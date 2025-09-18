Как быстро прийти в форму после бессонной ночи? Эффективные приемы для бодрости

Восстановление нормального сна после ночных смен или длительных перелетов требует правильного планирования отдыха и соблюдения циркадных ритмов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.
По ее словам, подготовка к ночной смене или перелету должна начинаться с короткого сна вечером.
"Чтобы лучше чувствовать себя ночью, полезно заранее поспать пару часов вечером. Если речь о ночном перелете, стоит попытаться поспать в самолете. При этом не рекомендуется пить кофе или энергетики под утро, чтобы не нарушать циркадные ритмы", — пояснила врач.
После возвращения к привычному режиму Завалко рекомендует два сценария восстановления сна.
"Первый вариант — устроить короткий дневной сон утром сразу после бессонной ночи. Это помогает восстановить силы и легче дотянуть до привычного времени ночного сна. Если дневной сон будет длиннее планируемого, лучше лечь немного позже вечером, чтобы сохранить циркадный ритм", — пояснила Завалко.
Если же вы не успели поспать или усталость сильная, эксперт советует аккуратно планировать дневной отдых.
"Нужно стараться оттянуть сон до привычного времени ночного сна. Если очень сильно клонит в сон днем, можно прилечь на 15-20 минут, чтобы взбодриться, но не погружаться в глубокий сон. Ложиться значительно раньше обычного ночного времени не стоит, иначе есть риск проснуться ночью и потом заснуть с трудом", — заключила сомнолог.
