Один из этих фруктов мешает отдыху, а второй успокаивает: лучший выбор перед сном, чтобы выспаться

3:58
Здоровье

Многие уверены, что перекус фруктами вечером — это всегда полезно и безопасно. Однако диетологи предупреждают: не каждый плод одинаково хорошо подходит для употребления перед сном. Неправильный выбор может негативно сказаться на пищеварении, качестве сна и общем самочувствии.

Яблоки и груши на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблоки и груши на столе

Яблоки вечером: почему стоит быть осторожнее

Яблоки содержат большое количество фруктовых кислот и клетчатки. Эти вещества активизируют работу пищеварительной системы, что не всегда уместно в вечернее время. Организм, вместо того чтобы перейти в режим отдыха, начинает активно перерабатывать пищу.

Высокая кислотность яблок может вызвать дискомфорт, а у людей с чувствительным желудком — изжогу. Это особенно заметно в горизонтальном положении, когда во время сна расслабляется сфинктер пищевода, и кислота может попадать обратно. В результате сон становится тревожным, появляются неприятные ощущения, а иногда и боли в желудке.

Кроме того, клетчатка в яблочной кожуре требует длительного переваривания. Организм тратит энергию на обработку пищи, хотя вечером ему важнее отдых и восстановление. Поэтому, несмотря на всю пользу яблок, позднее их употребление может мешать полноценному сну.

Груши как альтернатива

Груши отличаются более мягким действием на пищеварение. Они содержат меньше кислот, зато богаты пектинами — веществами, которые помогают мягко очищать кишечник и поддерживать здоровую микрофлору.

Еще одно преимущество груш заключается в том, что они не вызывают резких скачков сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто следит за уровнем глюкозы или старается контролировать вечерний аппетит.

К тому же спелые груши содержат натуральные соединения с легким седативным эффектом. Они способствуют расслаблению и помогают быстрее погрузиться в сон. Мягкая текстура и сладкий вкус делают их отличным вариантом для тех, кто вечером ищет замену десерту.

Индивидуальные особенности

Несмотря на общие рекомендации, реакция организма на яблоки и груши у каждого человека может быть разной. Кто-то спокойно ест яблоки на ночь и чувствует себя прекрасно, а у кого-то они вызывают тяжесть и бессонницу.

Именно поэтому важно обращать внимание на собственные ощущения. Попробуйте съесть вечером яблоко и проследите за реакцией организма. Если появилось чувство тяжести или изжога — лучше отдать предпочтение грушам.

Тем, кто контролирует уровень сахара в крови, стоит помнить: и яблоки, и груши содержат фруктозу. В этом случае правильнее будет проконсультироваться со специалистом, который поможет определить оптимальное количество и время употребления фруктов.

Как сформировать правильную привычку

Вечерний перекус может быть полезным, если подходить к нему с умом. Диетологи советуют:

  • выбирать фрукты с низкой кислотностью;
  • избегать больших порций перед сном;
  • учитывать общее состояние здоровья и особенности обмена веществ.

Если вам нравится есть яблоки, лучше оставить их на первую половину дня. В утренние и дневные часы они отлично бодрят, насыщают клетчаткой и помогают контролировать аппетит. Груши же идеально подойдут для вечернего перекуса: они мягко усваиваются, не перегружают желудок и могут даже улучшить качество сна.

Выбор между яблоком и грушей вечером зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от состояния здоровья. В целом диетологи склоняются к тому, что груши являются более щадящим вариантом. Разумный подход к фруктам перед сном помогает сохранить фигуру, улучшить сон и в целом повысить качество жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
