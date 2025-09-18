Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура
Стройка под окнами рушит не только покой: и то, к чему это ведёт, вызывает тревогу
Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто
Обычный лимон в стакане превращён в культ: вся правда о его влиянии на кожу и красоту

Кремы и сыворотки соблазняют блеском: но их сочетание открывает ящик Пандоры

5:10
Здоровье

Косметика способна как улучшить состояние кожи, так и нанести серьёзный вред, если использовать её неправильно. Всё зависит от состава средства, его качества и того, насколько оно подходит конкретному человеку.

Визажист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Визажист

Опасные компоненты в составе

Некоторые активные вещества могут быть полезны, но только при грамотном применении.

"Некоторые компоненты в составе косметики могут вызывать сухость, раздражение или другие неприятные реакции кожи. Чаще всего это кислоты, ретинол и цинк, их следует использовать с осторожностью", — пояснила преподаватель-косметолог сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова.

Если нарушить баланс или использовать такие вещества без учёта типа кожи, последствия могут включать покраснение, шелушение, зуд или обострение дерматологических заболеваний.

Опасность сочетания средств

Неправильное комбинирование активных формул повышает риски. Например, если совместить сыворотку с кислотами и пилинг, можно повредить защитный барьер кожи, сделать её сверхчувствительной и даже спровоцировать воспаления.

Риски подделок и дешёвой косметики

Поддельные и "серые" средства часто маскируются под брендовые. Но в их составе могут оказаться дешёвые заменители или даже опасные вещества — тяжёлые металлы и запрещённые ингредиенты.

"Чтобы снизить риски, важно уметь распознавать подделку. Необходимо в первую очередь обращать внимание на упаковку", — предупредила Поспелова.

Некачественная печать, кривые швы, отсутствие сертификационных знаков или русскоязычной инструкции — всё это признаки сомнительной продукции.

Особенности для сухой и чувствительной кожи

Людям с сухой или чувствительной кожей особенно важно проявлять осторожность. Агрессивные процедуры вроде химического пилинга, лазерной шлифовки или игольчатого RF могут привести к сильному раздражению и долгому восстановлению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать популярные агрессивные средства без консультации.

  • Последствие: ожоги, высыпания, ухудшение состояния кожи.

  • Альтернатива: подбирать уход вместе со специалистом.

  • Ошибка: покупать косметику по низкой цене в сомнительных источниках.

  • Последствие: риск аллергии, инфекции или повреждения кожи.

  • Альтернатива: приобретать средства только у официальных продавцов.

  • Ошибка: ориентироваться на рекламу и моду.

  • Последствие: неправильный уход, который не соответствует типу кожи.

  • Альтернатива: учитывать индивидуальные потребности кожи.

А что если…

Что будет, если игнорировать правила безопасности и регулярно использовать подделки или неподходящие продукты? Кожа может не только потерять здоровый вид, но и приобрести хронические проблемы — от постоянных воспалений до пигментации и повышенной чувствительности.

Плюсы и минусы профессиональной косметики

Плюсы Минусы
Контроль состава и качества Более высокая цена
Подходит для разных типов кожи Требует подбора специалиста
Предсказуемый результат Возможны временные реакции (сухость, покраснение)

FAQ

Как отличить подделку косметики?
Обращайте внимание на упаковку: печать, наличие сертификации, инструкцию на русском языке.

Можно ли сочетать несколько активных средств?
Да, но только по схеме, назначенной специалистом. Иначе велик риск раздражения.

Какая косметика безопаснее для чувствительной кожи?
Средства с мягкими формулами без агрессивных кислот и спирта, желательно гипоаллергенные.

Мифы и правда

  • Миф: натуральная косметика всегда безопаснее.

  • Правда: даже природные компоненты могут вызывать аллергию.

  • Миф: дешёвое средство ничем не хуже дорогого.

  • Правда: подделки часто содержат опасные ингредиенты.

  • Миф: чем больше активных веществ, тем лучше эффект.

  • Правда: их переизбыток разрушает барьер кожи.

3 интересных факта

  1. Первые упоминания о косметике найдены ещё в Древнем Египте — женщины использовали охру и уголь для макияжа.

  2. Современные стандарты требуют проверки средств не только на эффективность, но и на безопасность.

  3. Многие бренды внедряют QR-коды на упаковке для проверки подлинности продукции.

Исторический контекст

  • В античности для ухода за кожей применяли масла и травы.

  • В Средневековье косметика была доступна только аристократии.

  • В XX веке появились массовые бренды и лабораторные тесты безопасности.

Косметика способна подарить коже здоровье и красоту, но только при грамотном выборе и использовании. Чтобы сохранить результат и избежать вреда, важно учитывать индивидуальные особенности и доверять проверенным производителям.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Последние материалы
Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто
Обычный лимон в стакане превращён в культ: вся правда о его влиянии на кожу и красоту
Рынок золота бурлит: Казахстан нарастил импорт из России
Север против Мальдив: почему всё больше туристов выбирают лёд вместо песка
Авокадо не почернеет: хитрый трюк сохранит его свежим на 3 дня — вот как
Тёмные стороны домов с привидениями и почему там так жутко
Крошечные создания обманули смерть: супергерои природы, которым не страшны радиация, вакуум и мороз
Кремы и сыворотки соблазняют блеском: но их сочетание открывает ящик Пандоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.