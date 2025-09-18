Бургер бьёт по мозгу сильнее стресса: последствия такого сбоя трудно представить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:54
Здоровье

Учёные из Медицинской школы Университета Северной Каролины выяснили, почему жирная пища и фастфуд оказывают быстрое и негативное влияние на работу мозга. Речь идёт не только о наборе лишнего веса или риске диабета — ухудшение когнитивных функций может начаться гораздо раньше.

Синапс и работа нейронов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Синапс и работа нейронов

Как жирная пища влияет на мозг

Ключевая роль принадлежит холецистокинин-положительным (ХЦК) интернейронам. Эти клетки выполняют функцию "тормозов" в гиппокампе — области мозга, отвечающей за формирование памяти. В норме они регулируют активность пирамидных нейронов, отвечающих за обработку информации.

Когда ХЦК-интернейроны перегружаются, пирамидные клетки начинают работать неправильно: либо слишком активно, превращая поток сигналов в хаос, либо наоборот — слишком вяло, мешая закреплению новых воспоминаний.

Эксперимент на мышах

Учёные кормили животных продуктами с высоким содержанием жиров. Уже через четыре дня у мышей снизилась доступность глюкозы в мозге, а ХЦК-интернейроны перешли в режим перегрузки. Это привело к ухудшению памяти в тестах — ещё до появления лишнего веса или симптомов диабета.

Ключевым регулятором процесса оказался белок пируваткиназа-М2 (PKM2). Он управляет тем, сколько глюкозы клетки могут использовать. Дефицит глюкозы нарушал баланс и делал работу гиппокампа нестабильной.

Долгосрочные риски

Хотя исследование проводилось на животных, его результаты напрямую касаются и людей. Постоянное употребление жирной пищи и фастфуда:

  • повышает риск деменции;

  • связано с развитием болезни Альцгеймера;

  • ускоряет возрастное снижение когнитивных функций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что вред фастфуда проявляется только в лишнем весе.

  • Последствие: пропустить ранние нарушения памяти.

  • Альтернатива: ограничивать жирную пищу даже при нормальном весе.

  • Ошибка: считать, что кратковременная "жирная диета" безопасна.

  • Последствие: ухудшение памяти уже через несколько дней.

  • Альтернатива: выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки и сложных углеводов.

А что если…

Что произойдёт, если человек будет постоянно есть фастфуд? Нарушения работы мозга могут накопиться и привести к необратимым изменениям — от хронической усталости и забывчивости до деменции в зрелом возрасте.

Плюсы и минусы жирной пищи

Плюсы Минусы
Быстро насыщает Нарушает работу памяти
Доступна и дёшева Снижает доступность глюкозы в мозге
Даёт кратковременный прилив энергии Повышает риск деменции и Альцгеймера

FAQ

Можно ли компенсировать вред жирной пищи физической активностью?
Активность полезна, но она не устраняет перегрузку нейронов, вызванную фастфудом.

Что безопаснее: домашняя еда с жирами или фастфуд?
Домашняя пища с натуральными жирами (например, оливковым маслом) безопаснее, чем продукты с трансжирами и избытком соли.

Через сколько дней заметно ухудшение памяти?
По данным экспериментов — уже через 4 дня на жирной диете.

Мифы и правда

  • Миф: мозг питается только жирами.

  • Правда: основное топливо для мозга — глюкоза.

  • Миф: вред фастфуда связан только с ожирением.

  • Правда: когнитивные нарушения могут начаться задолго до набора веса.

  • Миф: омега-3 жиры и фастфуд одинаково полезны.

  • Правда: полезные жирные кислоты из рыбы и орехов поддерживают мозг, а трансжиры разрушают его работу.

3 интересных факта

  1. Гиппокамп — единственная область мозга, где формируются новые воспоминания ежедневно.

  2. PKM2 участвует не только в энергетическом обмене, но и в развитии некоторых видов рака.

  3. Уже в подростковом возрасте регулярный фастфуд связан с ухудшением концентрации и учёбы.

Исторический контекст

  • 1950-е — массовое распространение фастфуда в США.

  • 1980-е — первые исследования связи между питанием и когнитивными функциями.

  • 2020-е — доказано влияние жирной диеты на конкретные группы нейронов.

Таким образом, жирная пища и фастфуд влияют не только на фигуру, но и на мозг. Снижение доступности глюкозы и перегрузка нейронов нарушают память уже через несколько дней, а в долгосрочной перспективе повышают риск деменции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
