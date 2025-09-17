Молодежь массово поражает новая болезнь: кто в зоне риска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Молодые люди до 30 лет, которые в основном работают сидя, все чаще сталкиваются с "синдромом грудного выхода". Эта болезнь стала встречаться все чаще.

Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача

Дело в том, что длительное пребывание в таком положении формирует "позу с опущенной головой", которая плохо сказывается на сосудах и нервах.

Люди с таким заболеванием в основном жалуются на онемение, покалывание в руках, боль в плечах и шее, быструю усталость. Иногда даже не могут поднимать руки.

Однако сейчас на постановку диагноза уходит около 1,5 года.

Чаще всего от заболевания страдают женщины: у них грудной вход анатомически уже, чем у мужчин, а из-за уровня стресса суставы менее стабильно.

Как избежать заболевания?

  1. Следить за осанкой;
  2. Держать экран на уровне глаз;
  3. Не сутулиться и делать перерывы в работе за компьютером и телефоном.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
