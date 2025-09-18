Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте курицу или фарш — кабачковая пицца выдержит даже мясной вариант
Худеем лёжа: всего 3 шага и диван превратится в личного фитнес-тренера
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры

Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом

Здоровье

Наши вкусы меняются вместе с возрастом — то, что в детстве казалось неприятным, со временем начинает восприниматься как гармоничное. Этот процесс связан с физиологией, культурой, эмоциями и даже гормональным фоном.

Всё включено
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Всё включено

Как формируются предпочтения

Часто любовь к продуктам появляется не сразу, а после многократных встреч с ними в рационе. Так возникает "приобретённый вкус": сначала кофе или пиво кажутся горькими, но со временем становятся любимыми. Образ жизни тоже играет роль: спортсмены чаще выбирают более солёные и белковые продукты, а длительное ограничение рациона изменяет восприятие привычных блюд.

Эмоции и социальные связи

Вкус еды нередко связан с воспоминаниями и эмоциями. Блюдо, приготовленное в детстве близким человеком, может остаться любимым на всю жизнь. Социальное окружение также влияет: партнёры и друзья способны "научить" любить новые вкусы.

Гормоны и физиология

Гормональные изменения, например во время беременности, могут полностью менять отношение к пище. Кроме того, со временем снижается активность слюнных желез и нервной системы, сигналы в мозг поступают слабее, и вкусы ощущаются иначе.

Роль культуры

Кулинарные привычки формируются под влиянием национальной кухни, путешествий и гастрономических трендов. То, что в одной стране — деликатес, в другой может вызвать недоумение.

Как работают рецепторы

Вкусовые рецепторы распознают пять основных категорий: сладкое, солёное, кислое, горькое и умами. С возрастом чувствительность к сладкому и солёному падает, а горькое и сложные оттенки воспринимаются легче. Поэтому вкусы становятся более избирательными, и для насыщенности часто добавляют специи и соусы.

Мужчины и женщины

Женщины традиционно чувствительнее к вкусам, особенно в молодости. У мужчин снижение чувствительности к сладкому и солёному начинается раньше, что часто ведёт к повышенному употреблению сахара и соли.

Этапы восприятия вкусов

  • Детство: высокая чувствительность, любовь к сладкому и отвращение к горькому.

  • Зрелость: опыт и культура формируют новые привычки, появляется тяга к сложным вкусам.

  • Пожилой возраст: пища кажется более пресной, люди добавляют больше соли или сахара.

Можно ли сохранить вкус

Да, тренировать рецепторы возможно. Помогает разнообразие рациона, новые блюда, использование специй и кислотности. Здоровый образ жизни, витамины группы B и цинк поддерживают работу слизистой и рецепторов, а физическая активность улучшает кровообращение и чувствительность органов чувств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избегать новых вкусов.
    Последствие: рецепторы быстрее теряют чувствительность.
    Альтернатива: регулярно пробовать новые продукты и кухни.

  • Ошибка: злоупотреблять алкоголем и курением.
    Последствие: снижение вкусовой чувствительности.
    Альтернатива: здоровый образ жизни.

  • Ошибка: полностью исключать специи и кислоту.
    Последствие: рецепторы "ленятся" и становятся менее восприимчивыми.
    Альтернатива: умеренно использовать специи и приправы.

Таблица "Плюсы и минусы изменения вкусов с возрастом"

Плюсы Минусы
Расширение гастрономического кругозора Снижение чувствительности к сладкому и солёному
Возможность научиться любить новые продукты Повышенное употребление соли и сахара в пожилом возрасте
Связь еды с приятными воспоминаниями Пищевые ограничения из-за болезней
Гибкость и осознанность в рационе Риск пресного восприятия пищи

FAQ

Почему в детстве мы любим сладости?
Сладкий вкус эволюционно сигнализировал о безопасности и калорийности продукта.

Можно ли "приучить" себя к нелюбимой еде?
Да, регулярное включение продукта в рацион помогает сформировать приобретённый вкус.

Почему пожилые люди едят больше соли?
Из-за снижения чувствительности вкусов рецепторов пища кажется пресной.

Мифы и правда

  • Миф: количество вкусовых рецепторов резко уменьшается с возрастом.
    Правда: число почти не меняется, снижается их плотность и активность.

  • Миф: нелюбимая еда останется такой навсегда.
    Правда: вкусы меняются, и к продуктам можно привыкнуть.

  • Миф: специи вредны для рецепторов.
    Правда: умеренное их употребление стимулирует работу вкусовых ощущений.

3 интересных факта

  1. У детей язык покрыт более плотным слоем рецепторов, поэтому они острее воспринимают вкусы.

  2. Горький вкус эволюционно связан с защитой от ядовитых растений.

  3. Люди, активно путешествующие, в среднем имеют более разнообразные вкусовые предпочтения.

Исторический контекст

  • В древности пищевые привычки формировались ограниченным набором местных продуктов.

  • В Средние века специи были символом достатка и меняли восприятие пищи.

  • В XXI веке глобализация открыла доступ к кухням всего мира, ускоряя трансформацию вкусовых привычек.

Наши вкусовые предпочтения — это живой процесс, на который влияют физиология, культура и эмоции. Чем разнообразнее рацион и активнее образ жизни, тем дольше сохраняется способность наслаждаться вкусом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года
Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.