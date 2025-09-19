Сауна после тренировки — смертельный удар по сперме: что еще подрывает мужское здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие привычки, которые кажутся современному мужчине безобидными или даже полезными, могут нести скрытую угрозу его фертильности — способности к зачатию здорового потомства. О ключевых факторах риска и их влиянии на качество спермы рассказала основатель центра "Андроэксперт", врач-андролог Елена Новикова.

Молчун
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молчун

Главным врагом мужского репродуктивного здоровья эксперт называет перегрев. Для правильного созревания сперматозоидам необходим температурный режим, который на 2-3 градуса ниже общей температуры тела. Регулярное воздействие тепла нарушает этот процесс, что в итоге может привести к печальным последствиям.

"Сперматозоиды не любят высоких температур — это их главная ахиллесова пята", — подчеркивает Елена Новикова.

К основным источникам тепловой нагрузки, которые часто недооценивают, относятся:

  • Посещение сауны или бани сразу после интенсивной тренировки.

  • Длительные поездки на автомобиле с включенным подогревом сидений.

  • Ношение тесного нижнего белья из синтетических, недышащих материалов.

  • Привычка работать с ноутбуком, положив его на колени. Это создает опасный "парниковый эффект" и напрямую вредит сперматогенезу.

Алкоголь и курение: разрушительное воздействие

Не менее пагубно на качество спермы влияют вредные привычки. Как пояснила врач, алкоголь — это прямой токсин для половых клеток. Этанол снижает подвижность сперматозоидов, увеличивает количество патологических форм и повышает риски осложнений при зачатии, а также вероятность рождения ребенка с патологиями, сообщает Газета.Ru.

Новикова опровергает распространенный миф о пользе красного вина.

"Но мало кто останавливается на одном бокале. Стоит превысить эту дозу — и эффект из "пользы" превращается во вред. Кроме того, ВОЗ заявляет, что безопасной для организма дозы алкоголя нет", — добавила врач.

Не стоит искать безопасную альтернативу и в курении. Как традиционные сигареты, так и электронные аналоги и кальяны наносят сокрушительный удар по фертильности. Продукты горения и коктейли из химических соединений в парах приводят к уменьшению количества сперматозоидов, потере их подвижности и повышают риск генетических повреждений.

Дополнительные рекомендации для сохранения фертильности

Помимо исключения перечисленных рисков, для поддержания репродуктивного здоровья мужчинам стоит обратить внимание на следующие советы:

  1. Сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать продукты, богатые антиоксидантами (цинк, селен, витамины С и E), которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки. Это орехи, морепродукты, зелень, цитрусовые, ягоды.

  2. Регулярная, но умеренная физическая активность. Избегайте чрезмерных нагрузок и видов спорта, вызывающих перегрев паховой области (например, длительный велоспорт без специальной эргономичной одежды).

  3. Контроль веса и общего состояния здоровья. Лишний вес, хронические заболевания (например, диабет или гипертония) также могут негативно влиять на качество спермы.

  4. Управление стрессом. Хронический стресс нарушает гормональный баланс, что напрямую сказывается на репродуктивной функции.

Таким образом, осознанный подход к образу жизни, отказ от вредных привычек и внимание к комфорту — простые, но эффективные шаги на пути к сохранению мужского здоровья и фертильности.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. 

