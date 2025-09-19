Дешевая находка обернулась разочарованием: этот вид рыбы не оправдал ожиданий покупателей

Когда речь заходит о рыбе, большинство людей уверено, что любая её разновидность принесёт только пользу. Мы привыкли считать морепродукты универсальным источником здоровья, но реальность не так однозначна. Одни сорта действительно укрепляют сердце и сосуды, снабжают организм омега-3 жирными кислотами и витамином D, другие же оказываются скорее вкусным дополнением к столу, чем источником необходимых веществ. Яркий пример — пангасиус, рыба, которую часто можно встретить в супермаркетах.
Эта рыба относится к пресноводным видам и выращивается в основном в промышленных условиях. Визуально филе выглядит аппетитно: светлое мясо, мягкая текстура, минимум костей. Именно поэтому пангасиус быстро завоевал популярность у покупателей, которые ищут доступный и удобный продукт. Однако за внешней привлекательностью скрывается ряд особенностей, которые ставят под сомнение его полезность.
Главная претензия специалистов к пангасиусу — бедный набор питательных веществ. В отличие от морских сортов, в нём крайне мало омега-3 жирных кислот, которые считаются ключевыми для здоровья сердца и мозга. Белка в этой рыбе также меньше, чем в той же скумбрии или треске. Зато содержание влаги высокое, из-за чего питательная плотность продукта низкая: даже после сытного блюда чувство насыщения быстро уходит.
"Содержание омега-3 в пангасиусе крайне низкое", — отметил корреспондент Белновости.
При тепловой обработке, особенно во фритюре или панировке, остатки витаминов практически исчезают. В итоге на тарелке остаётся в первую очередь вкус, но не ценность для организма.
|Рыба
|Омега-3
|Белок
|Витамин D
|Особенности
|Лосось
|Высокое
|Высокий
|Много
|Полезна для сердца, насыщает
|Скумбрия
|Высокое
|Средний
|Среднее
|Доступная и жирная рыба
|Сардины
|Высокое
|Средний
|Высокое
|Богаты микроэлементами
|Треска
|Среднее
|Высокий
|Среднее
|Диетический вариант
|Пангасиус
|Низкое
|Низкий
|Почти нет
|Приятный вкус, но мало пользы
Сравнение наглядно показывает, что пангасиус сильно уступает морским видам. Он может занять место в меню, но в качестве главного источника питательных веществ использовать его не стоит.
Смотрите на состав: выбирайте рыбу с высоким содержанием омега-3 и витамина D.
Предпочитайте морские сорта — лосось, сельдь, скумбрию, сардины.
Если берёте пангасиус, не рассчитывайте на его пользу, а используйте его для разнообразия рациона.
Готовьте щадящими способами: запекание, приготовление на пару сохраняют больше витаминов.
Обращайте внимание на страну происхождения: у разных производителей разные стандарты кормов и выращивания.
Ошибка: включать пангасиус в рацион как главный источник омега-3.
Последствие: недостаток полезных жиров, риски для сердечно-сосудистой системы.
Альтернатива: заменить на скумбрию или сардины.
Ошибка: жарить рыбу во фритюре и в панировке.
Последствие: потеря витаминов и повышение калорийности.
Альтернатива: готовить в духовке или на пару.
Ошибка: покупать только дешёвые пресноводные сорта ради экономии.
Последствие: низкая питательная ценность рациона.
Альтернатива: комбинировать доступную треску и селёдку с жирной морской рыбой.
Он не принесёт вреда, если употреблять его время от времени. Вкус у него мягкий, детям он часто нравится. Но ждать от него пользы, сравнимой с лососем или сардинами, не стоит. Это скорее продукт для разнообразия меню, а не база для полноценной диеты.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Низкое содержание омега-3
|Минимум костей
|Мало белка
|Мягкий вкус
|Высокое содержание влаги
|Легко готовить
|Почти нет витамина D
|Подходит для детей
|Потеря пользы при жарке
Таким образом, у пангасиуса есть кулинарные преимущества, но с точки зрения здоровья он проигрывает.
Как выбрать пангасиус в магазине?
Смотрите на цвет филе: он должен быть светлым, без серых или жёлтых пятен. Упаковка не должна содержать лишнего льда.
Можно ли заменить пангасиус лососем?
Да, лосось намного полезнее, но дороже. Если бюджет ограничен, стоит включать в рацион скумбрию или сардины.
Сколько стоит пангасиус по сравнению с морской рыбой?
Он значительно дешевле, что и делает его популярным. Однако низкая цена компенсируется слабой питательной ценностью.
Миф: любая рыба полезна.
Правда: питательная ценность зависит от вида, условий выращивания и способа приготовления.
Миф: пангасиус богат омега-3.
Правда: уровень этих кислот в нём минимальный.
Миф: филе пангасиуса — диетический продукт.
Правда: питательной плотности мало, насыщает хуже других сортов.
В 100 граммах лосося омега-3 больше, чем в килограмме пангасиуса.
Сельдь — один из самых доступных и полезных источников витамина D.
Сардины можно есть целиком вместе с косточками, что дополнительно даёт кальций.
В 1990-е годы рыба активно начала экспортироваться из Вьетнама.
Благодаря низкой цене она быстро заняла полки европейских и российских магазинов.
Постепенно покупатели привыкли к её мягкому вкусу и удобному филе, хотя вопрос пользы оставался открытым.
Сегодня пангасиус остаётся востребованным за счёт доступности и простоты в приготовлении. Но для тех, кто заботится о полноценном питании, важно помнить: он не способен заменить жирную морскую рыбу. Поэтому лучший подход — разнообразить рацион, сочетая разные сорта и отдавая приоритет видам с высокой питательной ценностью.
