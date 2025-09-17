Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы

Учёные из США выяснили, что бессонница — один из главных факторов развития и ухудшения гипертонии, болезней сердца, инсульта, ожирения и диабета, а также она негативно влияет на иммунную систему.
Люди, которые плохо спят, склонны часто "подхватывать" разные инфекции.
Цикл хронической бессонницы не дает человеку восстановиться, что влияет на гормональные нарушения. В организмах людей с постоянной бессонницей были признаки ускоренного старения.
По мнению исследователей, при бессоннице, организм выделяет избыточное количество кортизола — гормона стресса. Из-за этого сердечные сокращения учащаются и артериальное давление увеличивается.
