Молодежь массово поражает новая болезнь: кто в зоне риска

Молодые люди до 30 лет, которые в основном работают сидя, все чаще сталкиваются с "синдромом грудного выхода". Эта болезнь стала встречаться все чаще.
Дело в том, что длительное пребывание в таком положении формирует "позу с опущенной головой", которая плохо сказывается на сосудах и нервах.
Люди с таким заболеванием в основном жалуются на онемение, покалывание в руках, боль в плечах и шее, быструю усталость. Иногда даже не могут поднимать руки.
Однако сейчас на постановку диагноза уходит около 1,5 года.
Чаще всего от заболевания страдают женщины: у них грудной вход анатомически уже, чем у мужчин, а из-за уровня стресса суставы менее стабильно.
