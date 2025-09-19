Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настоящий отдых ломает правила игры: вот почему паузы заряжают сильнее, чем отпуск раз в год
Дерево против тени, цветок против жары: ваш сад спасёт неожиданный баланс
Гибрид, который опередил время: вот как одна машина смогла изменить весь автопром
Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего
Кремы против морщин: спасение или маркетинг, из-за которого мы стареем быстрее
Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна
Ресторанный секрет у вас дома: как приготовить яичницу-болтунью нежнейшей кремовой текстуры
Прекрасные и ужасные: животные, в которых соединились грация и опасность — 10 убийц в природе
Заплатит за слова? Пугачёва рискует оказаться за решёткой – что случилось

Напитки из детства раскрывают тайну: вот кто из них станет союзником, а кто врагом желудка

4:04
Здоровье

Молочные напитки традиционно считаются полезными для здоровья, но у каждого есть свои особенности. Кефир и ряженка — близкие "родственники" с разным характером: один лучше подходит для восстановления микрофлоры, другой — для мягкого питания желудка.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Чем отличаются кефир и ряженка

Оба напитка богаты пробиотиками, но кефир содержит больше штаммов бактерий. Это делает его активнее в кишечнике, где он помогает бороться с патогенной флорой и поддерживать баланс микробиома.

Ряженка отличается более мягкой текстурой, но её калорийность выше. Для людей, контролирующих вес, это может стать минусом.

Польза кефира

  • Улучшает пищеварение и работу кишечника.

  • Поддерживает микрофлору после курса антибиотиков.

  • Снижает риск воспалительных процессов.

  • Подходит для ежедневного употребления.

Польза ряженки

  • Легче переносится при гастрите с пониженной кислотностью.

  • Подходит как десерт благодаря насыщенному вкусу.

  • Содержит полезные молочнокислые бактерии.

Когда напитки могут навредить

  • Кефир противопоказан при повышенной кислотности желудка: активные микроорганизмы усиливают симптомы гастрита и язвы.

  • Ряженка может вызывать вздутие и тяжесть у людей с непереносимостью лактозы и провоцировать замедленное пищеварение при низкой ферментативной активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить ряженку ежедневно большими порциями.
    Последствие: избыток калорий и тяжесть.
    Альтернатива: использовать как редкое лакомство или десерт.

  • Ошибка: употреблять кефир при гастрите с высокой кислотностью.
    Последствие: усиление болей и изжоги.
    Альтернатива: выбрать ряженку или йогурт без кислоты.

  • Ошибка: игнорировать индивидуальную реакцию.
    Последствие: вздутие и дискомфорт.
    Альтернатива: начинать с малых порций и наблюдать за организмом.

Таблица "Кефир и ряженка: плюсы и минусы"

Напиток Плюсы Минусы
Кефир Поддержка микрофлоры, низкая калорийность, профилактика дисбактериоза Не подходит при высокой кислотности
Ряженка Мягкая для желудка, насыщенный вкус Калорийнее, возможен дискомфорт при непереносимости

FAQ

Какой напиток лучше после антибиотиков?
Кефир — он быстрее восстанавливает микрофлору кишечника.

Можно ли пить ряженку на ночь?
Лучше избегать: у людей с низкой ферментативной активностью она замедляет пищеварение.

Что выбрать для похудения?
Кефир предпочтительнее из-за меньшей жирности.

Мифы и правда

  • Миф: ряженка полезнее кефира.
    Правда: у неё выше калорийность, и подходит она не всем.

  • Миф: кефир можно пить в любом количестве.
    Правда: при проблемах с кислотностью его стоит ограничить.

  • Миф: любой кисломолочный продукт одинаково полезен.
    Правда: реакция организма зависит от индивидуальных особенностей.

3 интересных факта

  1. Кефир возник на Кавказе и долгое время считался "священным" напитком.

  2. Ряженка традиционно готовилась в печи из топлёного молока.

  3. В разных странах кефир относится к лечебным продуктам и входит в медицинские диеты.

Исторический контекст

  • На Руси ряженку делали в глиняных горшках в русской печи.

  • Кефир появился в России только в XIX веке, его рецепт был привезён с Кавказа.

  • Сегодня оба напитка массово производятся промышленным способом, но сохраняют свои традиционные особенности.

Кефир и ряженка — полезные кисломолочные напитки, но у каждого есть свои ограничения. Важно ориентироваться на индивидуальные потребности организма и выбирать продукт в зависимости от здоровья и образа жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Готовьте кошельки: Минфин намерен продать 5 крупных компаний — одна из них добывает золото
Семейный отпуск мечты обернулся кошмаром: 4000 долларов за укус обезьяны
Сухая или обезвоженная? Ошибка в диагнозе превращает уход за кожей в катастрофу
Американская мечта в вашей духовке: готовим легендарный яблочный пирог по секретному рецепту
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Напитки из детства раскрывают тайну: вот кто из них станет союзником, а кто врагом желудка
Старые ветки душат лозу: если не убрать их вовремя, ягоды сгниют прямо на кусте
Не для гонок: зачем фурам десятки скоростей и как найти идеальную передачу
Три пути для рубля: какой маршрут выберет национальная валюта в октябре
Покемон из морских глубин: как выглядит новый вид рыб-улиток, обитающий в кромешной тьме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.