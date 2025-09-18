Когда дождь за окном, спасает не плед, а тарелка: еда, которая работает лучше антидепрессантов

Осенью многим людям становится сложнее справляться с усталостью и упадком настроения. Дни становятся короче, солнца меньше, а холода подталкивают нас к тому, чтобы чаще оставаться дома. Организм реагирует на это изменением обмена веществ и требует иной поддержки. Правильно подобранное питание помогает легче переносить непогоду, повышает иммунитет и даже снижает риск осенней хандры.
Летом и в начале осени рацион богат свежими овощами, фруктами и ягодами. С похолоданием на первый план выходят более плотные и сытные блюда: каши, корнеплоды, заготовки, соленья. Но важно помнить, что современные условия жизни отличаются от старинных: мы проводим больше времени в тёплых помещениях и меньше тратим энергию. Поэтому избыточная калорийность осенью чаще вредит, чем помогает.
Тем не менее, осенью организм нуждается в дополнительных витаминах, минералах и тёплой пище, чтобы поддерживать стабильную работу иммунной системы.
|Критерий
|Летний рацион
|Осенний рацион
|Основные продукты
|Фрукты, ягоды, зелень, свежие овощи
|Крупы, бобовые, корнеплоды, консервация
|Калорийность
|Ниже, много лёгких блюд
|Выше, больше сытных продуктов
|Цель
|Облегчить пищеварение, насыщать витаминами
|Поддержать энергию, согревать, укреплять иммунитет
Ошибка: есть много жирного мяса и копчёностей.
→ Последствие: повышение холестерина, тяжесть, риск сердечно-сосудистых заболеваний.
→ Альтернатива: индейка, кролик, куриное филе.
Ошибка: увлечение сладкой выпечкой и газировкой.
→ Последствие: быстрый набор веса, скачки сахара, упадок сил.
→ Альтернатива: хлебцы из цельного зерна, фруктовые смузи в блендере без сахара.
Ошибка: игнорировать режим питания.
→ Последствие: переедание вечером, сонливость днём.
→ Альтернатива: три основных приёма пищи и два лёгких перекуса.
|Плюсы
|Минусы
|Согревает и поддерживает энергию
|Риск переедания и набора веса
|Укрепляет иммунитет
|Опасность избытка жиров и сахара
|Позволяет разнообразить рацион за счёт сезонных овощей
|Меньше свежих фруктов и ягод
|Горячие блюда улучшают настроение
|Требует больше времени на приготовление
Как выбрать продукты для осеннего рациона?
Оптимально сочетать сезонные овощи и фрукты (тыква, морковь, яблоки, свёкла) с цельнозерновыми продуктами, рыбой и нежирным мясом.
Сколько стоит полноценное осеннее питание?
Если опираться на местные овощи, крупы и недорогие молочные продукты, рацион не будет дороже летнего. Основная трата — качественное мясо и рыба.
Что лучше пить: чай или компот?
И чай, и компот могут быть полезны, если они без сахара. Для разнообразия можно чередовать травяные сборы, морсы, настои с пряностями.
Миф: осенью нужно есть больше, чтобы согреться.
Правда: большинству людей лишние калории не нужны, важнее баланс и качество продуктов.
Миф: супы наваристее — тем полезнее.
Правда: слишком жирные бульоны перегружают печень и сосуды, лучше вторичные или овощные.
Миф: сладости помогают бороться с хандрой.
Правда: быстрые углеводы дают кратковременный подъём, но затем усиливают усталость.
Осенью питание должно быть не столько калорийным, сколько сбалансированным и разнообразным. Горячие супы, цельнозерновые продукты, сезонные овощи и тёплые напитки помогают легче пережить холодное время года, укрепляют иммунитет и снижают риск осенней хандры. Главное — не переедать, избегать избытка жиров и сахара и соблюдать режим питания, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
