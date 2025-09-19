Белоснежная улыбка любой ценой? Стоматолог в ужасе от этих домашних методов отбеливания зубов

Стремление к белоснежной улыбке часто толкает людей на эксперименты с домашними средствами. Однако многие популярные методы не только неэффективны, но и несут реальную угрозу здоровью зубов и десен. О скрытых рисках самостоятельного отбеливания рассказала стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Полина Солдаткина.
Эксперт выделила основные способы, к которым чаще всего прибегают в домашних условиях, и объяснила, почему к ним стоит относиться с крайней осторожностью.
1. Отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на их доступность и удобство, состав и концентрация активных веществ в таких продуктах часто неконтролируемы. Это может привести к химическим ожогам десен, появлению пятен на эмали и резкому повышению чувствительности зубов. При регулярном использовании последствия могут быть еще серьезнее: повреждение эмали и хроническое воспаление слизистой оболочки.
2. Самостоятельное использование капп. Покупные наборы с универсальными каппами особенно опасны. Главная проблема — неплотное прилегание конструкции, из-за которого гель вытекает и обжигает десны.
"Без подбора концентрации и времени ношения легко "перебелить" зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах. Часто цвет быстро "отскакивает" назад", — предупреждает Полина Солдаткина.
3. Ополаскиватели с пероксидом. Средства с низкими дозами отбеливающих компонентов дают очень медленный и часто практически незаметный эффект. При этом злоупотребление ими провоцирует сухость во рту, раздражение слизистой и повышение чувствительности. Устойчивого результата таким способом достичь невозможно.
Отдельную опасность, по словам врача, представляют собой методы, популярные в народной медицине:
Абразивы (сода, активированный уголь): действуют как наждачная бумага, оставляя на эмали микроскопические царапины и трещины, что приводит к ее истончению.
Кислоты (лимонный сок, уксус): размягчают и разрушают поверхностный слой эмали, делая ее шероховатой. Это не только повышает чувствительность, но и способствует еще более быстрому накоплению налета и пигмента в будущем.
Вместо рискованных экспериментов Полина Солдаткина рекомендует обратиться к профессионалам. Безопасное отбеливание возможно только под контролем стоматолога, который подберет метод, учитывая индивидуальные особенности пациента, напоминает Газета.Ru.
К проверенным и эффективным методам эксперт отнесла:
Профессиональную гигиену полости рта. Это обязательный первый этап, удаляющий зубной камень и поверхностный налет.
Кабинетное отбеливание. Процедура с применением сертифицированных материалов и обязательной защитой десен.
Домашнее отбеливание по индивидуальным каппам. Каппы, изготовленные строго по слепку зубов, предотвращают вытекание геля и обеспечивают равномерное и безопасное осветление.
Реминерализующую терапию. Курс укрепления эмали специальными гелями и лаками до и после процедуры для снижения чувствительности.
Для сохранения результата врач советует скорректировать образ жизни: уменьшить потребление кофе, чая, красного вина, отказаться от курения и использовать щетку средней жесткости с малоабразивной пастой. Осознанный подход и профессиональный контроль — единственный путь к красивой и здоровой улыбке без вреда для зубов.
Уточнения
Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.
