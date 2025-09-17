Страх сцены мешает выступать? Эти проверенные техники помогут не бояться

Страх публичных выступлений часто мешает людям выразить свои мысли и уверенно говорить перед аудиторией. В беседе с Pravda.Ru психотерапевт Диана Генварская и бриллиантовый НПА компании Amway Анна Митякина поделились проверенными методами преодоления тревоги и подготовки к выступлениям.

По словам Генварской, психологический комфорт и ощущение принятия со стороны аудитории играют ключевую роль в уверенном выступлении.

"Когда человек чувствует, что его принимают и слышат доброжелательно, он расслабляется и способен сосредоточиться на своих мыслях. Если же постоянно думать о критике, возникает ступор, и человек теряет способность четко формулировать мысли", — пояснила психотерапевт.

Генварская отметила, что восприятие аудитории напрямую влияет на уверенность выступающего.

"Важно представить аудиторию поддерживающей, где люди проявляют интерес к сказанному и настроены доброжелательно. Это помогает преодолеть тревогу и свободнее выражать свои мысли", — добавила Генварская.

Митякина, в свою очередь, рассказала, что даже перед самой авторитетной аудиторией важно сохранять психологический баланс и строить структуру выступления так, чтобы удерживать внимание слушателей.

"Не стоит бояться того, что аудитория выше вас по статусу — большинство людей воспринимает информацию нормально. Хороший спич строится по принципу "проблема — причина — решение". Каждый тезис лучше сопровождать конкретными примерами или рассказывать через одну историю. Такой подход делает выступление живым, интересным и убедительным", — сказала Митякина.

Она объяснила, что важно понимать распределение реакций аудитории, чтобы чувствовать себя увереннее при выступлении.

"В конечном итоге все люди — просто люди. Даже если ваша речь идеальна, около 90% аудитории будут воспринимать ее положительно, 5% останутся нейтральными, а 5% могут быть против вашей информации или вас лично, как бы вы ни были настроены", — заключила эксперт.