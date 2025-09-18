Вдуть уже не получится: закон готовит жёсткий поворот, о котором подростки не догадываются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:03
Здоровье

Вейпы давно перестали быть "модной игрушкой" подростков и превратились в серьёзную проблему для здоровья и демографии. В Нижнем Новгороде Институт демографического развития провёл исследование среди более чем 3,3 тысячи школьников и студентов от 14 до 25 лет.

Вейп
Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вейп

Масштабы проблемы

По данным опроса, 78% несовершеннолетних курильщиков вейпов признались, что родители знают или догадываются об их привычке. Это указывает на то, что для подростков использование электронных сигарет стало формой демонстративного поведения.

Директор института Евгений Журавлёв подчеркнул, что простого запрета недостаточно.

"Необходим комплексный подход: контроль продаж, информационная кампания и доступные формы досуга", — отметил Журавлёв.

Риски для здоровья

Эксперт предупредил, что увлечение вейпами не стоит считать безобидным:

"Это не страшилка, а медицинский факт: через полвека массовое увлечение вейпами может привести к проблемам с репродуктивным здоровьем и снижению рождаемости", — заявил Журавлёв.

Регулярное вдыхание химических смесей связано с нарушением гормонального баланса, ухудшением качества сперматозоидов и яйцеклеток, а также с повышением риска хронических заболеваний дыхательной системы.

Законодательные инициативы

Тема вейпов активно обсуждается и на федеральном уровне.

  • По словам зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в России вейпы употребляют около 5 млн человек. За последние два года их число выросло в пять раз, тогда как в мире — лишь втрое.

  • 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в течение двух месяцев планируется принять законопроект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет.

  • В июне депутат Сергей Миронов предложил ввести штрафы: 25-50 тыс. рублей для табачных лавок и до 1 млн рублей для компаний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать вейпы безопаснее обычных сигарет.

  • Последствие: формирование зависимости и вред репродуктивному здоровью.

  • Альтернатива: полный отказ от любых видов никотиновой продукции.

  • Ошибка: ограничиваться запретами без профилактики.

  • Последствие: рост "теневого" рынка и сохранение интереса подростков.

  • Альтернатива: информирование, досуговые программы, работа с родителями.

А что если…

Что будет, если вейпы останутся в свободной продаже? Через десятилетия страна может столкнуться с падением рождаемости и ростом заболеваний среди молодёжи. При этом нагрузка на систему здравоохранения увеличится.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы
Снижение доступности вейпов для подростков Вероятность роста нелегальной торговли
Снижение риска заболеваний и зависимости Потери бюджета от акцизов
Позитивное влияние на демографию Недовольство части потребителей

FAQ

Правда ли, что вейпы без никотина безопасны?
Нет, жидкости содержат химические ароматизаторы и глицерин, которые при нагреве выделяют вредные вещества.

Почему вейпы популярны среди подростков?
Из-за модного образа, ярких вкусов и доступности.

Можно ли полностью запретить их продажу?
Законодательство движется в этом направлении, но эффективность будет зависеть от контроля и альтернатив для молодёжи.

Мифы и правда

  • Миф: вейпы помогают бросить курить.

  • Правда: большинство пользователей переходят на вейпы и продолжают курить сигареты.

  • Миф: вейпы не вызывают зависимости.

  • Правда: никотин и ритуал курения формируют привычку.

  • Миф: пар безопасен для окружающих.

  • Правда: в нём содержатся вредные соединения, опасные для пассивных "потребителей".

3 интересных факта

  1. Первые вейпы появились в Китае в начале 2000-х годов.

  2. В 2020 году США столкнулись с эпидемией заболеваний лёгких, связанных с вейпингом (EVALI).

  3. В Японии и Сингапуре электронные сигареты полностью запрещены.

Исторический контекст

  • 2000-е — появление вейпов как "альтернативы" сигаретам.

  • 2010-е — массовое распространение среди подростков в Европе и США.

  • 2020-е — ужесточение законов в разных странах и признание вейпов серьёзной угрозой для здоровья.

Таким образом, вейпы — это не просто молодёжное увлечение, а потенциальный фактор демографического кризиса. Комплексные меры и информирование общества помогут сократить масштабы проблемы и защитить здоровье будущих поколений.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
