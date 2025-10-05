Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой
Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает
Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги

Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов

Здоровье

Попытки отбелить зубы в домашних условиях нередко оборачиваются проблемами для здоровья. Да, такие процедуры обходятся дешевле профессионального отбеливания в клинике, но результат бывает сомнительным, а последствия — неприятными.

Полоскание после чистки зубов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полоскание после чистки зубов

Чем рискуют любители "домашнего блеска"

По словам врача, люди часто используют отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на доступность, качество таких средств проверить трудно. В итоге вместо красивой улыбки можно получить:

  • жжение десен;
  • усиление чувствительности зубов;
  • неравномерный цвет эмали.

Опасные каппы

"Популярный метод — каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно. Без подбора концентрации и времени ношения легко "перебелить" зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах", — объяснила Солдаткина.

Ополаскиватели с "коротким эффектом"

По словам специалиста, многие пациенты применяют жидкости для полоскания с низкой дозой пероксида. Они дают быстрый, но очень кратковременный эффект. Однако есть и минус: такие средства пересушивают слизистую, вызывая ощущение сухости во рту.

Народные методы: сода, уголь и кислоты

"И конечно же, популярны "народные" рецепты — сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы — шлифуют эмаль, оставляют микротрещины"- предупредила врач.

Что советуют стоматологи

Эксперты рекомендуют отказаться от сомнительных методов. Гораздо безопаснее:

  • использовать проверенные средства для ухода за зубами;
  • не пренебрегать регулярной гигиеной полости рта;
  • консультироваться со стоматологом перед отбеливанием.

"Кровоточивость десен при чистке зубов чаще всего связана с зубным налётом. В нём скапливаются болезнетворные микроорганизмы, провоцирующие воспаление" — рассказала стоматолог-терапевт Ольга Альбова.

Белоснежная улыбка — это не быстрый результат от "чудо-средства", а ежедневный уход и внимательное отношение к здоровью зубов. Своевременные визиты к стоматологу, профессиональная чистка и грамотно подобранные методы отбеливания дают стойкий и безопасный эффект, в отличие от экспериментов с домашними средствами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.