Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадочные кратеры: геологи нашли связь между метаном и провалами в сибирской мерзлоте
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Секрет сочного стейка: избегайте этого при готовке красного мяса
Диеты превращаются в бумеранг: килограммы находят дорогу назад — выход не там, где его ищут
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
21 километр идеальных пляжей Эстепоны: сокровища Андалусии, о которых вы не знали
Масс-маркет, который не стыдно носить: секреты стиля без переплаты
Самоирония и эпатаж: Ксения Собчак в восторге от новой звезды российского шоу-бизнеса
Голос как у двигателя, а репутация как у злодея: правда ли, что ночная птица лишает коз молока и зрения

Привычные запахи уходят: этот мелкий сбой может оказаться первым симптомом большой проблемы

Здоровье

Когда речь заходит о ментальном здоровье, большинство людей представляет себе провалы в памяти или сложности с концентрацией. Однако недавние исследования показали: тревожные сигналы могут появляться гораздо раньше, и один из них — потеря обоняния. Этот симптом часто остаётся без внимания, но именно он может быть первым сигналом начинающихся нарушений работы мозга.

Запах космоса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запах космоса

Что показали исследования

Зарубежные учёные, проанализировав данные о пациентах с болезнью Альцгеймера и другими когнитивными нарушениями, пришли к неожиданному выводу: ухудшение ментального здоровья связано с нарушением восприятия запахов.

В ходе исследований учёные изучили посмертные образцы мозга и обнаружили: при развитии болезни Альцгеймера иммунная система активирует процесс, разрушающий связи, отвечающие за восприятие запахов. Первой страдает область ствола мозга — locus coeruleus, после чего человек теряет способность различать запахи.

Потеря обоняния: болезнь или возраст?

Снижение обоняния характерно и для естественного старения организма. С возрастом многие люди замечают, что запахи становятся менее яркими. Но здесь важно различать норму и патологию. Если снижение обоняния наступает резко и сопровождается другими изменениями в поведении или когнитивных функциях, это повод обратиться к врачу.

Сравнение: норма и патология

Состояние Характеристика Особенности
Естественное старение Постепенное снижение обоняния Нет серьёзных когнитивных нарушений
Альцгеймер и деменция Резкая потеря обоняния Параллельно появляются проблемы с памятью и вниманием

Такое сравнение помогает понять, в каких случаях изменения могут быть естественными, а когда стоит насторожиться.

Советы шаг за шагом: как реагировать на изменения

  1. Отслеживайте своё обоняние и обращайте внимание на резкие изменения.

  2. Если запахи перестали восприниматься привычным образом, не откладывайте визит к врачу.

  3. Поддерживайте общее здоровье мозга — сбалансированное питание, регулярные прогулки, когнитивные тренировки.

  4. Проходите профилактические осмотры после 50 лет.

  5. Развивайте привычку фиксировать новые симптомы, чтобы не упустить важные детали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать внезапную потерю обоняния.
    Последствие: упущенное время для ранней диагностики.
    Альтернатива: своевременное обращение к неврологу или терапевту.

  • Ошибка: считать снижение обоняния исключительно возрастной нормой.
    Последствие: риск позднего выявления деменции.
    Альтернатива: обследование для исключения патологии.

  • Ошибка: надеяться только на медикаменты.
    Последствие: ограниченный результат лечения.
    Альтернатива: комплексный подход — от образа жизни до когнитивных тренировок.

А что если потеря обоняния уже есть?

Важно помнить, что этот симптом не всегда означает серьёзное заболевание. Иногда он связан с насморком, аллергией или травмой носа. Но если проблема сохраняется долго и появляется без видимых причин, это повод для медицинской диагностики.

Плюсы и минусы раннего сигнала

Плюсы Минусы
Позволяет выявить болезни на ранней стадии Часто воспринимается как малозначимый симптом
Может стать причиной своевременного лечения Не всегда указывает на патологию
Даёт возможность скорректировать образ жизни Требует дополнительных обследований

FAQ

Правда ли, что потеря обоняния всегда связана с Альцгеймером?
Нет, это может быть связано с возрастом или другими причинами, но резкое ухудшение стоит проверять у специалиста.

В каком возрасте чаще всего снижается обоняние?
Постепенные изменения начинаются после 50-55 лет, но они не всегда указывают на болезнь.

Какие врачи помогают при потере обоняния?
В первую очередь — терапевт и невролог. Иногда требуется консультация ЛОР-врача.

Мифы и правда

  • Миф: потеря обоняния не влияет на здоровье.
    Правда: это может быть ранним признаком когнитивных нарушений.

  • Миф: только память указывает на деменцию.
    Правда: обоняние страдает раньше.

  • Миф: вернуть обоняние невозможно.
    Правда: многое зависит от причины, при своевременном лечении часть функций можно восстановить.

Три интересных факта о мозге и обонянии

  1. Обоняние связано с эмоциональной памятью: запахи могут вызывать яркие воспоминания.

  2. У женщин обоняние в среднем развито сильнее, чем у мужчин.

  3. Потеря обоняния может быть временной после вирусных заболеваний, но обычно восстанавливается.

Исторический контекст: изучение связи обоняния и мозга

  1. Первые исследования обонятельных нарушений при деменции проводились ещё в середине XX века.

  2. С развитием нейровизуализации учёные установили роль ствола мозга в восприятии запахов.

  3. Сегодня потерю обоняния рассматривают как один из маркеров риска развития болезни Альцгеймера.

Потеря обоняния — это не просто возрастное неудобство, а потенциальный сигнал о нарушениях в работе мозга. Внимательное отношение к этому признаку позволяет вовремя заметить изменения и сохранить здоровье на долгие годы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья

ВСУ уже три недели отступают под ударами ВС РФ на днепропетровском и запорожском направлениях. Украинские источники определяют их как наиболее опасные. 

Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Корзина станет неподъёмной? Эти продукты подорожают в октябре
Путь в 438 дней: что осталось за кадром истории сальвадорского рыбака, выжившего в Тихом океане
Замена импорту найдена: форум Микроэлектроника-2025 показал РИТМ SDR USRP
Замок проверен, но покоя нет: что делать, если мозг застрял в ловушке навязчивых ритуалов
Продал квартиру ради ржавчины: фанат превратил деревню в кладбище легендарных авто
Лавровый лист хранят так, мяту иначе — универсального рецепта нет, и вот почему
Сияние, которое молодит: правила нанесения хайлайтера для естественного эффекта
Самые плохие эпитеты: Соседов высказался о браке Пугачёвой и Киркорова — на чьей стороне критик
Невидимый пожиратель энергии: какой бытовой прибор съедает больше всего электричества
Блины без молока — больше не проблема: готовим пышные и нежные с тремя заменителями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.