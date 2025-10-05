Спина не просыпается вместе с телом: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать для вашего здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Здоровье

Многие считают, что боль в спине по утрам связана с неудобным положением во время сна или остеохондрозом. Но врачи предупреждают: в ряде случаев такой симптом может указывать на болезнь Бехтерева — серьёзное системное заболевание.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

Как отличить воспалительную боль

"Если ваша спина болит в покое и "расхаживается" при движении — это серьёзный повод заподозрить воспалительный характер боли и обратиться к ревматологу. При болезни Бехтерева боль имеет глубокий, диффузный характер и усиливается в состоянии покоя, тогда как при механических повреждениях она, наоборот, уменьшается при отдыхе". — врач-терапевт Анна Колесова

Что происходит ночью

По словам специалиста, за время сна в поражённых суставах накапливаются воспалительные медиаторы. Именно они вызывают боль и чувство скованности. В связках формируются микроскопические рубцовые изменения, и при первых движениях утром воспалённые ткани резко растягиваются, что вызывает сильный дискомфорт.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание, дополнительные признаки, указывающие на болезнь:

  • боль и скованность в грудном отделе позвоночника,
  • болезненность в пятках и подошвах стоп,
  • воспаление глаз,
  • наличие у пациента или его близких псориаза либо воспалительных заболеваний кишечника.

Болезнь Бехтерева поражает не только позвоночник — это системное заболевание. Аутоиммунный процесс может затрагивать разные органы.

У 25-40% пациентов развивается воспаление глаз (увеит). Иногда именно оно становится первым проявлением болезни.
Возможны осложнения со стороны сердца и лёгких.
Важно — не откладывать диагностику

"Не стоит игнорировать боли в спине. Раннее выявление болезни Бехтерева помогает предотвратить тяжёлые осложнения", — напомнила Колесова.

Кортизол и проблемы со сном

"При нарушении графика выработки кортизола происходит его повышение ночью, и он действует как внутренний будильник, заставляя организм проснуться и мобилизоваться. Кроме того, употребление кофеина или алкоголя перед сном стимулирует выброс кортизола и провоцирует пробуждения" — описала врач общей практики, гериатр и гастроэнтеролог Елена Павлова.

Регулярная утренняя боль в спине — это не тот симптом, который стоит терпеть или объяснять выделение. Важно наблюдать за динамикой ощущений, фиксировать время их проявления и продолжительность. Такая информация поможет врачу быстрее поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, которое позволит сохранить жизнеспособность и качество жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
