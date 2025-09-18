Опасность не там, где её ищут: болезни, которые подстерегают за границей — правда о прививках

В путешествиях люди часто задумываются о прививках и профилактике тропических заболеваний. Особенно много вопросов возникает вокруг малярии: можно ли поставить прививку и защититься от неё заранее? Российские врачи поясняют, что ситуация обстоит не так, как думают многие туристы.
Случаи заражения встречаются только в странах, где распространены комары-переносчики. В России такие насекомые не обитают. Однако при путешествиях в Африку, Южную Америку или Юго-Восточную Азию туристам стоит знать, какие болезни действительно представляют опасность и от каких существуют вакцины.
Вакцина против малярии пока недоступна для массового применения. Но есть другие опасные инфекции, от которых защита существует.
|Заболевание
|Где можно заразиться
|Наличие вакцины
|Особенности
|Жёлтая лихорадка
|Южная Америка, Африка
|Да
|Делается минимум за 10 дней до поездки, действует пожизненно
|Лихорадка Денге
|Юго-Восточная Азия, Латинская Америка
|Да, но только переболевшим ранее
|Прививка не для всех, назначается выборочно
|Лихорадка чикунгунья
|Азия, Африка
|Нет
|Болезнь переносится легко, основная жалоба — боль в суставах
|Эбола и Марбург
|Центральная Африка
|Есть
|Вероятность заражения для туристов крайне мала
|Холера
|Тропические страны, регионы с низкой санитарией
|Есть, но малоэффективна
|Лучшее средство профилактики — кипячёная вода
Таким образом, путешественникам важно не полагаться на слухи, а заранее уточнять, какие прививки реально нужны для въезда в ту или иную страну.
Ошибка: думать, что от малярии можно поставить прививку.
→ Последствие: ложное чувство безопасности, отсутствие профилактики.
→ Альтернатива: использовать противомалярийные таблетки (мефлохин, доксициклин и др.), которые назначает врач.
Ошибка: пить сырую воду в тропиках.
→ Последствие: риск холеры и кишечных инфекций.
→ Альтернатива: кипячёная или бутилированная вода.
Ошибка: не брать репелленты.
→ Последствие: укусы комаров и возможные инфекции.
→ Альтернатива: качественные средства с ДЭТА или икаридином, москитные сетки.
|Плюсы
|Минусы
|Защита от опасных болезней (жёлтая лихорадка, гепатиты)
|Некоторые вакцины требуют времени для формирования иммунитета
|Международный сертификат облегчает въезд в ряд стран
|Есть ограничения: например, прививку от Денге ставят не всем
|Снижение риска серьёзных осложнений
|Возможны побочные реакции
|Уверенность и спокойствие в поездке
|Не от всех болезней существует вакцина
Как выбрать вакцины перед поездкой?
Ориентируйтесь на страну назначения: в Африку — жёлтая лихорадка, в Азию — гепатит А и брюшной тиф. Всегда уточняйте у врача.
Сколько стоит вакцинация?
Цена зависит от препарата: жёлтая лихорадка — около 3000-5000 рублей, гепатит А — 1500-3000 рублей.
Что лучше: прививка или таблетки от малярии?
Прививки от малярии нет. Для защиты используют профилактические препараты, которые назначает специалист.
Миф: "От малярии можно привиться один раз и забыть".
Правда: вакцины нет, используют только таблетки и репелленты.
Миф: "Все прививки обязательны".
Правда: часть вакцинаций рекомендована, но обязательна лишь жёлтая лихорадка в ряде стран.
Миф: "Чикунгунья смертельна".
Правда: болезнь неприятна, но обычно проходит легко и не несёт угрозы жизни.
Главное, что нужно помнить туристам — прививки от тропической малярии не существует. Однако это не означает, что ехать в тропические страны опасно. При грамотной подготовке, использовании доступных вакцин и средств профилактики, а также соблюдении простых правил безопасности путешествие будет не только интересным, но и безопасным, сообщает (сайт) Москва 24.
