Молодежь массово поражает новая болезнь: кто в зоне риска

Здоровье

Молодые люди до 30 лет, которые в основном работают сидя, все чаще сталкиваются с "синдромом грудного выхода". Эта болезнь стала встречаться все чаще.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача

Дело в том, что длительное пребывание в таком положении формирует "позу с опущенной головой", которая плохо сказывается на сосудах и нервах.

Люди с таким заболеванием в основном жалуются на онемение, покалывание в руках, боль в плечах и шее, быструю усталость. Иногда даже не могут поднимать руки.

Однако сейчас на постановку диагноза уходит около 1,5 года.

Чаще всего от заболевания страдают женщины: у них грудной вход анатомически уже, чем у мужчин, а из-за уровня стресса суставы менее стабильно.

Как избежать заболевания?

Следить за осанкой; Держать экран на уровне глаз; Не сутулиться и делать перерывы в работе за компьютером и телефоном.