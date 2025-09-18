Гипертония подкрадывается незаметно? Эти привычки повышают ваше давление

Избыток соли, недостаток физической активности, несбалансированное питание и неполноценный сон — основные бытовые факторы, способствующие развитию гипертонии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Измерение давления дома

По словам эксперта, злоупотребление солью и неправильное питание остаются самыми частыми причинами высокого давления.

"Люди часто пересаливают блюда, хотя соли в продуктах питания и так достаточно. Низкая физическая активность усугубляет проблему, особенно у молодежи, которая часто питается фастфудом", — пояснил Конев.

Еще один важный фактор — качество сна.

"Неполноценный сон повышает риск гипертонии. Организм должен спать в темное время суток, чтобы вырабатывался мелатонин. Работа ночью или хроническое недосыпание усугубляют ситуацию", — отметил врач.

Конев подчеркнул, что профилактика включает регулярные прогулки и активность с достаточной интенсивностью, а также контроль питания и режима сна.

"Сидячий образ жизни, длительное нахождение за рулем и связанные с этим нарушения осанки только увеличивают риски. Особенно внимательными должны быть люди с наследственной предрасположенностью. Специфической профилактики нет, поэтому важно соблюдать все аспекты здорового образа жизни", — заключил эксперт.