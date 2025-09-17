Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из США выяснили, что бессонница — один из главных факторов развития и ухудшения гипертонии, болезней сердца, инсульта, ожирения и диабета, а также она негативно влияет на иммунную систему.

Люди, которые плохо спят, склонны часто "подхватывать" разные инфекции.

Цикл хронической бессонницы не дает человеку восстановиться, что влияет на гормональные нарушения. В организмах людей с постоянной бессонницей были признаки ускоренного старения.

По мнению исследователей, при бессоннице, организм выделяет избыточное количество кортизола — гормона стресса. Из-за этого сердечные сокращения учащаются и артериальное давление увеличивается.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
