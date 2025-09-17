Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти деревья считались символом статуса: почему их выращивание было привилегией избранных
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр
Это не победа — это разгром: Казахстан устроил настоящий нокаут мировому боксу
Кремль дал ответ: будет ли Путин присутствовать на финале Интервидения

Страх сцены мешает выступать? Эти проверенные техники помогут не бояться

2:12
Здоровье

Страх публичных выступлений часто мешает людям выразить свои мысли и уверенно говорить перед аудиторией. В беседе с Pravda.Ru психотерапевт Диана Генварская и бриллиантовый НПА компании Amway Анна Митякина поделились проверенными методами преодоления тревоги и подготовки к выступлениям.

Микрофон
Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

По словам Генварской, психологический комфорт и ощущение принятия со стороны аудитории играют ключевую роль в уверенном выступлении.

"Когда человек чувствует, что его принимают и слышат доброжелательно, он расслабляется и способен сосредоточиться на своих мыслях. Если же постоянно думать о критике, возникает ступор, и человек теряет способность четко формулировать мысли", — пояснила психотерапевт.

Генварская отметила, что восприятие аудитории напрямую влияет на уверенность выступающего.

"Важно представить аудиторию поддерживающей, где люди проявляют интерес к сказанному и настроены доброжелательно. Это помогает преодолеть тревогу и свободнее выражать свои мысли", — добавила Генварская.

Митякина, в свою очередь, рассказала, что даже перед самой авторитетной аудиторией важно сохранять психологический баланс и строить структуру выступления так, чтобы удерживать внимание слушателей.

"Не стоит бояться того, что аудитория выше вас по статусу — большинство людей воспринимает информацию нормально. Хороший спич строится по принципу "проблема — причина — решение". Каждый тезис лучше сопровождать конкретными примерами или рассказывать через одну историю. Такой подход делает выступление живым, интересным и убедительным", — сказала Митякина.

Она объяснила, что важно понимать распределение реакций аудитории, чтобы чувствовать себя увереннее при выступлении.

"В конечном итоге все люди — просто люди. Даже если ваша речь идеальна, около 90% аудитории будут воспринимать ее положительно, 5% останутся нейтральными, а 5% могут быть против вашей информации или вас лично, как бы вы ни были настроены", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.