит А — 1500-3000 рублей. Что лучше: прививка или таблетки от малярии?

Прививки от малярии нет. Для защиты используют профилактические препараты, которые назначает специалист. Мифы и правда Миф: "От малярии можно привиться один раз и забыть".

Правда: вакцины нет, используют только таблетки и репелленты.

Миф: "Все прививки обязательны".

Правда: часть вакцинаций рекомендована, но обязательна лишь жёлтая лихорадка в ряде стран.

Миф: "Чикунгунья смертельна".

Правда: болезнь неприятна, но обычно проходит легко и не несёт угрозы жизни. 3 интересных факта Сертификат о вакцинации от жёлтой лихорадки действителен пожизненно. Некоторые страны не пускают туристов без этого документа. Первые противомалярийные лекарства создавались на основе коры хинного дерева. Главное, что нужно помнить туристам — прививки от тропической малярии не существует. Однако это не означает, что ехать в тропические страны опасно. При грамотной подготовке, использовании доступных вакцин и средств профилактики, а также соблюдении простых правил безопасности путешествие будет не только интересным, но и безопасным, сообщает (сайт) Москва 24.