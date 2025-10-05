Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов

Попытки отбелить зубы в домашних условиях нередко оборачиваются проблемами для здоровья. Да, такие процедуры обходятся дешевле профессионального отбеливания в клинике, но результат бывает сомнительным, а последствия — неприятными.

Чем рискуют любители "домашнего блеска"

По словам врача, люди часто используют отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на доступность, качество таких средств проверить трудно. В итоге вместо красивой улыбки можно получить:

жжение десен;

усиление чувствительности зубов;

неравномерный цвет эмали.

Опасные каппы

"Популярный метод — каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно. Без подбора концентрации и времени ношения легко "перебелить" зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах", — объяснила Солдаткина.

Ополаскиватели с "коротким эффектом"

По словам специалиста, многие пациенты применяют жидкости для полоскания с низкой дозой пероксида. Они дают быстрый, но очень кратковременный эффект. Однако есть и минус: такие средства пересушивают слизистую, вызывая ощущение сухости во рту.

Народные методы: сода, уголь и кислоты

"И конечно же, популярны "народные" рецепты — сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы — шлифуют эмаль, оставляют микротрещины"- предупредила врач.

Что советуют стоматологи

Эксперты рекомендуют отказаться от сомнительных методов. Гораздо безопаснее:

использовать проверенные средства для ухода за зубами;

не пренебрегать регулярной гигиеной полости рта;

консультироваться со стоматологом перед отбеливанием.

"Кровоточивость десен при чистке зубов чаще всего связана с зубным налётом. В нём скапливаются болезнетворные микроорганизмы, провоцирующие воспаление" — рассказала стоматолог-терапевт Ольга Альбова.

Белоснежная улыбка — это не быстрый результат от "чудо-средства", а ежедневный уход и внимательное отношение к здоровью зубов. Своевременные визиты к стоматологу, профессиональная чистка и грамотно подобранные методы отбеливания дают стойкий и безопасный эффект, в отличие от экспериментов с домашними средствами.