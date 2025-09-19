Раскрыт секрет: почему врачи доверяют дженерикам больше, чем вы думаете

Здоровье

С момента появления на фармацевтическом рынке дженериков прошло уже более двух десятилетий, однако у многих потребителей до сих пор сохраняется недоверие к этим препаратам. Несмотря на прямую конкуренцию с брендированными лекарствами и значительную разницу в цене, некоторые пациенты предпочитают переплачивать за оригинальный препарат. Так есть ли разница между ними на самом деле?

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Игорь Захаров. Mos.ru лекарства

С этим вопросом журналисты бразильского издания terra.com.br обратились к эксперту. Либерато Брум-младший, фармацевт и менеджер по инновациям и клиническим исследованиям компании Prati-Donaduzzi, объяснил, чем хороши дженерики.

"Дженериковые препараты повысили конкурентоспособность фармацевтического рынка. Это привело к улучшению предложений для потребителей и облегчило доступ к лечению различных заболеваний", — сказал фармацевт.

Но чтобы понять, почему дженерики заслуживают доверия, важно разобраться в ключевых различиях между ними и оригинальными лекарствами.

В чем принципиальная разница?

Оригинальный (референтный) препарат: Это инновационное лекарство, которое первой выводит на рынок компания-разработчик. Его путь к потребителю долог и сложен: он требует многолетних дорогостоящих исследований, клинических испытаний и строгой сертификации регуляторными органами (в Бразилии — Anvisa). Высокая цена обусловлена необходимостью окупить эти затраты на разработку.

Дженерик: Это воспроизведенная версия оригинального препарата, которая выпускается после истечения срока патентной защиты оригинала. Его ключевая задача — повторить состав и эффект первоисточника.

Главные критерии соответствия дженерика

Чтобы получить одобрение регулятора и быть допущенным на рынок, дженерик должен строго соответствовать оригиналу по четырем параметрам:

Действующее вещество: Должно быть идентичным. Дозировка и форма выпуска: Таблетка, капсула, раствор — все должно совпадать. Показания к применению: Лечебный эффект и назначение те же. Биоэквивалентность: Препарат должен с одинаковой скоростью и в том же количестве усваиваться организмом, что и оригинал. Это доказывается специальными исследованиями.

Именно исследования биоэквивалентности являются главным гарантом того, что дженерик будет действовать так же эффективно и безопасно, как и брендированное лекарство.

Почему дженерики — это важно?

Помимо очевидной экономии для кошелька пациента (их цена как минимум на 35% ниже), дженерики играют важную роль в системе общественного здравоохранения.

"Если учесть муниципалитеты и штаты, которым необходимо поставлять лекарства в систему общественного здоровья, важность дженериков становится ещё выше", — подчеркивает Натали де Паула Дамиан, семейный врач и профессор Университета Позитиво Бразилии.

Крупные фармацевтические компании, производящие дженерики, используют передовые технологии и соблюдают международные стандарты качества (GMP), что гарантирует безопасность и эффективность каждой выпускаемой партии.

Современные дженерики — это не "подделки" или лекарства "второго сорта". Это полноценные, безопасные и эффективные аналоги, прошедшие строгий контроль. Их выбор позволяет значительно сэкономить без ущерба для качества лечения, делая терапию более доступной для широких слоев населения.

Уточнения

Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.

