Нужно ли отказываться от глютена? Что следует знать, прежде чем менять рацион

Отказ от глютена оказывает положительный эффект только при его непереносимости и не является обязательной мерой для похудения или улучшения самочувствия. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила диетолог и нутрициолог Ева Шишова.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/aa/e8/42/aae842f88a3c1f1e4e6e635d6a488911.jpg Девушка смотрит на пирожное

"Если у человека есть непереносимость глютена, отказ действительно помогает и улучшает самочувствие. Но для большинства людей, у которых нет проблем с ЖКТ, глютен — это обычный белок, и исключение его из рациона не даст никакого эффекта", — пояснила эксперт.

По словам Шишовой, популярность безглютеновой диеты во многом связана с тем, что она снижает калорийность питания.

"Люди исключают мучные изделия, хлеб, булочки, макароны — и за счет этого создается дефицит калорий. Снижение веса происходит не из-за отсутствия глютена, а из-за уменьшения общего потребления каллорий. Если рацион сбалансирован и калории контролируются, похудение возможно и без строгого отказа от этого белка", — уточнила диетолог.

Шишова подчеркнула, что полный отказ от глютена не является обязательным условием для снижения веса или улучшения самочувствия.

"Важно понимать, что любые изменения в питании должны быть продуманными. Для похудения достаточно создать дефицит калорий — это может быть сокращение порций или замена высококалорийных продуктов на более легкие. Исключение глютена само по себе не ускоряет процесс, если нет медицинских показаний", — заключила специалист.