Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции
Этот салат перевернёт ваше представление о ПП: готовится просто из яиц и картофеля, а вкус — ресторанный
Шнура не запретить, но есть другой выход: депутат знает, как спасти детей от песен с матом
От 6 литров на сотню до кресел с массажем: минивэны, которые экономят и балуют
Мини-участок, максимальный эффект: секреты, которые создают простор на ладони
Малыш спит — тело меняется: всего 30 минут в день, и ты снова чувствуешь себя собой

Сердце замирает без предупреждения: но организм заранее подаёт странные сигналы

Здоровье

Внезапная остановка сердца (ВОС) — одно из самых опасных состояний, когда сердце внезапно перестает работать. Оно отличается от инфаркта миокарда: при инфаркте нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, а при остановке сердца происходит сбой электрической активности, из-за чего желудочки сокращаются хаотично. Без экстренной помощи смерть наступает в считанные минуты.

Сердце и кардиограмма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердце и кардиограмма

Коварство ВОС заключается в том, что она часто выглядит "беспричинной". На самом деле организму обычно предшествуют сигналы-предвестники, которые можно заметить за несколько часов или даже недель.

Предвестники внезапной остановки сердца

  1. Кратковременная потеря сознания (синкопе)
    Любой обморок требует немедленной консультации врача. Он может указывать на серьёзные нарушения ритма.

  2. Головокружение и слабость
    Внезапное ощущение дурноты, резкое снижение сил, "провалы" — тревожные признаки возможных аритмий.

  3. Боль или дискомфорт в груди
    Давящая, жгучая или сжимающая боль за грудиной может указывать на ишемию миокарда. Иногда это лишь лёгкий дискомфорт, но он не менее опасен.

  4. Учащённое сердцебиение или аритмия
    "Трепетание" сердца, перебои, ощущение "выпадения" ударов — признаки электрических сбоев в сердце. Особенно опасны, если возникают в покое.

  5. Одышка
    Затруднённое дыхание, не связанное с физической нагрузкой, может сигнализировать о сердечной недостаточности.

  6. Тошнота, рвота, боли в животе
    Нередко у женщин сердечные проблемы маскируются под "желудочные" симптомы. Если они сопровождаются потливостью и слабостью, это повод обратиться к врачу.

Важно: высокая температура сама по себе не является предвестником ВОС, но тяжёлые инфекции и сепсис могут спровоцировать остановку у людей с кардиологическими проблемами.

Кто в группе риска

  • Люди с уже диагностированными болезнями сердца (аритмии, сердечная недостаточность, перенесённый инфаркт).

  • Те, у кого в семье были случаи внезапной смерти в молодом возрасте.

  • Курильщики, пациенты с диабетом, гипертонией, высоким холестерином.

  • Люди с врождёнными аномалиями сердца или перенесённым миокардитом.

Что делать при появлении симптомов

  1. Не игнорировать даже слабые признаки.

  2. Обратиться к врачу (терапевту или кардиологу).

  3. Подробно описать все симптомы и их обстоятельства.

  4. Пройти обследование: ЭКГ, Холтер-мониторинг, УЗИ сердца.

Алгоритм действий при остановке сердца

  1. Вызовите скорую помощь (103 или 112).

  2. Проверьте реакцию — громко окликните, слегка похлопайте по плечу.

  3. Если человек не дышит или дышит судорожно, начинайте непрямой массаж сердца:

  • ладони на середину груди;
  • глубина нажатий 5-6 см;
  • частота 100-120 в минуту;
  • не останавливаться до приезда врачей.

Если есть автоматический наружный дефибриллятор — включите его и следуйте инструкциям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать обморок на усталость.

  • Последствие: пропуск жизнеугрожающих аритмий.

  • Альтернатива: обратиться к врачу сразу после эпизода.

  • Ошибка: лечить боль в груди таблетками "от желудка".

  • Последствие: риск инфаркта или остановки сердца.

  • Альтернатива: вызвать скорую при любых необычных болях за грудиной.

А что если…

Что будет, если полностью игнорировать "тревожные звоночки"? Вероятность внезапной остановки сердца возрастает в разы. При внимательном отношении к сигналам организма её можно предотвратить, вовремя начав лечение.

Плюсы и минусы знаний о предвестниках

Плюсы Минусы
Возможность спасти жизнь Часто симптомы размыты и путаются с другими болезнями
Повышение внимания к своему здоровью Требуются обследования, которые не всегда доступны
Снижение риска смерти Риск паники при ложных тревогах

FAQ

Можно ли предсказать внезапную остановку сердца?
Точно — нет, но по предвестникам и обследованиям риск выявить можно.

Чем отличается ВОС от инфаркта?
Инфаркт — нарушение кровотока, остановка сердца — сбой электрической активности.

Кому нужно особенно внимательно следить за симптомами?
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и наследственной предрасположенностью.

Мифы и правда

  • Миф: внезапная остановка сердца всегда случается без предупреждения.

  • Правда: часто есть признаки за несколько часов или дней.

  • Миф: только пожилые в группе риска.

  • Правда: остановка может случиться и у молодых, особенно с наследственными проблемами.

  • Миф: помочь может только врач.

  • Правда: своевременный массаж сердца и дефибриллятор спасают жизни до приезда скорой.

3 интересных факта

  1. Большинство случаев ВОС происходит вне больниц, чаще всего дома или на улице.

  2. Шансы на выживание повышаются в несколько раз, если реанимацию начинают в первые 3 минуты.

  3. Автоматические дефибрилляторы установлены во многих аэропортах и ТЦ и доступны каждому.

Исторический контекст

  • 1950-е — впервые описана фибрилляция желудочков как главная причина ВОС.

  • 1960-е — внедрение кардиопульмональной реанимации (СЛР).

  • 1980-е — широкое распространение автоматических дефибрилляторов.

  • 2000-е — развитие программ обучения населения первой помощи.

Внезапная остановка сердца редко бывает "без причины". Организм почти всегда подаёт тревожные сигналы. Знание этих предвестников, регулярные обследования и грамотные действия в экстренной ситуации помогают спасти жизнь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
Этот салат перевернёт ваше представление о ПП: готовится просто из яиц и картофеля, а вкус — ресторанный
Шнура не запретить, но есть другой выход: депутат знает, как спасти детей от песен с матом
От 6 литров на сотню до кресел с массажем: минивэны, которые экономят и балуют
Мини-участок, максимальный эффект: секреты, которые создают простор на ладони
Малыш спит — тело меняется: всего 30 минут в день, и ты снова чувствуешь себя собой
Металл, перья и атлас: вечерняя мода готовит сюрпризы в новом сезоне
Снижение веса без диет: зелёный чай работает даже при калорийной пище — парадокс стройности
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Осеннее обострение: на сколько подорожают квартиры
Опасные предметы в вашем доме: вот от чего нужно избавиться уже сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.