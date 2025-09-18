Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность

До школы ребенок должен пройти целый ряд медицинских обследований, которые помогают выявить возможные заболевания на раннем этапе и обеспечить малышу здоровое развитие. Эти меры включают не только визиты к педиатру, но и консультации у разных узких специалистов, а также лабораторные и инструментальные исследования.

Зачем нужны профилактические осмотры

Здоровье детей считается одним из ключевых показателей благополучия общества. Именно поэтому профилактическая медицина в детском возрасте имеет особое значение. Регулярные осмотры позволяют отслеживать физическое и психоэмоциональное развитие ребенка, своевременно выявлять скрытые патологии и корректировать образ жизни семьи.

"Значение профилактики для здоровья детей невозможно переоценить", — подчеркнула главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава Пензенской области Елена Синяшина.

По ее словам, профилактика помогает снизить риск возникновения заболеваний, укрепляет иммунитет и формирует устойчивость к инфекциям. В условиях современных стрессов эти меры особенно важны для гармоничного роста и развития ребенка, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Первые шаги: наблюдение с рождения

Сразу после появления на свет малышу делают первые прививки: от вирусного гепатита В и туберкулеза. Эти процедуры входят в национальный календарь вакцинации и проводятся только с письменного согласия родителей.

Уже в первые дни жизни ребенка посещают педиатр и медицинская сестра. Они оценивают состояние новорожденного, следят за его ростом и развитием, а также консультируют родителей по уходу и вскармливанию.

На протяжении первого месяца жизни малышу назначают неонатальный скрининг для выявления врожденных и наследственных заболеваний, а также аудиологический скрининг для проверки слуха.

Обследования до года

В первые месяцы жизни осмотры проходят особенно часто.

В один месяц ребенка показывают педиатру, хирургу и офтальмологу. Дополнительно назначают УЗИ сердца, мозга, органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, а также проводят офтальмоскопию.

В два месяца врач оценивает рост и развитие.

В три месяца обязательны визиты к педиатру, неврологу и ортопеду, плюс сдача анализов крови и мочи.

С четырех до одиннадцати месяцев контроль осуществляет педиатр.

Первый год и дальше

В год список обследований заметно расширяется. Ребенка направляют не только к педиатру, но и к неврологу, хирургу, офтальмологу, стоматологу и отоларингологу. Проводят ЭКГ, анализы крови и мочи, а также повторную офтальмоскопию.

Через три месяца после этого следует дополнительный визит к педиатру. В полтора года осмотр невролога назначают при подозрении на задержку развития.

В два года добавляется консультация детского психиатра (по результатам скрининга), а также профилактический прием у стоматолога.

Период дошкольного возраста

В три года ребенок проходит обследование у нескольких специалистов: педиатра, хирурга, невролога, офтальмолога, стоматолога и ЛОР-врача. Также сдаются базовые анализы крови и мочи.

В четыре и пять лет круг врачей сужается до педиатра и стоматолога. Это важно для контроля состояния зубов и своевременного лечения кариеса.

На шестом году жизни список вновь расширяется: ребенок проходит осмотр у десяти специалистов, включая эндокринолога, психиатра, уролога или гинеколога, офтальмолога и ортопеда. В этот период проводятся дополнительные исследования: УЗИ внутренних органов, ЭКГ и определение уровня холестерина у детей из групп риска.

Перед школой

Именно шестилетний возраст считается ключевым этапом в подготовке к школе. По результатам комплексных обследований педиатр определяет группу здоровья ребенка, дает рекомендации по физической активности и выстраивает индивидуальные советы по образу жизни.

В дальнейшем профилактические осмотры проводятся уже в детском саду и школе. Там же продолжается плановая вакцинация в рамках национального календаря.

Профилактика детских заболеваний — это не формальность, а основа для будущего здоровья. Чем раньше выявляются отклонения, тем больше шансов скорректировать их без серьезных последствий. Регулярные профосмотры помогают сформировать у ребенка привычку заботиться о себе, а родителям дают уверенность в том, что их дети растут здоровыми и готовыми к новым этапам жизни.