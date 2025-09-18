Бургер бьёт по мозгу сильнее стресса: последствия такого сбоя трудно представить

Учёные из Медицинской школы Университета Северной Каролины выяснили, почему жирная пища и фастфуд оказывают быстрое и негативное влияние на работу мозга. Речь идёт не только о наборе лишнего веса или риске диабета — ухудшение когнитивных функций может начаться гораздо раньше.
Ключевая роль принадлежит холецистокинин-положительным (ХЦК) интернейронам. Эти клетки выполняют функцию "тормозов" в гиппокампе — области мозга, отвечающей за формирование памяти. В норме они регулируют активность пирамидных нейронов, отвечающих за обработку информации.
Когда ХЦК-интернейроны перегружаются, пирамидные клетки начинают работать неправильно: либо слишком активно, превращая поток сигналов в хаос, либо наоборот — слишком вяло, мешая закреплению новых воспоминаний.
Учёные кормили животных продуктами с высоким содержанием жиров. Уже через четыре дня у мышей снизилась доступность глюкозы в мозге, а ХЦК-интернейроны перешли в режим перегрузки. Это привело к ухудшению памяти в тестах — ещё до появления лишнего веса или симптомов диабета.
Ключевым регулятором процесса оказался белок пируваткиназа-М2 (PKM2). Он управляет тем, сколько глюкозы клетки могут использовать. Дефицит глюкозы нарушал баланс и делал работу гиппокампа нестабильной.
Хотя исследование проводилось на животных, его результаты напрямую касаются и людей. Постоянное употребление жирной пищи и фастфуда:
повышает риск деменции;
связано с развитием болезни Альцгеймера;
ускоряет возрастное снижение когнитивных функций.
Ошибка: думать, что вред фастфуда проявляется только в лишнем весе.
Последствие: пропустить ранние нарушения памяти.
Альтернатива: ограничивать жирную пищу даже при нормальном весе.
Ошибка: считать, что кратковременная "жирная диета" безопасна.
Последствие: ухудшение памяти уже через несколько дней.
Альтернатива: выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки и сложных углеводов.
Что произойдёт, если человек будет постоянно есть фастфуд? Нарушения работы мозга могут накопиться и привести к необратимым изменениям — от хронической усталости и забывчивости до деменции в зрелом возрасте.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро насыщает
|Нарушает работу памяти
|Доступна и дёшева
|Снижает доступность глюкозы в мозге
|Даёт кратковременный прилив энергии
|Повышает риск деменции и Альцгеймера
Можно ли компенсировать вред жирной пищи физической активностью?
Активность полезна, но она не устраняет перегрузку нейронов, вызванную фастфудом.
Что безопаснее: домашняя еда с жирами или фастфуд?
Домашняя пища с натуральными жирами (например, оливковым маслом) безопаснее, чем продукты с трансжирами и избытком соли.
Через сколько дней заметно ухудшение памяти?
По данным экспериментов — уже через 4 дня на жирной диете.
Миф: мозг питается только жирами.
Правда: основное топливо для мозга — глюкоза.
Миф: вред фастфуда связан только с ожирением.
Правда: когнитивные нарушения могут начаться задолго до набора веса.
Миф: омега-3 жиры и фастфуд одинаково полезны.
Правда: полезные жирные кислоты из рыбы и орехов поддерживают мозг, а трансжиры разрушают его работу.
Гиппокамп — единственная область мозга, где формируются новые воспоминания ежедневно.
PKM2 участвует не только в энергетическом обмене, но и в развитии некоторых видов рака.
Уже в подростковом возрасте регулярный фастфуд связан с ухудшением концентрации и учёбы.
1950-е — массовое распространение фастфуда в США.
1980-е — первые исследования связи между питанием и когнитивными функциями.
2020-е — доказано влияние жирной диеты на конкретные группы нейронов.
Таким образом, жирная пища и фастфуд влияют не только на фигуру, но и на мозг. Снижение доступности глюкозы и перегрузка нейронов нарушают память уже через несколько дней, а в долгосрочной перспективе повышают риск деменции.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.