Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты

Белоснежная улыбка любой ценой? Стоматолог в ужасе от этих домашних методов отбеливания зубов

Здоровье » Стоматология

Стремление к белоснежной улыбке часто толкает людей на эксперименты с домашними средствами. Однако многие популярные методы не только неэффективны, но и несут реальную угрозу здоровью зубов и десен. О скрытых рисках самостоятельного отбеливания рассказала стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Полина Солдаткина.

Рыжая девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка улыбается

Эксперт выделила основные способы, к которым чаще всего прибегают в домашних условиях, и объяснила, почему к ним стоит относиться с крайней осторожностью.

Популярные методы и их скрытые угрозы

1. Отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на их доступность и удобство, состав и концентрация активных веществ в таких продуктах часто неконтролируемы. Это может привести к химическим ожогам десен, появлению пятен на эмали и резкому повышению чувствительности зубов. При регулярном использовании последствия могут быть еще серьезнее: повреждение эмали и хроническое воспаление слизистой оболочки.

2. Самостоятельное использование капп. Покупные наборы с универсальными каппами особенно опасны. Главная проблема — неплотное прилегание конструкции, из-за которого гель вытекает и обжигает десны.

"Без подбора концентрации и времени ношения легко "перебелить" зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах. Часто цвет быстро "отскакивает" назад", — предупреждает Полина Солдаткина.

3. Ополаскиватели с пероксидом. Средства с низкими дозами отбеливающих компонентов дают очень медленный и часто практически незаметный эффект. При этом злоупотребление ими провоцирует сухость во рту, раздражение слизистой и повышение чувствительности. Устойчивого результата таким способом достичь невозможно.

Агрессивные "народные" рецепты

Отдельную опасность, по словам врача, представляют собой методы, популярные в народной медицине:

  • Абразивы (сода, активированный уголь): действуют как наждачная бумага, оставляя на эмали микроскопические царапины и трещины, что приводит к ее истончению.

  • Кислоты (лимонный сок, уксус): размягчают и разрушают поверхностный слой эмали, делая ее шероховатой. Это не только повышает чувствительность, но и способствует еще более быстрому накоплению налета и пигмента в будущем.

Как безопасно добиться белоснежной улыбки?

Вместо рискованных экспериментов Полина Солдаткина рекомендует обратиться к профессионалам. Безопасное отбеливание возможно только под контролем стоматолога, который подберет метод, учитывая индивидуальные особенности пациента, напоминает Газета.Ru.

К проверенным и эффективным методам эксперт отнесла:

  • Профессиональную гигиену полости рта. Это обязательный первый этап, удаляющий зубной камень и поверхностный налет.

  • Кабинетное отбеливание. Процедура с применением сертифицированных материалов и обязательной защитой десен.

  • Домашнее отбеливание по индивидуальным каппам. Каппы, изготовленные строго по слепку зубов, предотвращают вытекание геля и обеспечивают равномерное и безопасное осветление.

  • Реминерализующую терапию. Курс укрепления эмали специальными гелями и лаками до и после процедуры для снижения чувствительности.

Для сохранения результата врач советует скорректировать образ жизни: уменьшить потребление кофе, чая, красного вина, отказаться от курения и использовать щетку средней жесткости с малоабразивной пастой. Осознанный подход и профессиональный контроль — единственный путь к красивой и здоровой улыбке без вреда для зубов.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Еда и рецепты
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Выстрел стих, вой ответил: легенды о волчьей вендетте превращаются в холодную реальность тайги
Домашние животные
Выстрел стих, вой ответил: легенды о волчьей вендетте превращаются в холодную реальность тайги
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты
Марс подал сигнал: найдено самое убедительное доказательство древней жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.