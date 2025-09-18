Даже легкие изменения должны насторожить: эти признаки могут указывать на диабет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Незначительное увеличение веса, повышенная жажда и сухость во рту могут быть ранними признаками преддиабета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

По словам эксперта, преддиабет часто протекает незаметно, и первые сигналы могут быть едва ощутимыми.

"Может появиться небольшое увеличение веса, иногда ощущение сухости во рту, повышенная жажда, зуд кожи. Эти симптомы приходят и уходят, поэтому преддиабет трудно распознать без лабораторных исследований", — пояснила Балашова.

Для сравнения, при сахарном диабете симптомы более выражены.

"Диабет характеризуется стойким повышением сахара в крови. Человек больше пьет, чаще ходит в туалет, кожа может чесаться, раны заживают долго, появляется слабость, утомляемость, ухудшается зрение. В отличие от преддиабета, признаки при диабете хронические и явно заметные", — отметила эндокринолог.

Балашова подчеркнула, что наследственность играет важную роль, особенно при диабете второго типа, и соблюдение здорового образа жизни помогает снизить риск.

"Если кто-то из близких родственников болен диабетом второго типа, вероятность заболевания может достигать 50%. Чтобы отодвинуть развитие болезни или избежать ее, важно поддерживать физическую активность, контролировать вес, ограничивать потребление жирного, сладкого и мучного, а также проходить ежегодную диспансеризацию и проверять уровень глюкозы в крови", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
